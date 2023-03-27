11 сериалов для тех, кто мечтает провалиться в другую загадочную эпоху, как Алиса в кроличью нору
Сериалы о других эпохах не хуже фэнтези позволяют переместиться в неведомый мир и полностью забыть о реальности. Атмосфера таинственности и опасности, динамичное развитие событий и, конечно же, ошеломляющая визуальная составляющая мало кого могут оставить равнодушным. Вот и мы не смогли обойти вниманием несколько подобных грандиозных шоу.
Поэма о Шанъян (2021)
- Рейтинг IMDb — 8,2
Принцесса Ван Сюань, достигнув совершеннолетия, оказывается втянута в дворцовые интриги. Ее отец неожиданно принимает решение отдать дочь замуж не за принца, в которого она влюблена, а за другого — безродного, но могущественного человека. Вместе им предстоит узнать друг друга лучше и пройти сложный путь от слепой ненависти до искренней любви.
Мария-Антуанетта (2022 — настоящее время)
- Рейтинг IMDb — 7,2
Когда юной Марие-Антуанетте пришлось покинуть родную Вену, чтобы стать женой короля Франции, она сразу поняла, что ее жизнь уже не будет безмятежной. В Версале ей пришлось подчиниться строгим правилам двора, бороться с одиночеством, терпеть косые взгляды и холодные отношения с супругом. Каждая серия рассказывает об испытаниях, пройдя которые она в итоге обрела статус одной из самых великих женщин в истории.
- Посмотрела весь сериал запоем. © mrsjond-46656 / IMDb
- Не мог оторваться от экрана. © rick-09019-01805 / IMDb
Чужестранка (2014 — настоящее время)
- Рейтинг IMDb — 8,4
Во время прогулки у легендарных шотландских каменных кругов медсестра Клэр Рэндалл загадочным образом перемещается во времени в 1743 год. Чтобы выжить, адаптироваться и попутно найти способ вернуться обратно в будущее к мужу, она вынуждена выйти замуж за галантного и веселого шотландца Джейми Фрейзера.
Крэнфорд (2007–2010)
- Рейтинг IMDb — 8,3
В тихом провинциальном городке Крэнфорд невозможно что-либо утаить. Любое, даже малозначительное событие тут же становится предметом пересудов и сплетен местных дам, коих в городке подавляющее большинство. Неудивительно, что, когда в город прибывает молодой доктор Харрисон, он моментально приковывает к себе всеобщее внимание и становится объектом романтических чувств сразу нескольких жительниц Крэнфорда.
- В конце плакали всей семьей. © bilko-1 / IMDb
- Это любовь. Пересмотрела кучу раз. © karen-loethen / IMDb
1883 (2021–2022)
- Рейтинг IMDb — 8,7
Вестерн «1883» представляет собой приквел популярных телесериалов «Йеллоустон» и «1923». Сюжет разворачивается вокруг семьи Даттон, которая хочет спастись от нищеты и найти лучшую жизнь. Герои покидают Теннесси и направляются через Великие равнины на Запад, в Монтану, где впоследствии и смогут основать ранчо Йеллоустон.
Вверх и вниз по лестнице (2010–2012)
- Рейтинг IMDb — 7,4
Сериал является продолжением одноименного телешоу 1971 года, в центре сюжета которого находилось богатое семейство Беллами. Прошло 6 лет с окончания оригинальной истории, Беллами съехали из своего знаменитого особняка, и в него вселилась молодая супружеская пара Халлем и Агнес Холланд. Перемены в обществе и внутренние распри отражаются на жизни семьи и ставят под угрозу их благополучие.
Позолоченный век (2022 — настоящее время)
- Рейтинг IMDb — 8
Недавно потеряв отца, Мэриэн Брук переезжает в Нью-Йорк к своим тетушкам. Но доступ в высшее общество приносит проблемы: новая жизнь оказывается полна закулисных игр, сплетен и борьбы. Девушке предстоит освоиться в этом хаосе, чтобы проложить себе дорогу в лучшее будущее.
1899 (2022)
- Рейтинг IMDb — 7,4
На дворе 1899 год. Группа пассажиров разных национальностей и статуса покидают Лондон на пароходе «Цербер» в поисках новой жизни в Нью-Йорке. В пути, во время перехода через Атлантику, экипаж получает сигнал бедствия с другого корабля, который пропал 4 месяца назад. Не принимая во внимание желания пассажиров, капитан решает сменить курс и доплыть до «Прометея», и с этого момента путешествие превращается в кошмар.
Домина (2021 — настоящее время)
- Рейтинг IMDb — 7,1
События исторического мини-сериала разворачиваются в манящем мире Древнего Рима. В центре повествования — жизнь императрицы Ливии Друзиллы, жены императора Октавиана Августа. Сюжет напоминает гремучую смесь «Великолепного века» и "Игры престолов: в 8 динамичных сериях рассказано, какой путь пришлось пройти героине от слабой и наивной девушки до действительно могущественной фигуры своей эпохи.
Дамское счастье (2012–2013)
- Рейтинг IMDb — 7,7
Сериал основан на одноименном романе Эмиля Золя, только действие перенесено из Парижа в Англию 1890-х годов. Провинциальная девушка Дениз Ловетт приезжает к дядюшке в большой город и устраивается в универсальный дамский магазин «Парадиз», где довольно скоро она оказывается втянутой в мир интриг, любовных связей и борьбы за власть.
Белая принцесса (2017)
- Рейтинг IMDb — 7,5
Брак Елизаветы Йоркской и наследника Ланкастеров Генриха VII наконец принес в Англию долгожданный мир, чего не скажешь о жизни во дворце. Генрих с каждым днем становится все более подозрительным из-за неуверенности в себе, свекровь Елизаветы не скрывает раздражения по отношению к невестке и ее семье, а на севере вдруг объявляется человек, который утверждает, что является братом королевы.
- Находка для фанатов «Игры престолов». © hannahmith / IMDb
- Роскошная напряженная психологическая драма. © robertemerald / IMDb