11 раз, когда создатели киноадаптаций плюнули на мультяшные каноны. И некоторым хочется за это крикнуть «браво»

Последнее время все больше сказочных мультфильмов, которыми мы засматривались в детстве, превращают в полноценные кинокартины. Но не всегда сюжеты, герои или костюмы полностью соответствуют оригиналам. Рассказываем, какие детали в киноадаптациях существенно отличаются от того, что нам когда-то показали в мультиках.

В конце статьи вы узнаете, чем ремейк знаменитой сказки «Три орешка для Золушки» совсем не похож на оригинальный фильм.

Желтое платье Белль («Красавица и Чудовище»)

Платье Белль и в мультике, и в фильме лишь отдаленно напоминает чересчур шикарный стиль рококо, модный в ту эпоху, которая отображена в лентах. Однако дизайнеры кинокартины позволили себе еще большую вольность. Например, они не стали привязывать к талии подушки, которые приподнимали бы платье сзади и придавали бы округлые формы. Стилисты лишь сделали каркас, и то только в нескольких частях юбки. А в качестве материала специально взяли тонкую органзу, чтобы платье казалось летящим. Поэтому в фильме наряд Белль выглядит чуть менее пышным, чем в мультике. Еще одной задачей дизайнеров было сделать так, чтобы в наряде можно было активно двигаться. Поэтому они решили отказаться от корсета, стягивающего талию.

Судьба Джинна ("Аладдин)

В мультфильме про судьбу Джинна рассказано мало. Мы знаем только, что главный герой все-таки даровал своему другу свободу. А еще — что Джинн стал торговцем и рассказал нам историю об Аладдине. В фильме же этому харизматичному персонажу уделили больше внимания. Пока Аладдин ухаживает за Жасмин, у Джинна завязываются романтические отношения со служанкой принцессы Далией. В конце концов, герои женятся, и у них рождаются дети. В этой версии, кстати, Джинн становится моряком и путешествует на корабле вместе с семьей.

Одежда Золушки («Золушка»)

Наряды Золушки из классического мультика и героини ленты 2015 года значительно отличаются. Так, костюм служанки, в котором девушка работает по дому, в кинокартине выглядит более нарядным и не таким поношенным, как в мультфильме.

Дизайн платья, в котором героиня едет на бал, также иной. В фильме наряд выглядит, как с обложки глянцевого журнала. И самое заметное отличие — это цвет. В мультике платье нежного жемчужного оттенка, а в киноленте — ярко-голубого. Зрителям, кстати, не приглянулось такое дизайнерское решение. Они считают, что образ стал слишком коммерческим и не передает ни характер Золушки, ни суть сюжета — платье как награда за добрую сущность героини.

Отношения Ариэль и Эрика («Русалочка»)

В отличие от мультфильма, в кинопостановке 2023 года отношения главных героев имеют более прочную основу, чем просто мимолетная влюбленность. Ариэль и Эрик находят много общего. Во-первых, оба чувствуют себя подавленными в семье. Русалочка не может найти общий язык со строгим отцом, а принц — со своей суровой мачехой. Во-вторых, герои обнаруживают друг в друге одинаковую страсть к коллекционированию всяких безделушек и исследованию окружающего мира.

Прическа Мулан («Мулан»)

В мультфильме главная героиня, желая скрыть свою личность, отстригает свои волосы. Мулан из фильма не решается на такие радикальные перемены, а всего лишь завязывает волосы в пучок.

Приключения Алисы («Алиса в Стране чудес»)

Хотя фильм Тима Бертона не является официальным продолжением мультика 1951 года, зрителям намекают, что героиня попадает в Страну чудес не впервые. Она была там в далеком детстве, а теперь возвращается. Поэтому мы видим не ребенка, как в мультике, а взрослую девушку. Начало и конец приключений Алисы тоже различаются. В мультике героиня просто засыпает под деревом и в финале просыпается там же. В фильме после пробуждения девочка вылезает из кроличьей норы, в которую упала в начале ленты.

Враг Авроры («Спящая красавица» и «Малефисента»)

Создатели «Малефисенты», киноадаптации мультика «Спящая красавица», переосмыслили знакомый всем сюжет. В фильме истинным злодеем оказывается отец Авроры. Ведь он подло поступает с Малефисентой, поэтому навлекает ее гнев и ставит жизнь родной дочери под угрозу. В финале фильма, кстати, именно «злая» колдунья спасает Аврору. Героиня пробуждается в итоге не от поцелуя любви принца, а от поцелуя в лоб Малефисенты, проявившей к ней любовь сродни материнской.

Компаньон Мулан («Мулан»)

В мультфильме верным спутником главной героини был дракон по имени Мушу. В фильме же этого персонажа заменили на безымянного феникса. Взаимодействие Мулан с компаньоном тоже иное. Дракон из мультика был настоящим другом девушки. Феникс же, скорее, просто направлял героиню, указывал ей нужный путь.

Награда сверчка Джимини («Пиноккио»)

Спутник Пиноккио, ставший совестью главного героя и помогавший ему отличать добро от зла, в финале мультфильма получает за свои заслуги титул и золотой значок. В фильме 2022 года сверчок не просит никаких наград, тем самым демонстрируя свою скромность.

Происхождение Урсулы («Русалочка»)

Мультяшная Урсула не была родственницей других героев. В кинопостановке же ее биографию усложнили. Здесь злодейка — сестра Тритона, отца Ариэль. Тем драматичнее финал ленты, тоже отличающийся от мультика. В анимационном фильме, прежде чем все заклятия Урсулы утратят силу, она превращает Тритона в полипа. В кинокартине папа Ариэль погибает от рук собственной сестры, а потом возрождается.

Наряды Жасмин ("Аладдин)

Зрители отмечают, что в мультике «Аладдин» Жасмин так и не появляется в пышном платье принцессы. Почти все время она ходит в бирюзовом брючном костюме. Лишь один раз героиня надевает платье — когда Джафар захватывает власть. Но дизайн этого наряда простоват.

А вот в фильме принцесса носит не только знаменитый голубой костюм. Героиня киноленты вообще гораздо чаще меняет наряды, и многие из них выглядят торжественно. Например, при первой же встрече с Аладдином Жасмин одета в милое платье. А когда он появляется под именем принца Али, девушка выходит в красивом оранжевом платье. Еще создатели картины решили завершить ленту свадьбой героев, которую не показали в мультфильме. В этой сцене Жасмин также облачается в шикарное платье.

Голубой костюм, кстати, претерпел изменения в фильме. Дизайнеры решили не делать живот героини открытым, тем самым немного отойдя от европейских черт в наряде и сделав образ больше похожим на восточный. Также они украсили костюм кучей декоративных элементов.

Бонус: финал новой версии «Трех орешков для Золушки» осовременили

В чешско-немецкой постановке 1973 года финал был классическим для сказки. Облаченная в праздничное белое платье Золушка наконец встречается с принцем и соглашается выйти за него замуж. В норвежском ремейке 2021 года в последнем орешке не оказывается никакого наряда, и героиня решает показаться перед принцем в своем истинном обличье — в простой одежде служанки и с луком за спиной. Она не подъезжает к суженому величаво, а спешит спасти парня, которого ее мачеха чуть не столкнула в пропасть. А еще Золушка и принц решают не торопиться со свадьбой, а получше узнать друг друга.