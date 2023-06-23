11 персонажей, которых слегка изменила фантазия киноделов

Практически любая экранизация известной книги рано или поздно становится предметом ожесточенных споров. Зрители дотошно подмечают малейшие ошибки и просчеты сценаристов. Иногда литературное произведение, перенесенное на экран, начинает играть новыми красками. В других же случаях герои в угоду задумке создателей превращаются в совершенно других, зачастую малоинтересных персонажей.

Дамблдор, «Гарри Поттер»

В книгах Дамблдор противоречивый и неоднозначный герой. Если в кинематографической интерпретации Альбус кажется заботливым наставником, почти отцом для своих подопечных, то на страницах произведений он выглядит хладнокровным, расчетливым и полностью поглощенным конечной целью — победой над Волан-де-Мортом. Директор Хогвартса никогда делает что-то без выгоды для себя. Каждый человек в его окружении является неотъемлемой частью его грандиозного плана. Например, он практически принудил Дурслей усыновить Гарри, не обращая внимания на их собственные желания. Когда Снегг просит о защите для семьи Поттеров, Дамблдор холодно спрашивает, что он получит взамен. Изначально Дамблдор был мудрым, но опасным и непредсказуемым персонажем, отличным от киношного образа доброго и чудаковатого дедушки волшебника.

Форрест Гамп из одноименного фильма

Многие даже не догадываются о том, что между знаменитым фильмом и книгой, по которой он был поставлен, есть масса разночтений. В романе Гамп предстает в совершенно ином свете. Он не такой уж милый, а скорее жестокий человек, часто прибегающий к грубым выражениям. Кроме того, в романе этот персонаж обладает удивительными знаниями в области математики и физики.

Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»

В кинематографической версии «Гордости и предубеждения» Элизабет Беннет кажется более дерзкой и пылкой, чем ее книжный вариант. Девушка отнюдь не такая послушная дочь и зачастую спорит с родителями, в одной из сцен она даже повышает на них голос. В то время как в книге прославленная героиня Джейн могла быть порой упрямой, но в целом ее поведение всегда было сдержанным и зрелым.

Фродо, «Властелин колец»

Почти все время экранный Фродо кажется робким и стеснительным персонажем, которого терзают сомнения и тревоги. Он может проявить отвагу, но скорее это исключение, а не правило. При этом в книге главный герой тоже порой испытывает страх, но в целом он более мудрый и отважный. Так на страницах произведения Фродо вступает в бой с назгулами, в то время как в фильме он просто падает от страха. В Мории он также проявляет храбрость и атакует пещерного тролля вместе с Боромиром, в то время как в фильме он вместо этого прячется за колонной.



Пит Мелларк, «Голодные игры»

Как в книгах, так и в фильмах Пит изображается как добрая и верная душа. Во многом благодаря этим его качествам Китнисс смогла добиться победы. Но порой кажется, что экранный вариант существует только благодаря своей девушке, и бедняжке приходится постоянно поддерживать своего возлюбленного. На самом деле герой совсем не слабак, в книге он демонстрирует исключительную силу духа и далеко не так прост, как может показаться.



В романе Китнисс подозревала Пита в двуличии уже с момента объявления их имен в День Жатвы. Причина некоторых различий трактовки характера героя заключается в том, что книга написана от первого лица, в то время как в фильме мысли героини скрыты от зрителей. Поэтому часть ее рассуждений остается за кадром.

Кристиан Грей, «Пятьдесят оттенков серого»

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В романах Э. Л. Джеймс, главный герой Кристиан Грей специально ходил к психотерапевту, чтобы справиться детской травмой. Именно в этих сценах он раскрывался как нежный и ранимый персонаж. Однако, в кинотрилогию эти моменты не вошли. Кристиан не может объяснить свои необычные пристрастия и поведение. В результате он кажется ревнивым и эгоистичным преследователем. Критики вообще сочли, что герой похож на зомби. Некоторые рецензенты даже посчитали, что Грей не выглядит достаточно брутальным, как того требует типаж, созданный автором книги.

Геральт, «Ведьмак»

Геральт из Ривии в книжной серии — та еще болтушка. Он разговаривает со всеми: хоть со своей лошадью, хоть с местными жителями. При этом герой редко использует ругательства и рычит на своего спутника, Лютика. Однако в сериале Геральт кажется настоящим молчуном. Если уж он и раскрывает рот, то говорит низким, хриплым голосом или просто недовольно бурчит.

Джинни Уизли, «Гарри Поттер»

В книгах Джинни олицетворяет самые замечательные качества Гриффиндора: она смелая, дерзкая и сильная. К сожалению, на экране эта героиня появляется редко, да и кажется не слишком интересной личностью. Тихая Джинни просто терпеливо ожидает, чтобы Гарри ответил ей взаимностью, все это время оставаясь в его тени. Но книжная Джинни вовсе не сохла по Гарри и не позволяла безответной любви определить ее судьбу. Она встречалась с другими парнями и жила своей собственной жизнью. Именно поэтому она прекрасно дополнила Гарри, когда они наконец стали парой. Ведь девушка уже была самостоятельной личностью.

Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс»

Пользователи заметили, что знаменитая няня в печатном произведении и последующей экранизации 1964 года — это два совершенно разных персонажа. Книжная Мэри кажется сварливой дамой. Возникает ощущение, что она просто манипулирует детьми. Поппинс демонстрирует окружающим высокомерие и порой похожа на социопата. В экранизации же няня менее сложный герой, и все ее резкие черты сглажены.

Элла, «Заколдованная Элла»

Элла в книге проявляет гораздо больше храбрости и любознательности, чем в фильме. Она самостоятельно находит способы, помогающие ей выйти из сложных ситуаций, и даже умудряется сбежать от огров. В экранизации ее спасает принц, что немного умаляет ее собственные заслуги. Более того, в книге Элла кажется отчаянной и мужественной девушкой, в то время как в фильме она проказана более простым персонажем, как, впрочем, и многие другие герои в этой экранизации.

Джон Сноу, «Игра престолов»

В цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина Джон Сноу изображается как проницательный, мудрый и безжалостный герой. Он был принят в Дозор в 14 лет и быстро завоевал уважение своих товарищей. По мере развития сюжета он взрослеет и становится еще более заметной фигурой. Тем не менее, на роль Джона Сноу был выбран 25-летний Кит Харингтон. По мнению некоторых пользователей сети, его внешность и стиль игры скорее подходят для какого-нибудь персонажа из серии «Сумерки». Он лишь ходит да хлопает глаза, словно все вокруг него вызывает изумление и он ничего не может поделать.