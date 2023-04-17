11 киногероинь, которые круче Терминатора и Джека Воробья, вместе взятых
Кино нередко вдохновляет нас, помогает поднять настроение, взглянуть на мир с разных углов. Особенно картины про людей достойных и сильных духом. Намного проще вспомнить эффектных мужских персонажей, но и крутых женщин в кино достаточно.
Эллен Рипли — серия фильмов «Чужой»
- В детстве мы с мамой вместе смотрели «Чужих». Помню, она указала на Рипли и Ньют и сказала мне что-то вроде: «Вот что значит быть хорошей матерью». © thedespondentunicorn / Reddit
- Рипли просто идеальный пример для подражания. На нее могут равняться вообще все. Она сохраняет хладнокровие и выдержку в любой ситуации, действует разумно, принимает верные решения. Такие качества не помешают любому человеку. © Unknown author / Reddit
- Была обычной матерью с обычной работой, а стала упорной и храброй женщиной. Она суперкрутая, несмотря на все ее истерики и рыдания. Стойкая и здравомыслящая. © Deirdre Beecher / Quora
Молли Уизли — серия фильмов о Гарри Поттере
- То, какая она классная, не видно сразу. Она не суперсильная женщина, как Сара Коннор, например. Но она лучшая мама для своих детей и просто крутая дамочка. © Damn_Dog_Inappropes / Reddit
- Молли единственная относилась к Гарри как к обычному ребенку, который нуждается в ласке и любви. Она смогла воспитать 7 детей в сложной финансовой ситуации и не жаловалась на это ни разу. А еще она талантливая бесстрашная волшебница и горы свернет, чтобы защитить своих детей. © Akanksha Das / Quora
Санса Старк — «Игра престолов»
- Санса — доказательство того, что физически слабая и хрупкая женщина может быть очень сильной на самом деле. Она многое вытерпела, но не позволила страданиям определить ее как личность. © Matt Martin / Quora
- Санса — мой любимый перснаж из «Игры престолов». Из избалованной девчонки она превратилась в крутую, сильную королеву. © doopdeepdoopdoopdeep / Reddit
- Санса, как никто, умеет учиться на своих ошибках. Она пережила очень многое, но не забыла своего дома и своего наследия, на горьком опыте узнала то, как на самом деле она любит свою семью. © Tiff Dawson / Quora
Сара Коннор — «Терминатор»
- Хоть в самом начале Сара и нежная девица, очень скоро она становится сильнее — учится, поддерживает других. А в конце так вообще отказывается от прелестей домашней уютной жизни, учит новый язык и демонстрирует умение за себя постоять. © RyzenRaider / Reddit
- Она обычная женщина, у которой нет специальных навыков и умений. Но она растет! Она учится, старается действовать в зависимости от ситуации, думает головой. Обычно нам показывают супергероев, крутых и бесстрашных, и было бы даже смешно, будь Сара такой с самого начала. © causeNo / Reddit
Беллатриса Лестрейндж — серия фильмов о Гарри Поттере
- Беллатриса точно знает, кто она и чего хочет. Она умеет быть по-настоящему преданной. И она одна из немногих, кто не скрывает темные черты своей личности и никогда не будет притворяться той, кем не является. Люблю ее. © Tiff Dawson / Quora
- Горячая девчонка с суперсилой — как это можно пропустить? Да, абсолютно чокнутая и злая, но в «Гарри Поттере» почти все неидеальны. Она раздражает куда меньше, чем, скажем, Артур Уизли. © Paul Johnson / Quora
Ирэн Адлер — «Шерлок»
- Обходительная, хитрая, умеет думать и все решать сама. К тому же Ирэн невероятно привлекательная женщина. Вроде бы и отрицательный персонаж, но на самом деле морально она на стороне добра. © Nikhil Joshi / Quora
- Ирэн понимает, что чувствуют люди вокруг нее, чего они хотят, — пусть и не использует это во благо. Она умеет здорово манипулировать эмоциями и без раздумий использует в своих интересах все, что у нее только есть. © Max Kwan / Quora
Дана Скалли — «Секретные материалы»
- Да она же самый крутой женский персонаж 90-х! Умная, образованная, язык подвешен. Добилась успеха там, где обычно главенствуют мужчины. Вытащит любого из передряги, да еще и в юбке и на каблуках! © SurpriseBackpack / Reddit
- Я только начал смотреть «Секретные материалы» и хочу сказать, что Дана Скалли, по моему мнению, один из лучших и сильнейших женских персонажей на ТВ. © WarlockofMars_ / Reddit
Эль Вудс — «Блондинка в законе»
- Она круто доказала, что быть сильной не значит перестать быть женственной. © kittykatsnacks101 / Reddit
- Эль — сильная женщина и независимая. Но самое важное — то, что она не переступает через других, чтобы быть такой. Она добра ко всем и даже сумела подружиться со своим главным врагом. © HappyInTheRain / Reddit
Эовин — «Властелин колец: Две крепости»
- История становления Эовин заключается в том, что она учится понимать, что важно, а что нет. Несмотря на то, что она хотела погибнуть в бою и снискать славу, в конце концов она понимает, что жизнь куда важнее. И направляет свои силы на восстановление разрушенного. © Seattleopolis / Reddit
- Да, вот та культовая сцена с ней, где она снимает шлем, вообще самый крутой момент за всю историю кино! © Soulfire117 / Reddit
Принцесса Фиона — серия мультфильмов «Шрек»
- В одной из частей Шрек не приходит за ней и она несмотря ни на что встает и решает повести в бой своих людей. Вот это настоящая сила воли! © EvenGizmo / Reddit
- «Шрек» вообще один из моих любимых мультфильмов. Моя дочка без конца его пересматривает и обожает Фиону. А я думаю, что это отличная ролевая модель для нее. © HakixJack / Reddit
Баффи — «Баффи — истребительница вампиров»
- Мне очень нравится, что в сериале много крутых женских персонажей. Сама Баффи вот стала сильной, но при этом осталась женственной. Уиллоу тоже крутая, более спокойная и мудрая. Или Корделия — ее часто называют пустышкой, но она достаточно сильная, чтобы не извиняться за то, какая она. © XOSnowWhite / Reddit
- Для тех, кто не смотрел, я бы описал Баффи как Ван Хельсинг в теле девочки-подростка. © throwyourshieldred / Reddit
Любителям хорошего кино наверняка понравятся еще и эти наши статьи:
- 10 сильных духом героинь, глядя на которых зрители восклицают: «Вот так надо женщин в кино показывать!»
- Почему нам так нравятся герои-трикстеры, которые с легкостью затмевают даже главных персонажей
- 14 второстепенных персонажей, которые были так хороши, что подвинули главных и чуть не забрали все лавры
Поделиться этой статьёй