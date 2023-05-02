11 крутых фильмов, в которых словесные баталии покажутся вам зрелищнее любых спецэффектов
Один из главных элементов хорошего кино — это качественный диалог между персонажами. Именно хорошо прописанные реплики делают героев более реальными, а сцены — эмоциональными и запоминающимися. В этой подборке мы собрали именно такие фильмы — от язвительных комедий до душещипательных драм, — в которых слова гораздо эффектнее даже самой навороченной компьютерной графики.
Большой всплеск
- Рейтинг IMDb — 6,4
Марианна Лэй — популярная рок-звезда, которая совсем недавно перенесла операцию на связках и решила уехать подальше от суетливого города, чтобы наконец-то отдохнуть в тишине со своим любимым. Однако покой и идиллия продлились недолго — их отдых неожиданно нарушает приезд бывшего возлюбленного Марианны и его взрослой дочери Пенелопы.
- Этот фильм надолго застрял в моей голове. © JaynaB / IMDb
Жасмин
- Рейтинг IMDb — 7,3
Хэл и Жасмин — мультимиллионеры, развращенные богатством и вседозволенностью. Однажды из-за неудачной аферы мужа женщина лишается всего, что было ей так дорого. Чтобы взять себя в руки, нью-йоркская светская львица решает переехать в скромную квартиру своей сестры Джинджер в Сан-Франциско. Но и там демоны прошлого не желают оставить ее в покое.
Романтики «303»
- Рейтинг IMDb — 7,5
Студентка Юле решает отправиться на своем стареньком кемпере через всю Европу, чтобы встретиться со своим парнем Алексом. По воле судьбы в пути она находит случайного попутчика в лице студента, который мечтает найти в Испании своего родного отца. Конечно же, в долгой дороге они коротают время за разговорами, даже спорят и ссорятся, но неизбежно привязываются друг к другу.
Месть
- Рейтинг IMDb — 6,8
Бен Маналовиц — журналист из Нью-Йорка. Однажды он сталкивается с личной трагической потерей: его близкая подруга погибла при загадочных обстоятельствах, и у полиции нет зацепок, кто может быть в этом виновен. Не желая мириться с тем, что преступник может уйти безнаказанным, Бен берется за собственное расследование.
Вечеринка
- Рейтинг IMDb — 6,5
Старые приятели Билл и Джэнет собрались в их доме, чтобы провести вместе вечер и обменяться новостями, ведь у каждого участника встречи найдется что-нибудь интересненькое. И все шло хорошо, пока Билл не сделал неожиданное заявление, которое испортило настроение всем присутствующим. Старые друзья с неожиданным энтузиазмом вступают в ожесточенную дискуссию, и градус страстей неумолимо повышается с каждой новой репликой.
Ты ранил мои чувства
- Рейтинг IMDb — 7,7
Бет — поистине талантливая писательница. Ее книги пользуются огромной популярностью у читателей. Однако это не является для нее признаком успеха, поэтому она постоянно ищет подтверждения своей значимости. И каково же было удивление женщины, когда она случайно узнала, что ее муж вовсе не восхищается ее творчеством и даже критикует ее. Эта шокирующая новость подкашивает и без того шаткую самооценку писательницы и начинает влиять на ее брак.
Детка
- Рейтинг IMDb — 6,4
Меган 20 с лишним лет, и у нее нет каких бы то ни было карьерных амбиций и четких планов на жизнь. А внезапное предложение руки и сердца от ее парня Энтони, с которым они, вообще-то, состоят в отношениях еще со школы, и вовсе вгоняет ее в состояние паники. Чтобы поразмыслить над своей жизнью, она берет паузу и говорит, что уезжает на неделю в отпуск. А сама неожиданно оказывается в компании местных подростков и буквально впадает в детство.
После Янга
- Рейтинг IMDb — 6,7
Янг — андроид, который выглядит точно как человек. За время «общения» с роботом приемная дочь Джейка и Киры очень прикипела к своему другу. Поэтому его неожиданное отключение и впадение в цифровую кому стало для нее и всей семьи в целом тяжелым ударом и потерей. Чтобы утешить дочь, Джейк обещает починить Янга во что бы то ни стало и пускается в путешествие по волнам памяти робота.
- Финальные сцены отправили меня в нокаут. © sweidman-28016 / IMDb
Август: Графство Осейдж
- Рейтинг IMDb — 7,2
В связи с похоронами отца члены обширной семьи Уэстонов впервые за долгое время съезжаются всем скопом в родительский дом. Три дочери — Барбара, Карен и Иви, их мать Виолетта, тетя Метти Фей, а также мужья, дети и даже ухажеры собираются вместе под одной крышей. Однако вместо тихих посиделок герои довольно скоро находят себя в эпицентре самого настоящего скандала.
- Меня трясло, но я не мог оторвать глаз. © Hitchcoc / IMDb
Перед полуночью
- Рейтинг IMDb — 7,9
Этот фильм — продолжение трилогии, которая исследует долгосрочные отношения Джесса и Селин. Прошло уже почти 2 десятилетия с момента их первой встречи. Пара счастлива в браке и воспитывает двух очаровательных дочек. Свой очередной отдых они решают провести в солнечной Греции, у своих давних друзей. И именно эта поездка обнажает назревший в их отношениях кризис.
Иррациональный человек
- Рейтинг IMDb — 6,6
Эйб Лукас — профессор философии, который не видит в своей жизни ни цели, ни радости. Однажды мужчина приезжает преподавать в небольшой колледж на лето. Там у него завязывается общение сразу с двумя очень разными женщинами, одна из которых мечтает вырваться из несчастливого брака, а другая является его студенткой. А чуть позже случайно подслушанный разговор и вовсе окончательно переворачивает его жизнь с ног на голову, и с этого момента он решает действовать абсолютно иррационально.
- Этот фильм как глоток свежего воздуха. © cb2369 / IMDb
Если вам захотелось разом добавить в копилку еще несколько фильмов с мощной актерской игрой, то вам могут пригодиться эти ссылки: