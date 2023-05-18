11 ролей, при воспоминании о которых актеров до сих пор слегка передергивает

Когда актеры соглашаются на новые роли, они, как правило, надеются пополнить свои копилку успешных проектов и получить признание со стороны зрителей и критиков. Иногда они даже идут наперекор своей интуиции и не отвергают предложение, хоть им и не сильно нравится персонаж или сценарий. К сожалению, такое самопожертвование не всегда оказывается оправданным, и они еще долго рефлексируют на тему своего выбора.

Сью, «Фантастическая четвёрка: Вторжение Серебряного серфера» — Джессика Альба

Джессика уже была восходящей звездой, когда ей предложили знаковую роль Сью Сторм, женщины-невидимки. Благодаря успеху картины было принято решение снять продолжение — и именно этот опыт чуть не заставил актрису уйти из киноиндустрии. Рассказывая о съемках в этом фильме, она вспоминает: «Я хотела перестать сниматься. Я ненавидела фильм. Я действительно его ненавидела. Помню, когда моя героиня умирала, режиссер говорил: «Ты играешь слишком правдоподобно. Это выглядит неприятно. Ты можешь плакать красиво? Плачь красиво, Джессика». Происходящее на площадке выбивало актрису из колеи, она вечно сомневалась в своих способностях.

Дьюк, «Бросок Кобры» — Ченнинг Татум

По заявлениям Ченнинга Татума, он пытался избежать съемок в первом фильме почти дюжину раз. А при работе над сиквелом умолял избавиться от его персонажа в первые 10 минут фильма — и по-прежнему ничуть не сожалеет об этом. «Буду честен, я ненавижу этот фильм», — признался как-то раз актер в одном из интервью. — «Меня подтолкнули к участию в этом. После «Тренера Картера» студия была в таком восторге, что сразу же подсунула мне контракт еще на три картины. Будучи молодым актером, я подумал, что это потрясающе, и подписал. Шло время, у меня появились другие предложения, я занимался любимым делом. И тут они звонят и говорят: «Эй, у нас есть для тебя работенка». Причиной такой ненависти, по его словам, был в том числе плохой сценарий.

Марни, «Девчонки» — Эллисон Уильямс

Сериал «Девчонки» спровоцировал неоднозначные реакции критиков и зрителей уже с момента своей премьеры в 2012 году. Вот и у Эллисон Уильямс, которая сыграла одну из главных ролей, отношение к своей героине тоже оказалось смешанным. Учитывая, что даже зрителям порой сложно отделить актера от его персонажа, неудивительно, что самим артистам сделать это еще сложнее, ведь, чтобы вжиться в роль, нужно действительно быть всем сердцем на стороне своего героя. Однако Уильямс это удавалось с переменным успехом. Например, ей было крайне сложно смириться с большинством любовных линий Марни. И еще ее отталкивало, что она несносная и в реальной жизни дружба с такой девушкой кого угодно свела бы с ума.

Марк, «Реальная любовь» — Эндрю Линкольн

Фильм «Реальная любовь» был снят еще до того, как тема взаимности в отношениях и согласия стала предметом настолько бурных обсуждений. И, тем не менее, уже тогда актер Эндрю Линкольн ставил под сомнение поведение своего персонажа. По его словам, на первый взгляд, сцена довольно простая и безобидная — ему всего-то нужно было стоять с карточками, на которых были написаны признания в любви к героине Киры Найтли. Но он был убежден и не раз говорил режиссеру Ричарду Кертису о том, что поведение Марка сродни преследованию, и это жутковато. Спустя время и сам Кертис тоже признал, что они балансировали на опасной грани, но верили, что благодаря безобидной внешности Эндрю эта шалость сойдет им с рук.

Эми, «Втайне от родителей» — Шейлин Вудли

Молодежные сериалы часто становятся билетом к широкой славе и большой востребованности. Именно за это, в частности, Шейлин и благодарна 5 годам съемок в сериале «Втайне от родителей». Однако то, какую мораль проект начал проповедовать ближе к своему концу — пришлось ей совсем не по вкусу. «Это шло вразрез с моими собственными принципами», — вспоминает актриса. — «Поэтому мне стало тяжело каждый день приходить на работу, зная, что мы собираемся поднимать и нести в массы темы, которые мне лично не хотелось бы распространять среди подростков».

Стрингер, «Прослушка» — Идрис Эльба

Несмотря на признание и популярность, которую Идрис Эльба обрел именно благодаря роли Стрингера Белла в криминальном сериале «Прослушка», актер совершенно недоволен тем, что его персонаж стал предметом всеобщего обожания. «Все боготворят Стрингера Белла, но вдумайтесь, кто он, чтобы ему симпатизировать?» — размышляет Эльба. По его словам, его персонаж в сухом остатке — отъявленный преступник, который отравляет общество. То, что на фоне других таких же преступников, он просто гораздо более умен и хитер, еще не делает его героем, достойным уважения и поклонения.

Кэрри, «Секс в большом городе 2» — Сара Джессика Паркер

Хотя Сара Джессика Паркер навсегда связана со своим образом неунывающей Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», это вовсе не значит, что она не разделяет критику фанатов относительно сиквела. В картине 2010 года сюжет крутится вокруг поездки неразлучных подруг в живописный и солнечный Абу-Даби. Актриса признает, что несмотря на высокую выручку, фильм получился низкого качества и не соответствует высоким стандартам шоу.

Бэтмен, «Бэтмен и Робин» — Джордж Клуни

Джордж Клуни уже приобрел значительную популярность к моменту, когда ему предложили сыграть Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен и Робин». Может быть, именно поэтому он так критически отнесся к конечному результату работы над этим проектом. В одном из интервью он разоткровенничался и сказал: «В то время я считал, что это будет блестящей ступенькой в моей карьере. Но все пошло не по плану. Скажу прямо, долгие годы я считал именно себя виновником того, что франшиза разрушена, пока работу над ней не возобновили спустя годы уже другие люди».

Элисон, «Немножко беременна» — Кэтрин Хейгл

Одними из самых популярных проектов, в которых участвовала Кэтрин, были «Анатомия страсти», «Голая правда» и романтическая комедия «Немножко беременна». И тем удивительнее было узнать, что она не любит фильм, который отчасти сделал ей имя. По словам актрисы, ей не нравятся оскорбительные сексистские нотки, которые есть в фильме. Если мужские персонажи хоть и глуповатые, но вполне приятные и веселые парни, то женщины почему-то изображены сплошь сварливыми, нервными и без чувства юмора. «Я играю такую злюку... Почему моя героиня такая зануда?» — возмущается Хейгл. — «Почему вы так изображаете женщин? Это был интересный опыт, но мне трудно переварить конечный результат».

Тобиас, «Дивергент» — Тео Джеймс

В случае с Тео Джеймсом, поистине знаковым проектом в его карьере оказалась подростковая антиутопическая трилогия «Дивергент», в которой актер играет инструктора и по совместительству возлюбленного главной героини. Несмотря на успех франшизы, актер не слишком доволен своим участием в ней. По его словам, мало того, что съемки в фильме были ужасно скучными, так они еще и сделали из него заложника образа. Тео еще долго пребывал под влиянием «Дивергента», так как продюсеры так и продолжали видеть в нем пустоватого красавчика и предлагали ему лишь соответствующие роли. Но, к счастью, в 2021 году ему все же удалось наконец вырваться из-под этого гнета благодаря съемкам в нашумевшем сериале от HBO «Белый лотос».

Принцесса Мэри, «Путешествия Гулливера» — Эмили Блант

Мало кто знает, но именно Эмили Блант могла сыграть Черную вдову в «Железном человеке 2», но она отказалась, так как ее почти силком затащили на съемки «Путешествий Гулливера». Виной всему — контракт, который именитая кинокомпания предложила ей после успеха картины «Дьявол носит Prada». Именно из-за этих договорных обязательств она была вынуждена сделать такой, по ее словам, «душераздирающий» выбор. По признанию актрисы, она была одержима «Железным человеком» и идеей поработать с Робертом Дауни-младшим. Так что не удивительно, что во время съемок «Гулливера», несмотря на прекрасную команду и веселое времяпрепровождение, ее сердце периодически екало из-за воспоминаний об упущенной культовой роли.