11 кинолент, героини которых были призваны вдохновлять женщин, но по факту раздражали до зубного скрежета
Пользовательницы сети обсудили фильмы и сериалы, которые принято называть вдохновляющим зрелищем для дам, но по факту эти проекты представляют собой набор штампов. «Сильные» героини лишь укореняют всяческие стереотипы о женщинах, да и вообще часто поступают нелогично.
Секс в большом городе
- Это не сериал, а бесконечный рекламный ролик. Нам показывают просто пустышек — скучных и картонных женщин. Они носят вещи от именитых дизайнеров, которые мы все должны возжелать после просмотра. Ни у кого из героинь нет питомцев, отношений с родителями, братьями и сестрами, хобби и тому подобного. © pplebubbeline / Reddit
- Честно говоря, в какой-то степени сериал действительно изменил меня. Потому что, наблюдая за Кэрри, я видела в ней себя. Тогда я поняла, что не хочу быть такой же в отношениях. © postcardmap45 / Reddit
Зачарованные
- Я помню, что в свое время проект «Зачарованные» считался сериалом о сильных девушках. Да, во многом так оно и было, и я очень люблю эту киноленту, но все равно создатели пытались сделать их чрезмерно горячими. Например, героини дрались из-за мужчин, манипулировали людьми с помощью внешней привлекательности и прочее. Как бы я ни обожала этот сериал, но он первым пришел мне на ум, когда речь зашла о проектах с сомнительной моралью для женщин. © Longjumping_West_188 / Reddit
- Вы видите 3-4 ведьм, которые, по идее, должны обладать огромной силой, когда работают в команде. Тогда они способны противостоять демонам. Но при этом героини всегда прибегают к помощи мужчин. Например, Лео. По сюжету он был не сильнее девушек до поры до времени, но, кажется, именно он помогал им держаться на плаву. © PumpkinPatch404 / Reddit
Чудо-женщина
- От того факта, что героиня влюбилась в первого встречного и он же долгое время был ее главной мотивацией, у меня глаза так закатились, что еле обратно вернулись. Честно говоря, я не читала комикс, так что, возможно, киношники просто следовали оригиналу. Но даже если это так, им, на мой взгляд, стоило переработать саму историю. © corianderisthedevil / Reddit
- Героиня буквально ничего не знает о мире, но при этом считает себя вправе указывать всем, что надо делать. Тогда она явно небольшого ума женщина. © CatEarthSociety / Reddit
Девочки Гилмор
- Рори и Лорелай — типичные девушки а-ля «мы не такие, как все». Раньше я симпатизировала Рори, но потом повзрослела и осознала, что начитанность не делает тебя на порядок выше других. А еще я поняла, что Лорелай — так себе мать и отношения с дочерью у нее странные. Обе они очень грубые и относятся к другим к ничтожествам. Особенно к женщинам. © Arwynfaun / Reddit
- Когда я была подростком, Рори мне казалась очень крутой, а от таких отношений мама-дочка я бы сама не отказалась. Повзрослев, я поняла, насколько эта парочка токсичная. В реальности от таких хочется бежать сверкая пятками. © granscience / Reddit
Чужестранка
- Главная героиня, которая перенеслась из 1940-х годов в 1700-е, конечно же, несет в себе прогрессивные для XVIII века феминистские идеи. Но большая проблема в том, что она является вечной «девой в беде». Клэр и другой важный женский персонаж бесконечно совершают глупые поступки, а затем мужчины прибегают разбираться с последствиями их действий. И хотя я люблю эту историю, не считаю, что в ней есть образцы подражания для женщин. © PruneBudget2874 / Reddit
Блондинка
- Режиссер словно ненавидел Мэрилин и хотел показать ее в невыгодном свете. Перед просмотром мы думали, что увидим довольно правдивую биографию Монро, да и Ана де Армас выглядела великолепно. Но вот начали смотреть и выключили минут через 10. Отвратительное зрелище. © CatEarthSociety / Reddit
- Фильм буквально пропитан женоненавистничеством. Такое ощущение, что режиссеру явно не нравится Мэрилин и он не видит в ней реального человека. © ConsistentTip6508 / Reddit
Красотка
- В детстве я любила этот фильм, мы с мамой часто его смотрели. Потом я выросла и поняла, какими там показали женщин. Никакой романтикой здесь и близко не пахнет. © Amarminalie / Reddit
- Да-да, я тоже в детстве думала, как же это круто, что он приехал в лимузине к ее дому и все такое. А сейчас у меня куча вопросов к сценарию. © D-Spornak / Reddit
Ангелы Чарли
- Кучка женщин на каблуках и с выпирающим из одежды бюстом всех побеждает в антураже «Матрицы». Спасибо, это не для меня. © the-missing-chapter / Reddit
- Только недавно посмотрела, это кошмар. Девушки вечно всех соблазняют, чтобы получить желаемое, — просто бесит. Когда героини начали танцевать, чтобы заполучить ключи, которые кто угодно мог бы и так отобрать, я просто выключила кино. © stolethemorning / Reddit
Запрещенный прием
- Вообще, идея крутая. Можно было сделать замечательное кино с мрачной атмосферой «Алисы в Стране чудес». Но вместо этого мы получили нечто в стиле жестоких видеоигр, и смотреть на все это не хотелось. © digitalkitten1999 / Reddit
- Больше, чем «Запрещенный прием», я ненавижу только «Свидетеля». Актрисы вот хорошие, к ним претензий нет, но сам фильм я терпеть не могу. © FixerJ / Reddit
Обещать — не значит жениться
- В фильме много говорят о том, что, мол, для счастливой жизни мужчина не нужен. И что же мы видим в конце? Сразу несколько героинь оказываются с парнями, которые не очень-то ими и увлечены. © LadyShaSha / Reddit
- Главная героиня — самая нерешительная женщина на свете. Очевидно, что она — карикатура на «жалких» одиночек. У каждой, наверное, была такая подруга, которая вела себя как Джи-Джи. Например, зачитывала переписку с парнем, чтобы выяснить ваше мнение. В такие моменты хотелось схватить ее за шкирку и объяснить: «Если бы твой герой хотел, то приложил бы какие-нибудь усилия!» © dougielou / Reddit
Капитан Марвел
- Не люблю, когда героиню делают «сильной» и «всезнающей» только за счет бестолковых мужчин вокруг. Если вам нужен «страшненький» друг, чтобы казаться красивее на его фоне, значит, вы не так уж и привлекательны. Вот создатели делают то же самое. © Linorelai / Reddit
- Почему женщина не может просто быть супергероем? Почему она должна быть женской версией супергероя-мужчины? Такое ощущение, будто женщина — это не отдельная личность, а женская версия мужчины. © sleepy-yodels / Reddit
Не только главные женские персонажи фильмов и сериалов со временем вызывают массу вопросов у зрителей. Мужские тоже порой попадают под раздачу. Анализируя поведение того или иного героя-любовника, понимаешь, что принцем на белом коне тут и не пахнет. А вот второстепенный персонаж иногда раскрывается самым неожиданным образом. В таких случаях мы вопрошаем: «Где же были наши глаза?»
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