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11 комедийных сериалов, которые расслабят вас не хуже двухнедельного отпуска

Кино
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Существует множество жанров кино, но далеко не все из них настолько универсальны, как комедии. Ведь они не только способны развлечь и поднять настроение, но и прекрасно помогают забыть о повседневных заботах. Если вы как раз находились в поиске качественных, увлекательных и остроумных комедийных сериалов, эта статья создана для вас.

1. Прекрасные мелочи (2023)

  • Рейтинг IMDb 7,2

Писательница Клэр переживает сложный период. Ее брак разваливается, отношения с дочерью оставляют желать лучшего, а карьера основательно зашла в тупик. Однажды давний знакомый героини предлагает ей вести колонку с рекомендациями для тех, кто потерял ориентиры в жизни. Но сможет ли Клэр давать дельные советы, если в ее собственной жизни все не так гладко?

  • Я не могла оторваться, посмотрела все 8 серий за один вечер. © rachergrant / IMDb
  • Этим сериалом можно лечиться в трудные времена. © Almost_Soldout / IMDb

2. Праведные Джемстоуны (2019 — настоящее время)

  • Рейтинг IMDb 8,1

На первый взгляд кажется, что Джемстоуны — идеальная семья. Отец Илай и его дети уже давно путешествуют по миру, читают проповеди и собирают пожертвования. У них даже есть собственная телепередача. Вот только реальный стиль жизни семьи сильно противоречит их образу, а из-за одной ошибки в какой-то момент их империя начинает рушиться.

3. В поиске (2016 — 2022)

  • Рейтинг IMDb 7,6

Четверо эгоцентричных 20-летних друзей оказываются в центре таинственных событий. Их знакомая по колледжу Шантель загадочным образом исчезает, и герои решают объединиться ради ее поисков. Однако это вовсе не отменяет того, что каждый из них при этом продолжает бороться с собственными проблемами и демонами.

4. Катастрофа (2015 — 2019)

  • Рейтинг IMDb 8,2

После случайного знакомства жизнь Шэрон и Роба превращается в полный хаос. Внезапно вспыхнувшая страсть приводит к беременности. Но то, что ребята решают стать семьей и справляться со всем вместе, вовсе не избавляет их от вороха проблем, которые начинают привносить в их жизнь друзья и эксцентричные родители.

5. Ничегошеньки (2023)

  • Рейтинг IMDb 7,3

Пит Дэвидсон — талантливый, но несколько сумасбродный комик с довольно абсурдным мировоззрением. С одной стороны, самоирония и живой ум наполняют его жизнь красками, а с другой, конечно же, становятся источником огромного количества нелепых ситуаций. Но Пит всеми силами пытается найти баланс между карьерой, семьей и личной жизнью.

6. Документалистика сегодня! (2015 — настоящее время)

  • Рейтинг IMDb — 8,1

Это хулиганская пародия на серьезные документальные фильмы, снятые за последние 50 лет. Каждая новая серия представляет собой уморительный вольный пересказ разных мировых событий.

7. Быть присяжным (2023)

  • Рейтинг IMDb 8,4

Однажды Рональду Гладдену позвонили и предложили стать присяжным на процессе, который будут записывать на видео для документалки. Недолго думая, парень согласился. Вот только он не подозревал, что все участники, кроме него, — актеры, а судебный процесс — масштабная инсценировка.

  • Критиков долой — это гениальная комедия! © daneulephus / IMDb
  • Напоминает культовый «Офис», который смешали с «Шоу Трумана». © mbaban-39543 / IMDb

8. Миссис Дэвис (2023)

  • Рейтинг IMDb 7,3

Симона — обычная монахиня, но однажды она решает вступить в ожесточенную борьбу с искусственным интеллектом по имени Миссис Дэвис, который стал одержим порабощением человечества. К Симоне присоединяется ее бывший парень: вместе им предстоит решить кучу проблем и при этом не поддаться чувствам.

9. Звездануться (2021 — настоящее время)

  • Рейтинг IMDb 7,5

Джесси совсем недавно переехала в Лондон и большую часть времени тратит на две бесперспективные работы. Накануне Нового года девушка знакомится с симпатичным мужчиной. Между ними сразу пробегает искра и вспыхивает страсть. А на утро она узнает, что он — известный актер.

10. Грызня (2023)

  • Рейтинг IMDb 8,1

Эми и Дэнни переживают довольно трудный период в жизни. Она пытается заполнить пустоту в душе, а он тяготится пустеющим банковским счетом. Однажды герои сталкиваются на парковке и стандартная перепалка быстро перерастает в настоящую вражду. Герои становятся одержимы идеей как можно сильнее испортить друг другу жизнь.

11. Вверх дном (2019 — настоящее время)

  • Рейтинг IMDb 7,8

Эйн 30 лет, совсем недавно она вышла из психиатрической клиники, в которую угодила из-за нервного срыва. Теперь за ней присматривает старшая сестра, и Энн постепенно возвращается к обычной жизни: работает, пытается разобраться с токсичным бывшим, влюбляется.

Порой выделить время на сериал оказывается сложно, но очень хочется порадовать себя небольшой историей, которую можно просмотреть за вечер. Если у вас бывает так же, то вам определенно пригодится список неординарных комедийных фильмов, которые быстро поднимут уровень серотонина.

Фото на превью This Way Up / Merman and co-producers, Beef / A24 Television and co-producers
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AdMe/Кино/11 комедийных сериалов, которые расслабят вас не хуже двухнедельного отпуска
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