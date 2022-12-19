11 настоящих имен киногероев, которые окажутся сюрпризом даже для преданных фанатов

Часто персонажи кино известны по прозвищу или короткому имени. Поэтому, когда мы слышим полное имя своего любимого героя, то не сразу понимаем, о ком вообще речь. Мы вспомнили персонажей известных фильмов, сериалов и мультиков, чьи настоящие имена способны удивить даже самых внимательных зрителей.

Одиннадцать

Главную героиню сериала «Очень странные дела» друзья зовут Одиннадцать, или сокращенно Оди. Однако это не ее настоящее имя. Девочка — урожденная Джейн Айвз. Такое имя ей дала мать. Но вскоре после рождения доктор Бреннер забрал Джейн в свою лабораторию, там она и получила имя Одиннадцать — по порядковому номеру.

Кэрри Брэдшоу

Героиню культового сериала мы всю жизнь знали под именем Кэрри Брэдшоу. Но в его продолжении «И просто так» выяснилось, что Кэрри — это лишь сокращение от имени Кэролайн. А «по паспорту» полное имя звучит так: Кэролайн Мари Брэдшоу.

Винни-Пух

Персонажа, созданного писателем Аланом Милном, мы все помним как Винни-Пуха. Но мало кто знает, что его первое имя — Эдвард Медведь. Винни-Пух был любимой игрушкой сына Алана Милна — Кристофера Робина. И писатель сочинял для мальчика истории о приключениях медвежонка. Но после того как Кристофер Робин увидел в зоопарке медведицу по имени Винни, он переименовал Эдварда Медведя в Винни, будучи под впечатлением от знакомства. Со второй частью — Пух — связана другая история. Изначально имя принадлежало лебедю, но позже его присоединили к имени Винни. Одно из объяснений упоминается в повести о медвежонке. Там говорится, что всякий раз, когда муха прилетала и садилась Винни-Пуху на нос, он сдувал ее, очевидно, с характерным звуком: «Пух».

Ред

Персонаж Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» наиболее известен под прозвищем Ред. Его настоящее имя — Эллис Бойд Реддинг. Прозвище могло быть производным от его фамилии, но в фильме, когда главный герой спрашивает Реда, почему его так назвали, тот в шутку отвечает: «Может быть, потому что я ирландец» (red — рыжий, у многих ирландцев рыжие волосы). Кстати, в самом романе, по которому снят фильм, Ред действительно рыжеволосый ирландец.

Серена ван дер Вудсен

Золотоволосую героиню сериала «Сплетница» все называют Серена. Но, как и у многих американцев, у нее есть среднее имя. Поэтому «по паспорту» it-girl Манхэттена — Серена Селия ван дер Вудсен.

Вуди

Несмотря на то что он просто игрушка, у Вуди есть фамилия. Об этом рассказал режиссер 3-й части мультфильма. По его словам, полное имя ковбоя на самом деле Вуди Прайд. И он носил его с самых первых дней разработки «Истории игрушек».

Агент Кей и агент Джей

В комедии «Люди в черном» ветеран Бюро по сотрудничеству с инопланетянами агент Кей ищет себе нового напарника и нанимает на работу нью-йоркского полицейского. Новичок получает кодовое имя агент Джей. Это, без сомнений, удобно, но позволяет зрителям забыть о том, что у обоих героев также есть полные имена: Kей — Кевин Браун, а Джей — Джеймс Даррелл Эдвардс III.

Датч

Хотя все знают его как Датча (или Голландца), на самом деле это не настоящее имя героя Арнольда Шварценеггера в «Хищнике». Его героя зовут Алан Шеффер. «Голландец» (Dutch) — это общее прозвище для немцев в США, производное от слова deutsch (немецкий) и, соответственно, не имеющее ничего общего с Нидерландами.

Злая королева

Для большинства поклонников Disney коварная мачеха из «Белоснежки» была известна под именем Злая королева. Настоящее имя злодейки — королева Гримхильда. Вероятно, оно было позаимствовано у героини средневековой эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах». Это имя ей было дано в комиксах, выпущенных уже после выхода диснеевского мультфильма.

Каспер

Если вспомнить, что дружелюбный призрак Каспер — на самом деле 12-летний мальчик, неудивительно, что у него должна быть фамилия. Фильм раскрывает прошлое героя и называет фамилию привидения — Макфадден.

Эдвард Каллен

Фамилию Каллен герой Роберта Паттинсона получил от приемного отца, превратившего его в вампира. До того как стать бессмертным существом, юноша носил имя Эдвард Энтони Мэйсон — младший.