11 киноклише о родительстве и воспитании детей, которые уже поперек горла стоят

Любой киноман при просмотре очередного фильма наверняка хоть раз ловил себя на мысли, что в отношении родительской темы киношники частенько либо сильно преувеличивают некоторые моменты, либо, наоборот, крайне недооценивают. Например, материнская доля нередко гиперболизирована до мрачного существования без единого просвета. А вот способность легко забеременеть в любом возрасте, напротив, очень легкомысленное допущение.

Мы в ADME решили разобрать подобные надоедливые и чересчур распространенные киноштампы, при очередном столкновении с которыми уже глаз начинает дергаться.

Дети всегда опрятные и одеты безупречно

Взглянем правде в глаза — в реальной жизни дети редко бывают в безупречно чистой одежде и с идеальной укладкой. Ну разве что первые несколько минут после сборов. Затем все естественным образом быстро пачкается и мнется. Не говоря уже о том, что каждый родитель прекрасно знает, что у ребенка на личике почти всегда присутствуют либо сопельки, либо разводы от еды или еще что-нибудь. Но все это редко находит отражение в фильмах — там дети вечно выступают в роли чистейших ангелочков.

Забеременеть после 40 проще простого

В фильмах вообще довольно редко придается значение возрасту женщины, которая собирается или уже забеременела (только если фильм изначально не построен вокруг проблемы возраста и зачатия). Как итог, создается впечатление, что сделать это в 40 так же легко, как и в 20. Однако в реальности чем старше женщина, тем больше риск столкнуться с проблемами на этом поприще. Которые тем не менее порой могут быть решены при содействии специалистов.

Отцы либо беспомощны, либо ничего не замечают

Невежественный отец — образ, который чрезвычайно часто встречается во многих фильмах. В фильмах ужасов подобный папа, по традиции, до последнего не будет замечать, что с ребенком разговаривают духи, а в комедиях и драмах он окажется немощным либо же равнодушным. При таком изображении мужчин может быть довольно тревожно заводить детей. Однако, к счастью, это все же доведенное до абсурда киноклише, а не реальность.

Свекровь обязательно ненавидит невестку

Некоторые свекрови действительно могут делать свой вклад в отношения детей, и порой не самый положительный. Однако непременное превращение их в отчаянных и озлобленных грымз, которые совершенно не имеют никаких рамок и понятий о частной жизни, — это все же серьезное преувеличение.

Материнство — это полный мрак

Вы наверняка сможете вспомнить на ходу как минимум пяток фильмов, похожих на «Талли» с Шарлиз Терон в главной роли, в которых материнство выставляется в самом мрачном и депрессивном свете. Безусловно, у матерей довольно много забот и поводов для усталости. Однако идея о том, что женщина в этот период совершенно теряет связь с реальностью, способность радоваться жизни и в целом становится не от мира сего, кажется злостно и несправедливо преувеличенной.

Или, напротив, воспитание детей — сплошная благодать и сказка

Другая сторона медали — фильмы, в которых материнство, напротив, преподносится как нереалистично прекрасное и беззаботное время с песнями и танцами, словно эпизод, вырванный из очередного красочного диснеевского мультфильма. Как уже было оговорено, воспитание детей — это время, полное хлопот и переживаний. И подобное идеалистическое изображение семей на экране, пожалуй, может оказывать на реальных женщин не меньшее давление, чем чужая идеальная жизнь в соцсетях.

Младенец легко засыпает и тихо лежит в своей кроватке, когда просыпается

И снова, вы наверняка сможете припомнить навскидку сразу несколько сцен из фильмов, когда, например, родитель уходит уложить младенца спать и возвращается в кадр буквально через несколько секунд. Или ситуации, когда герой подходит к кроватке, а ребенок уже проснулся и просто мирно лежит, не издавая и звука. Действительно верх «реалистичности».

Беременность не меняет женщин

В фильмах в процессе вынашивания ребенка у героини чаще всего не меняется ничего, разве что растет живот. Ну и порой показывается, что она становится плаксивой и взбалмошной — вот только в глубинные причины, провоцирующие такое поведение, создатели редко вдаются. А ведь это вовсе не сиюминутные капризы, беременность действительно крайне сильно влияет на сознание женщины, и, пройдя через этот опыт, она становится несколько другим человеком.

Если мама работает — то ребенок обязательно брошен и предоставлен сам себе

В фильмах женщины нередко стоят перед сложным выбором между уходом за детьми и работой, будто одно непременно ставит крест на другом и совмещать эти виды деятельности просто невозможно. В реальности, конечно же, все не настолько трагично. Безусловно, участие женщины в рабочих процессах определенным образом меняет привычный уклад жизни в семье. Однако отсутствие круглосуточного присмотра за ребенком вовсе не равно полному пренебрежению им и совсем не ведет к тому, что чадо будет расти недолюбленным беспризорником.

Матери-одиночки очень эгоистичны

С учетом того, насколько тяжелой и невыносимой в некоторых фильмах изображают материнскую долю даже при наличии мужа, удивительно, что к матерям-одиночкам создатели фильмов частенько не особо снисходительны. Они выставляются довольно эгоистичными, холодными и часто больше увлеченными поисками нового мужчины, чем воспитанием детей.

Мамы и дочки никогда не ладят

Если и есть какой-то стереотип, который почти со 100 % вероятностью встречается в каждом семейном фильме, так это напряженные отношения между матерью и дочкой. Строго говоря, с подростками из-за недостатка честного и откровенного общения порой и правда могут быть сложности. И все же все не обязательно складывается настолько остро и драматично, как это любят показывать в кино.