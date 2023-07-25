11 фильмов и сериалов, которые показали, что родительская любовь бывает куда сильнее пресловутой романтики

Когда мы думаем про фильмы с любовной линией, то в голове сразу всплывают романтические комедии либо драмы. Опять же, романтические. Вот только любовь бывает разная, и некоторые фильмы и сериалы показывают другие отношения — семейные. И часто любовь внутри семьи оказывается сильнее чем та, что предлагает пресловутый принц на белом коне.

Ведьмак

В 3 сезоне мрачный Геральт из Ривии все больше и больше примеряет на себя роль заботливого отца. И видеть, как белокурая девочка растопила сердце волка-одиночки стало настоящей усладой для фанатских глаз.

Крамер против Крамера

Герои Дастина Хоффмана и Мэрил Стрип переживают неудачный брак и становятся соперниками в борьбе за опеку над ребенком. Однако среди этих разногласий любовь отца и сына только крепнет и становится центральной темой всей картины.

Малефисента

По сюжету Малефисента приходится юной Авроре даже не родной матерью. Однако именно ее любовь оказывается сильнее любви принца и возвращает девушку к жизни. И если честно, за отношениями Авроры и мачехи наблюдать гораздо интереснее, чем за пылким юношей.

Семейка Тененбаум

Эта семейка постоянно устраивает разборки и уж точно не считает друг друга родными людьми. Вот только они все же объединяются и постепенно здесь зарождается и любовь, и уважение.

Язык нежности

В фильме поднимается много непростых тем: неверность, потери и в целом то, что жизнь бывает довольно болезненной штукой. Однако именно любовь матери и дочери держит их на плаву в этом безумном водовороте.

Чумовая пятница

Прием с обменом телами не раз потом обыгрывали в кино, но в «Чумовой пятнице» он получился особенно безумным. Респектабельная мать и дочь-подросток буквально побывали в шкуре друг друга и наконец обрели любовь и понимание.

Невидимая сторона

Еще одна лента о том, как неродные по крови родители становятся по-настоящему близкими. Богатая семья помогает нелюдимому мальчику, который уже не надеялся на что-то хорошее, и буквально вытаскивает его к лучшей жизни. Фильм, кстати, основан на реальной истории.

Дневники вампира

Сериал был полон неожиданных сюжетных поворотов и в одном из них выяснилось, что настоящие родители Елены вполне себе живы. В итоге отец девушки прилагал все усилия, чтобы защитить ее и заботился сильнее, чем два брата-вампира (и по совместительству ухажера), которые вечно втягивали ее в неприятности.

Однажды в сказке

У Генри в сериале было две матери — настоящая и приемная. И каждая из них спасала мальчика поцелуем истинной любви. А любовь Генри, в свою очередь, помогла когда-то злой мачехе Реджине раскрыть свою светлую сторону.

Привет семье!

Взбалмошная комедия о том, как же сложно принимать родных людей, когда вы совсем разные. Однако именно любовь помогла семье преодолеть целую кучу противоречий и наконец двигаться вперед.

Последние части «Звездных войн»

Можно долго спорить о том, лучше или хуже новая трилогия оригинальных частей, но ясно одно: тема родительской любви здесь просто завораживает. Именно из-за нее главный антагонист держится на плаву и не падает в бездну темной стороны. А принцесса Лея и вовсе жертвует собой ради сына. И именно эта жертва возвращает его к свету.