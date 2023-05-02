11 крутых фильмов, в которых словесные баталии покажутся вам зрелищнее любых спецэффектов

Один из главных элементов хорошего кино — это качественный диалог между персонажами. Именно хорошо прописанные реплики делают героев более реальными, а сцены — эмоциональными и запоминающимися. В этой подборке мы собрали именно такие фильмы — от язвительных комедий до душещипательных драм, — в которых слова гораздо эффектнее даже самой навороченной компьютерной графики.

Большой всплеск

Рейтинг IMDb — 6,4 Марианна Лэй — популярная рок-звезда, которая совсем недавно перенесла операцию на связках и решила уехать подальше от суетливого города, чтобы наконец-то отдохнуть в тишине со своим любимым. Однако покой и идиллия продлились недолго — их отдых неожиданно нарушает приезд бывшего возлюбленного Марианны и его взрослой дочери Пенелопы. Этот фильм надолго застрял в моей голове. © JaynaB / IMDb

Жасмин

Рейтинг IMDb — 7,3 Хэл и Жасмин — мультимиллионеры, развращенные богатством и вседозволенностью. Однажды из-за неудачной аферы мужа женщина лишается всего, что было ей так дорого. Чтобы взять себя в руки, нью-йоркская светская львица решает переехать в скромную квартиру своей сестры Джинджер в Сан-Франциско. Но и там демоны прошлого не желают оставить ее в покое.

Романтики «303»

Рейтинг IMDb — 7,5 Студентка Юле решает отправиться на своем стареньком кемпере через всю Европу, чтобы встретиться со своим парнем Алексом. По воле судьбы в пути она находит случайного попутчика в лице студента, который мечтает найти в Испании своего родного отца. Конечно же, в долгой дороге они коротают время за разговорами, даже спорят и ссорятся, но неизбежно привязываются друг к другу.

Месть

Рейтинг IMDb — 6,8 Бен Маналовиц — журналист из Нью-Йорка. Однажды он сталкивается с личной трагической потерей: его близкая подруга погибла при загадочных обстоятельствах, и у полиции нет зацепок, кто может быть в этом виновен. Не желая мириться с тем, что преступник может уйти безнаказанным, Бен берется за собственное расследование.

Вечеринка

Рейтинг IMDb — 6,5 Старые приятели Билл и Джэнет собрались в их доме, чтобы провести вместе вечер и обменяться новостями, ведь у каждого участника встречи найдется что-нибудь интересненькое. И все шло хорошо, пока Билл не сделал неожиданное заявление, которое испортило настроение всем присутствующим. Старые друзья с неожиданным энтузиазмом вступают в ожесточенную дискуссию, и градус страстей неумолимо повышается с каждой новой репликой.

Ты ранил мои чувства

Рейтинг IMDb — 7,7 Бет — поистине талантливая писательница. Ее книги пользуются огромной популярностью у читателей. Однако это не является для нее признаком успеха, поэтому она постоянно ищет подтверждения своей значимости. И каково же было удивление женщины, когда она случайно узнала, что ее муж вовсе не восхищается ее творчеством и даже критикует ее. Эта шокирующая новость подкашивает и без того шаткую самооценку писательницы и начинает влиять на ее брак.

Детка

Рейтинг IMDb — 6,4 Меган 20 с лишним лет, и у нее нет каких бы то ни было карьерных амбиций и четких планов на жизнь. А внезапное предложение руки и сердца от ее парня Энтони, с которым они, вообще-то, состоят в отношениях еще со школы, и вовсе вгоняет ее в состояние паники. Чтобы поразмыслить над своей жизнью, она берет паузу и говорит, что уезжает на неделю в отпуск. А сама неожиданно оказывается в компании местных подростков и буквально впадает в детство.

После Янга

Рейтинг IMDb — 6,7 Янг — андроид, который выглядит точно как человек. За время «общения» с роботом приемная дочь Джейка и Киры очень прикипела к своему другу. Поэтому его неожиданное отключение и впадение в цифровую кому стало для нее и всей семьи в целом тяжелым ударом и потерей. Чтобы утешить дочь, Джейк обещает починить Янга во что бы то ни стало и пускается в путешествие по волнам памяти робота. Финальные сцены отправили меня в нокаут. © sweidman-28016 / IMDb

Август: Графство Осейдж

Рейтинг IMDb — 7,2 В связи с похоронами отца члены обширной семьи Уэстонов впервые за долгое время съезжаются всем скопом в родительский дом. Три дочери — Барбара, Карен и Иви, их мать Виолетта, тетя Метти Фей, а также мужья, дети и даже ухажеры собираются вместе под одной крышей. Однако вместо тихих посиделок герои довольно скоро находят себя в эпицентре самого настоящего скандала. Меня трясло, но я не мог оторвать глаз. © Hitchcoc / IMDb

Перед полуночью

Рейтинг IMDb — 7,9 Этот фильм — продолжение трилогии, которая исследует долгосрочные отношения Джесса и Селин. Прошло уже почти 2 десятилетия с момента их первой встречи. Пара счастлива в браке и воспитывает двух очаровательных дочек. Свой очередной отдых они решают провести в солнечной Греции, у своих давних друзей. И именно эта поездка обнажает назревший в их отношениях кризис.

Иррациональный человек