11 сериалов для тех, кто мечтает провалиться в другую загадочную эпоху, как Алиса в кроличью нору

Сериалы о других эпохах не хуже фэнтези позволяют переместиться в неведомый мир и полностью забыть о реальности. Атмосфера таинственности и опасности, динамичное развитие событий и, конечно же, ошеломляющая визуальная составляющая мало кого могут оставить равнодушным. Вот и мы не смогли обойти вниманием несколько подобных грандиозных шоу.

Поэма о Шанъян (2021)

Рейтинг IMDb — 8,2 Принцесса Ван Сюань, достигнув совершеннолетия, оказывается втянута в дворцовые интриги. Ее отец неожиданно принимает решение отдать дочь замуж не за принца, в которого она влюблена, а за другого — безродного, но могущественного человека. Вместе им предстоит узнать друг друга лучше и пройти сложный путь от слепой ненависти до искренней любви.

Мария-Антуанетта (2022 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,2 Когда юной Марие-Антуанетте пришлось покинуть родную Вену, чтобы стать женой короля Франции, она сразу поняла, что ее жизнь уже не будет безмятежной. В Версале ей пришлось подчиниться строгим правилам двора, бороться с одиночеством, терпеть косые взгляды и холодные отношения с супругом. Каждая серия рассказывает об испытаниях, пройдя которые она в итоге обрела статус одной из самых великих женщин в истории. Посмотрела весь сериал запоем. © mrsjond-46656 / IMDb

Не мог оторваться от экрана. © rick-09019-01805 / IMDb

Чужестранка (2014 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 8,4 Во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов медсестра Клэр Рэндалл загадочным образом перемещается во времени в 1743 год. Чтобы выжить, адаптироваться и попутно найти способ вернуться обратно в будущее к мужу, она вынуждена выйти замуж за галантного и веселого шотландца Джейми Фрейзера.

Крэнфорд (2007–2010)

Рейтинг IMDb — 8,3 В тихом провинциальном городке Крэнфорд невозможно что-либо утаить. Любое, даже малозначительное событие тут же становится предметом пересудов и сплетен местных дам, коих в городке подавляющее большинство. Неудивительно, что, когда в город прибывает молодой доктор Харрисон, он моментально приковывает к себе всеобщее внимание и становится объектом романтических чувств сразу нескольких жительниц Крэнфорда. В конце плакали всей семьей. © bilko-1 / IMDb

Это любовь. Пересмотрела кучу раз. © karen-loethen / IMDb

1883 (2021–2022)

Рейтинг IMDb — 8,7 Вестерн «1883» представляет собой приквел популярных телесериалов «Йеллоустон» и «1923». Сюжет разворачивается вокруг семьи Даттон, которая хочет спастись от нищеты и найти лучшую жизнь. Герои покидают Теннесси и направляются через Великие равнины на Запад, в Монтану, где впоследствии и смогут основать ранчо Йеллоустон.

Вверх и вниз по лестнице (2010–2012)

Рейтинг IMDb — 7,4 Сериал является продолжением одноименного телешоу 1971 года, в центре сюжета которого находилось богатое семейство Беллами. Прошло 6 лет с окончания оригинальной истории, Беллами съехали из своего знаменитого особняка, и в него вселилась молодая супружеская пара Халлем и Агнес Холланд. Перемены в обществе и внутренние распри отражаются на жизни семьи и ставят под угрозу их благополучие.

Позолоченный век (2022 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 8 Недавно потеряв отца, Мэриэн Брук переезжает в Нью-Йорк к своим тетушкам. Но доступ в высшее общество приносит проблемы: новая жизнь оказывается полна закулисных игр, сплетен и борьбы. Девушке предстоит освоиться в этом хаосе, чтобы проложить себе дорогу в лучшее будущее.

1899 (2022)

Рейтинг IMDb — 7,4 На дворе 1899 год. Группа пассажиров разных национальностей и статуса покидают Лондон на пароходе «Цербер» в поисках новой жизни в Нью-Йорке. В пути, во время перехода через Атлантику, экипаж получает сигнал бедствия с другого корабля, который пропал 4 месяца назад. Не принимая во внимание желания пассажиров, капитан решает сменить курс и доплыть до «Прометея», и с этого момента путешествие превращается в кошмар.

Домина (2021 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,1 События исторического мини-сериала разворачиваются в манящем мире Древнего Рима. В центре повествования — жизнь императрицы Ливии Друзиллы, жены императора Октавиана Августа. Сюжет напоминает гремучую смесь «Великолепного века» и "Игры престолов: в 8 динамичных сериях рассказано, какой путь пришлось пройти героине от слабой и наивной девушки до действительно могущественной фигуры своей эпохи.

Дамское счастье (2012–2013)

Рейтинг IMDb — 7,7 Сериал основан на одноименном романе Эмиля Золя, только действие перенесено из Парижа в Англию 1890-х годов. Провинциальная девушка Дениз Ловетт приезжает к дядюшке в большой город и устраивается в универсальный дамский магазин «Парадиз», где довольно скоро она оказывается втянутой в мир интриг, любовных связей и борьбы за власть.

Белая принцесса (2017)