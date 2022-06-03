11 концовок любимых сериалов, у которых есть двойное дно, а мы и не заметили

На экранах ежегодно появляются новые эпизоды различных сериалов. Какие-то популярные шоу уже давно закончились, но все равно будоражат умы зрителей. На протяжении многих лет мы наблюдаем за жизнью персонажей и с нетерпением ждем конца фильма, чтобы узнать, как сложится судьба героев. Однако порой окончания сериалов вовсе не такие прозрачные, как нам кажется. Да и за якобы хеппи-эндом часто скрывается неоднозначный финал.

Мы в ADME обожаем сериалы, поэтому решили докопаться до истины и узнать, что все-таки означают сюжетные твисты и концовки популярных шоу.

Друзья

Сериал заканчивается на положительной ноте. Но если углубиться в детали, то концовка легендарного шоу открывается с новых сторон. На первый взгляд, каждый герой получает свой хеппи-энд: Росс и Рэйчел вновь обретают друг друга, Моника и Чендлер становятся родителями, Фиби выходит замуж. Но на самом деле Рэйчел вряд ли будет счастлива, потому что в конце концов ей пришлось отказаться от своих планов. Девушке редко удавалось добиться в жизни успеха. И когда она наконец делает большой карьерный шаг и собирается улетать в другой город на работу, ей этого не позволяют и вновь «привязывают» ее к Россу. Так что для некоторых это вовсе и не хеппи-энд.

Остаться в живых

Многих поклонников финал сериала разочаровал. Мало того что последние несколько сезонов были слишком запутаны, так и сама концовка оставила много вопросов. Отец Джека объясняет герою, что они находятся в загробном мире. Но на самом деле все герои сериала умерли в разное время: кто-то — в 1-м сезоне, а кто-то — через много лет после финального. Сюжет подразумевает, что время в их мире работает иначе, и героям кажется, что все они прибыли туда в один и тот же момент.

Сплетница

Конца сериала поклонники ждали с нетерпением. Несколько сезонов их мучила тайна: кто же такая Сплетница? Оказалось, что за этим именем скрывался Дэн. Такой расклад зрителей разочаровал, ведь по сюжету многие поступки героя казались нелогичными. Однако есть мнение, что Сплетницей Дэн стал из-за любви к Серене. Он начал вести блог, чтобы стать чуть ближе к миру золотой молодежи. Через письма Дэн в первую очередь проявляет свои писательские навыки, а также выражает чувства. Парень частенько публиковал гадости о возлюбленной — возможно, чтобы сделать ее своим трофеем. В какой-то момент он пустил слух о том, что девушка беременна: чтобы похвастать. Скорее всего, именно поэтому в финале Дэн признается, что именно он все эти годы писал от имени Сплетницы. Ведь Серена уже никуда от него не денется.

Игра престолов

Сериал долго держал зрителей в напряжении. Концовка же популярного шоу привела зрителей в бешенство. В конечном счете престол занимает Бран Старк. Все задавались вопросом, почему именно Бран стал королем. Но на самом деле концовка получилась логичная, ведь этот сюжетный твист еще раз подтверждает одну из главных идей сериала: все герои слишком зациклены на праве наследования и слишком много внимания уделяют притязаниям на трон по праву рождения. Нед Старк волновался о том, от кого Серсея родила наследников, за что поплатился жизнью. Визерис Таргариен также был готов продать сестру кому угодно, лишь бы завладеть короной. Притязания на корону лишили Дейенерис ее власти в Эссосе. Поэтому восхождение на трон Брана Старка — логичный ход, ведь он никогда не хотел стать королем.

Оранжевый — хит сезона

В нашумевшем шоу множество сюжетных линий. История Пайпер и Алекс заканчивается довольно счастливо, чего не скажешь о судьбе других героинь. Жизнь некоторых из них заканчивается весьма трагично, а чья-то остается загадкой. Например, Дайя снова оказывается за решеткой и вновь ссорится с мамой. Поняв, что Дайя привлекла к нарушению закона другую ее дочь, Элийда набрасывается на нее. Зритель так и не узнает, чем закончилась драка и осталась ли Дайя в живых. Однако актриса раскрыла эту тайну: ее героиня выжила.

Ход королевы

В финале главная героиня просит остановить машину и выходит на улицу другой страны. Зрители терялись в догадках: что это значит? Собиралась ли она остаться на чужой земле или просто вышла прогуляться? Аня Тейлор-Джой, сыгравшая главную роль, рассказала, что поступок Бет — это своего рода круг почета. Кажется, после напряженной игры и давления общества девушке просто захотелось сделать глоток свежего воздуха. Так что Бет Хармон вовсе не собиралась устраивать скандал.

Как я встретил вашу маму

Финал сериала разочаровал некоторых зрителей. За несколько минут поклонники наконец узнали, кто стал мамой детей Теда, но практически сразу же ее потеряли. Однако последний эпизод показал зрителям, что в действительности сериал вовсе не о том, как отец встретил мать своих детей. На самом деле появление этой женщины не имеет никакого смысла, а эта история о том, как Тед прожил свою жизнь и оказался в пункте Б. Философия ситкома такова: что бы ни происходило в вашей жизни, все взлеты и падения в итоге приводят вас туда, где вы есть сейчас, и делают вас тем, кто вы есть.

Бесстыжие

Последняя серия шоу завершает цикл. В пилотном эпизоде мы видели всю семью Галлагеров, в то время как закадровый голос Фрэнка описывал нам каждого из героев. В финале 11-го сезона Галлагеры и их друзья также собираются вместе, но уже без Фрэнка. Для него создатели сериала оставили последнюю шпильку в конце. Когда работники сидят на полу комнаты, к их ногам прикатывается урна с датой рождения и смерти героя. Подразумевается, что отец семейства попал прямо в ад.

Секс в большом городе

Главный тезис сериала заключался в том, что женщине необязательно быть с мужчиной, чтобы чувствовать себя полноценной. Поэтому многие зрители удивились, когда финал оказался полной противоположностью тому, что происходило на протяжении всех сезонов. Даже создатель шоу Даррен Стар считает, что оно предало собственные устои, согласно которым счастье и брак не идут рука об руку. Оставляя Кэрри с Мистером Бигом, сценаристы как бы говорят нам, что на самом деле она не ищет здоровые отношения и надежного партнера, а гонится за драмой. Даже финальный монолог Кэрри о любви к себе прерывает звонок ее парня. Продолжая встречаться и Мистером Бигом, девушка просто хочет, чтобы он наконец признал ее чувства к нему.

Острые козырьки

Весной 2022 года закончился последний, 6-й, сезон сериала. Так какая же судьба ждет Томми? Благодаря диагнозу и пожару Томас фактически фальсифицировал собственную кончину и теперь может отправиться куда угодно и начать новую жизнь. Это означает, что он может стать шпионом, уехать за границу или жить в свое удовольствие.

В ее глазах

В последней серии шоу мы наконец узнаем, что Адель на самом деле вовсе не Адель, а Роб, который захватил ее облик. Позже он проделывает то же самое и с Луизой, оставаясь жить в ее теле. Но на самом деле концовка имеет гораздо более зловещий смысл. Робу хотелось жить жизнью Адель, и ради этого он пошел на преступление, причем несколько раз. В какой-то момент Роб в теле Адель внимательно изучает квартиру Луизы: нужно было запомнить пространство. В конце сериала сын Луизы сидит на заднем сиденье автомобиля, в котором едут Роб в теле Луизы и Дэвид. Когда мальчик указывает на несоответствие в привычках женщины, та внимательно на него смотрит. Возможно, это подсказка, которая говорит нам, что на этот раз у Роба все не пройдет так гладко.