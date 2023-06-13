11 кинолент, героини которых были призваны вдохновлять женщин, но по факту раздражали до зубного скрежета

Пользовательницы сети обсудили фильмы и сериалы, которые принято называть вдохновляющим зрелищем для дам, но по факту эти проекты представляют собой набор штампов. «Сильные» героини лишь укореняют всяческие стереотипы о женщинах, да и вообще часто поступают нелогично.

Секс в большом городе

Зачарованные

Чудо-женщина

Девочки Гилмор

Чужестранка

Блондинка

Красотка

Ангелы Чарли

Запрещенный прием

Обещать — не значит жениться

Капитан Марвел

Не только главные женские персонажи фильмов и сериалов со временем вызывают массу вопросов у зрителей. Мужские тоже порой попадают под раздачу. Анализируя поведение того или иного героя-любовника, понимаешь, что принцем на белом коне тут и не пахнет. А вот второстепенный персонаж иногда раскрывается самым неожиданным образом. В таких случаях мы вопрошаем: «Где же были наши глаза?»