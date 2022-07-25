11 персонажей, которых никто не хотел играть, а они в итоге получились культовыми

В кинопроизводстве нередко так бывает, что актеры, которых студии или режиссеры видят в главных ролях фильма, отказываются от съемок. И на это у них могут быть разные причины: занятость в других проектах, низкий предложенный гонорар, скучный сценарий. Правда, потом иногда локти кусают, когда киноленты, в которых они могли бы сыграть, становятся культовыми. Вспомните тот же случай с Уиллом Смитом, которому предложили сыграть в «Матрице» Нео, но актер не понял сценарий и решил не сниматься в фантастическом боевике. И от этого только проиграл. А Киану Ривз тем временем стал суперзвездой и сейчас благодарен Смиту, что он тогда сказал «нет».

Мы в ADME решили узнать, кто еще из популярных актеров не хотел играть в том или ином фильме, герои которого в итоге стали довольно узнаваемыми.

Ганнибал Лектер («Молчание ягнят», 1991)

На роль доктора Ганнибала Лектера рассматривались Кристофер Ллойд, Патрик Стюарт, Форест Уитакер, а также другие известные актеры, такие как Шон Коннери, Дастин Хоффман, Роберт Дюваль, Джек Николсон и Роберт Де Ниро. Но все они по разным причинам были исключены из проекта. Так, Шон Коннери назвал сценарий «отвратительным» и отказался от предложения. А Роберт Де Ниро слишком долго раздумывал над тем, сниматься в ленте или нет. Режиссер ответа от Де Ниро так и не дождался, а Энтони Хопкинс не стал колебаться, рискнул и сыграл Ганнибала Лектера, в итоге получил премию «Оскар». Стоит отметить, что за свою потрясающую игру Хопкинс получил и множество других наград и номинаций, а Ганнибал Лектер в его исполнении был признан величайшим злодеем в кино.

Эдвард Льюис («Красотка», 1990)



, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , © Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers East News20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East NewsMary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

В этой комедийной мелодраме влиятельного бизнесмена Эдварда Льюиса сыграл Ричард Гир. За свою игру актер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в кино — мюзикл или комедия». Вот только роль Эдварда могла достаться совсем другому. Так, этого персонажа могли сыграть Шон Коннери, Харрисон Форд, Сильвестр Сталлоне, а также Джон Траволта. Но все они по разным причинам отказались.

Пол Шелдон («Мизери», 1990)

В оскароносном триллере «Мизери», снятом по одноименному роману Стивена Кинга, главную роль писателя Пола Шелдона сыграл Джеймс Каан. За свою игру он был номинирован на премию «Сатурн». Хотя до того, как его окончательно утвердили на съемки, основного персонажа предлагали сыграть Майклу Дугласу, Аль Пачино, Мелу Гибсону, а также Роберту Де Ниро, Харрисону Форду, Моргану Фримену, Дензелу Вашингтону и Брюсу Уиллису. Но все они отказались. Интересно, что Брюс Уиллис спустя годы сыграл эту роль на Бродвее.

Уолтер Уайт («Во все тяжкие», 2008–2013)

, Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News , © Breaking Bad / Sony Pictures Television and co-producers BEHAR ANTHONY / SIPA / EAST NEWSWarner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News

В сериале «Во все тяжкие», впоследствии ставшем культовым, одного из главных персонажей играет Брайан Крэнстон. Его кандидатуру выбрал сам создатель сериала Винс Гиллиган, основываясь на опыте работы с ним в «Секретных материалах», где Брайан снялся в одном из эпизодов. По словам Гиллигана, Уолтер Уайт должен был быть одновременно отвратительным и вызывающим сочувствие, и Брайан — единственный актер, который может сыграть такого персонажа. Но продюсерам не понравилась эта идея, и они обратились с предложением к Джону Кьюсаку и Мэттью Бродерику. Правда, когда оба актера отказались, боссы киностудии все-таки согласились взять Крэнстона на роль Уолтера Уайта.

Генерал Зод («Человек из стали», 2013)

, picture alliance / dpa / EAST NEWS , © Man of Steel / Warner Bros. and co-producers Briquet Nicolas / ABACA / EAST NEWSpicture alliance / dpa / EAST NEWS

Майкл Шеннон в фильме Зака Снайдера сыграл главного злодея — генерала Зода, прибывшего с планеты Криптон, чтобы захватить и поработить Землю. Интересно, что этого генерала вместо Шеннона мог сыграть Вигго Мортенсен или Дэниел Дэй-Льюис.

Зеленый Гоблин («Человек-паук», 2002)

, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Mary Evans / Allstar/Graham Whitby Boot. / East News , © Spider-Man / Columbia Pictures and co-producers Courtesy Everett Collection / East NewsMary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East NewsMary Evans / Allstar/Graham Whitby Boot. / East News

В этом супергеройском фильме Уиллем Дефо сыграл ученого Нормана Осборна, который впоследствии превращается в Зеленого Гоблина — злодея, пытающегося уничтожить Человека-паука. А ведь исполнить эту роль предлагали Мелу Гибсону, Джону Траволте, Роберту Де Ниро и некоторым другим актерам, таким как Джон Малкович, Николас Кейдж и Джим Керри. Но все они отказались от участия в проекте. А режиссер Сэм Рэйми уже после нескольких встреч с Дефо окончательно убедился, что актер идеально подходит для этой роли.

Капитан Джон Миллер («Спасти рядового Райана», 1998)

, Mary Evans / AF Archive /Graham Whitby Boot. / East News , © Saving Private Ryan / Dreamworks Pictures and co-producers East NewsMary Evans / AF Archive /Graham Whitby Boot. / East News

В этой военной драме капитана Джона Миллера, который получает приказ найти Райана и доставить его в штаб, сыграл Том Хэнкс. Хотя изначально на эту роль рассматривались Мел Гибсон и Харрисон Форд. Но режиссер Стивен Спилберг предпочел кандидатуру Хэнкса.

Максимус («Гладиатор», 2000)

Главным героем этой исторической кинокартины является Максимус Децим Меридий — испано-римский легат, который жаждет отомстить Коммоду. Гладиатора сыграл Рассел Кроу и сделал это так убедительно, что получил премию «Оскар» и также другие награды и номинации. Вот только всего этого могло не быть, если бы Максимуса согласился сыграть другой актер, которому предлагали эту роль. Им мог быть Антонио Бандерас, Хью Джекман или Мел Гибсон. Последний отказался, так как посчитал себя слишком старым для роли Гладиатора — актеру на тот момент было немного за 40 лет.

Стюарт «Стю» Шепард («Телефонная будка», 2002)

, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Photo by John Barrett-PHOTOlink.net / East News , © Phone Booth / Fox 2000 Pictures and co-producers Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East NewsMary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East NewsPhoto by John Barrett-PHOTOlink.net / East News

В этом психологическом триллере режиссера Джоэла Шумахера главного персонажа — Стюарта Шепарда, высокомерного и нечестного публициста, — сыграл Колин Фаррелл, показав блестящую игру. Критики высоко оценили его исполнение, заявив: «Быстрый темп и игра Фаррелла помогают сделать „Телефонную будку“ такой напряженной, что аж ногти начинаешь кусать». А ведь эту роль сначала предлагали Марку Уолбергу, Николасу Кейджу, Тому Крузу и некоторым другим актерам, например Уиллу Смиту, Мелу Гибсону и Джиму Керри. Все они по разным причинам отказались. В частности, Керри согласился, а потом включил заднюю, ночью позвонил режиссеру и отказался от непростого персонажа. А Марк Уолберг предпочел сняться в «Планете обезьян» (2001).

Алонзо Харрис («Тренировочный день», 2001)

, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Courtesy Everett Collection / East News , © Training Day / Warner Bros. and co-producers Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East NewsMary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East NewsCourtesy Everett Collection / East News

В этом фильме одну из двух главных ролей — продажного детектива Алонзо Харриса — сыграл Дензел Вашингтон. Фильм получил множество наград и номинаций, а неповторимая игра Вашингтона принесла ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но изначально роль Алонзо была предложена Гэри Синизу, Тому Сайзмору и Брюсу Уиллису, но все они отказались.

Бог («Брюс всемогущий», 2003)

, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , © Bruce Almighty / Spyglass Entertainment and co-producers BIGPICTURESPHOTO.COM: 938 / GCC / EAST NEWSMary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Как мы помним, в этой комедии про неудачливого тележурналиста Брюса Нолана роль Бога сыграл Морган Фримен. А изначально планировалось, что вместо него сыграет либо Джек Николсон, либо Роберт Де Ниро, но оба они предпочли не участвовать в этом проекте.

Как вы думаете, с каким из отказавшимся от знаковой роли актером тот или иной культовый фильм был бы еще круче?