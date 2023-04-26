11 неудачных женских костюмов в кино, глядя на которые так и подмывает спросить создателей: «Вы над нами смеетесь?»

Женские костюмы в фильмах часто привлекают внимание зрителей своей элегантностью, стилем, а порой и экстравагантностью. Однако бывают наряды, которые выглядят не так уж и круто или вообще неуместно, хоть и могут оставить яркие впечатления. Вспоминаем самые нелепые образы киногероинь.

Желтый комбинезон — «Убить Билла»

Несмотря на то что этот костюм стал узнаваемым, мы все же не можем не задаться вопросом: кто вообще мог бы так одеваться в реальной жизни? И сама Ума Турман, исполнительница роли Беатрикс, ненавидела этот наряд. Она считала, что похожа в нем на банановое эскимо. Поначалу она даже не хотела надевать комбинезон и обвиняла Тарантино в том, что он превращает ее в клоуна.

Черный латексный костюм — «Бэтмен возвращается»

Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер просто сногсшибательна. Но ее обтягивающий костюм выглядел слишком неуместно. Наряд был таким тесным, что актриса еле дышала в нем и даже с трудом говорила: комбинезон давил на голосовые связки. А еще от него у Пфайффер появлялась сыпь. Надевать костюм было тоже тем еще развлечением: актрисе каждый раз приходилось щедро посыпать тело детской присыпкой. Наряд явно непрактичный и не подходит для супергероини.

Рубашка и футболка с поясом — «Секс в большом городе»

Истинные поклонники сериала знают, что у Кэрри случались редкие модные провалы (чего не скажешь об исполнительнице роли Саре Джессике Паркер, которая, кажется, всегда одета идеально). Один наряд заслуженно попал во многие списки худших образов. Комбинация обтягивающей майки, завязанной узелком, и надетой сверху рубашки уже выглядит сомнительно. Но, к несчастью, девушка не остановилась на этом. Главной деталью наряда стал пояс в горошек, который был нужен здесь непонятно для чего: живот-то открыт. Даже дизайнер Патриция Филд, создавшая наряд, позже назвала его отвратительным и самым неудачным у Кэрри.

Наряды Энди — «Дьявол носит Prada»

Сразу несколько образов главной героини вызвали у зрителей недоумение. Во-первых, голубой свитер и клетчатая юбка, которыми Энди впечатлила коллег в первый рабочий день. Образ выглядит слишком нелепо даже для человека, не интересующегося модой. Девушка все-таки на работу пришла, а не устроила уютный пятничный ужин с книгой. Во-вторых, наряд, в котором Энди предстала сразу после модного преображения. По мнению зрителей, жакет, юбка и сапоги сочетаются хорошо, но сумка никуда не годится. Кажется, словно героиня сама связала ее крючком, причем неудачно.

Наконец, коричневый топ в горошек кажется просто украденным у бабушки. А ремень и вовсе выглядит непристойно, по мнению зрителей.

Красный костюм — «Электра»

Костюм Электры в фильме 2005 года оставляет желать лучшего. Плохо дышащий материал (винил) и большое количество не прикрытых одеждой участков тела не имеют практического назначения, а только излишне обращают внимание на внешность персонажа. А уж зачем было вешать на супергероиню колье — вообще непонятно.

Сандалии — «Чудо-женщина»

Хотя в целом костюм амазонки кажется подходящим для супергероини, многие зрители остались недовольны обувью. Ведь Чудо-женщина должна активно двигаться, а это неудобно делать на каблуках. Люди посчитали их ненужными, излишне акцентирующими внимание на привлекательности девушки и отвлекающими от ее силы. Пускай с киношным нарядом Галь Гадот не очень повезло, зато в реальной жизни она всегда выглядит стильно.

Бронированный костюм — «Валериан и город тысячи планет»

Костюм главной героини зрители посчитали провальным. По их мнению, наряд девушки был слишком пышным по сравнению с тем, что показано в оригинальных комиксах.

Футболка и шорты — «Отряд самоубийц»

Образ Харли Квинн стал одним из самых узнаваемых в киновселенной DC. Однако многие зрители считают этот наряд чересчур откровенным и неуместным для персонажа. Даже сама исполнительница роли Марго Робби порой чувствовала себя некомфортно, когда приходилось носить столь небольшое количество одежды, да еще и облегающей.

Белый обтягивающий костюм — «Черная Вдова»

CAP / SFS / Capital Pictures / East News

Костюм Черной Вдовы вызвал жаркие дискуссии. Многие обвинили создателей фильма в том, что наряд слишком неудобный и непрактичный для супергероини. В частности, зрителей возмутило, что, попадая в регион с холодными климатическими условиями, героиня разгуливает в одном тонком обтягивающем комбинезоне с глубоким вырезом, как будто не боится замерзнуть и заболеть.

Золотое металлическое бикини — «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Принцесса Лея всегда была сильной и уверенной в себе героиней-лидером. Поэтому некоторые зрители до сих пор возмущены тем, что создатели франшизы нарядили такую крутую женщину в излишне откровенное и унизительное бикини. Оно, похоже, было создано только для того, чтобы подчеркнуть фигуру героини и создать привлекательный для аудитории образ. Сама исполнительница роли, кстати, тоже была не в восторге от идеи надеть бикини. Ведь тем самым создатели фильма сделали героиню Кэрри Фишер просто беспомощным объектом обожания. По мнению зрителей, это идет вразрез с характером Леи.

Черный комбинезон — «Голодные игры»