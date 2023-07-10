11 фильмов о любви, которые стоит посмотреть тем, кто устал от смазливых героев и предсказуемых сюжетов

О таком великом чувстве как любовь сняты миллионы фильмов. Добрая половина из них, как правило, далека от реальности, полна гендерных стереотипов и притянутых за уши хеппи-эндов. Но встречаются и жизненные романтические комедии о простых и понятных нам людях, которые вселяют веру не только в любовь, но и в мастерство сценаристов и режиссеров.

«Довольно слов» (2013)

Этот фильм сняла режиссер «Секса в большом городе» Николь Холофсенер. Это невероятно теплая картина про обыкновенных взрослых людей, которым невольно симпатизируешь уже с первых минут и надеешься, что у них все получится. В центре сюжета Ева — физиотерапевт в разводе. Она жаждет новых отношений и нехотя идет на свидание с неким Альбертом. Все проходит отлично, и они начинают встречаться. Но едва начавшийся роман омрачает одна важная деталь: Альберт — бывший муж подруги Евы. Из чистого любопытства она начинает выпытывать у экс-жены, почему распался их брак и что не так с Альбертом. Постепенно Ева начинает смотреть на своего возлюбленного глазами его бывшей жены. Рейтинг IMDb — 7,0

«Как женить холостяка» (2018)

Закоренелый холостяк Фрэнк и острая на язык соблазнительница Линдси встречаются по пути на одну и ту же свадьбу. Они оба не очень-то верят в любовь, но несколько дней, проведенные вместе, вероятно, способны изменить их мнение. Фильм строится на увлекательных диалогах, полон сарказма и местами циничного юмора. Ну а главные роли в нем достались Вайноне Райдер и Киану Ривзу. Рейтинг IMDb — 6,0

«В активном поиске» (2016)

Устав от совместной жизни с бойфрендом, Элис берет перерыв в отношениях. Она хочет разобраться в себе и понять, действительно ли она любит своего парня или это просто привычка и удобство? Мораль фильма можно свести к одной простой мысли: одиночество — это не плохо, и вовсе не обязательно состоять в отношениях, чтобы быть полноценным счастливым человеком. Рейтинг IMDb — 6,1

«Бойфренд из будущего» (2013)

Романтическая комедия про путешествия во времени от режиссера фильма «Реальная любовь» получила высокую оценку и критиков, и простых зрителей. История такая: в 21 год Тим обнаруживает, что он может путешествовать во времени и менять то, что происходит и уже произошло в его жизни. Парень принимает решение использовать свою суперспособность для поиска любви и счастья. В ходе временных переходов Тим знакомится с Мэри, и они начинают встречаться. Однако каждое его перемещение во времени имеет последствия, и он наконец осознает, что не все на свете можно изменить. Рейтинг IMDb — 7,8

«Любовь с первого взгляда» (2014)

Однажды Меган по настоянию подруги решает устроить свою личную жизнь и регистрируется на сайте знакомств. Она встречает там парня, приезжает к нему домой, но первое свидание оставляет у обоих далеко не лучшие впечатления. Меган порывается уехать обратно, но планам мешает снежная буря. Она вынуждена остаться у своего случайного знакомого на неопределенный срок. Финал фильма выходит довольно неожиданным: тут нет классического для ромкомов финала в стиле «и жили они долго и счастливо», что очень подкупает нас как зрителей. Рейтинг IMDb — 6,3

«Голая Джульетта» (2018)

Энни давно живет со своим парнем Дунканом. Им уже за сорок, но в их отношениях нет ни взаимного уважения, ни каких бы то ни было перспектив. К тому же Дункан до сих неистово фанатеет по давно пропавшей рок-звезде Такеру Кроу. Волею случая именно с ним у Энни начинается роман по переписке, который должен перерасти в нечто большее. Рейтинг IMDb — 6,6

«Любовь без обязательств» (2015)

Отношения без обязательств — весьма популярная тема в романтических комедиях. Но в этом фильме, в отличие от многих подобных, сюжет выстроен более логично и закономерно. Итак, главные герои — Джейк и Лэйни. Он — добродушный бабник и серийный изменщик, а она уже много лет состоит в отношениях с женатым мужчиной. Когда-то, еще в студенчестве, Джейк и Лэйни были вместе всего одну ночь. И вот 12 лет спустя они встретились вновь. Молодые люди не умеют строить настоящие отношения, и эта общая проблема сближает их. Рейтинг IMDb — 6,5

«Анонимные романтики» (2010)

У главных героев этого фильма, Жана-Рене и Анжелики, много общего: они оба любят шоколад, оба являются неисправимыми романтиками и оба страдают от чрезмерной застенчивости. Они могли бы стать идеальной парой, если бы не эта ужасная робость. Хотя, возможно, им все же удастся побороть ее. Герои весьма нетипичны для обычной романтической комедии. А их неловкость заставляет нас искренне сопереживать им. Рейтинг IMDb — 6,8

«Забыть Париж» (1995)

Старая добрая романтическая комедия об американском баскетбольном рефери Микки Гордоне, влюбившемся в парижанку Эллен. Не желая расставаться со своей возлюбленной, он привозит ее в Америку. Пара стоит перед выбором: забыть Париж, осев на родине Микки, либо вовсе расстаться. Рейтинг IMDb — 6,5

«Галерея разбитых сердец» (2020)

У Люси было все, о чем только можно желать: хорошая работа, классный парень, любимые подруги и беззаботная жизнь. Но в один момент все меняется. И ровно тогда на ее пути появляется Ник — обаятельный молодой парень, с которым они открывают необычную галерею. Экспонатами в ней станут личные вещи бывших возлюбленных и безделушки, оставшиеся от прошлых отношений. Неожиданно такой формат придется по душе многим людям. Рейтинг IMDb — 6,3

«В ритме ча-ча-ча» (2022)

Эта картина о взрослении и о том, как важно, чтобы нас понимали. В центре сюжета — 22-летний Эндрю. Он только что окончил колледж, но он не имеет понятия, чем хочет заниматься в жизни. Молодой человек начинает работать ведущим детских праздников и заводит дружбу с 29-летней Домино и ее дочерью, страдающей аутизмом. Фильм, созданный на стыке комедии и драмы, подкупает своей жизненностью. Рейтинг IMDb — 7,3