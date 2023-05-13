11 сериалов, которые не разочаровали зрителей от первой до последней серии

Снять сериал, который на протяжении нескольких эпизодов, а то и сезонов неизменно будет притягивать внимание зрителей, — задача не из легких. Тем не менее многие режиссеры и продюсеры с ней успешно справляются, и киноленты получают восторженные зрительские отзывы. Мы собрали самые удачные сериалы, которые не потеряли своей привлекательности от начала и до конца.

Хулиганы и ботаны

Рейтинг IMDb — 8,8 Действие сериала разворачивается в обычной школе в вымышленном городке недалеко от Детройта. Ученики негласно разделились на 2 лагеря — ботаников и хулиганов. Словно по завещанию Шекспира, Линдси Виер, прилежная ученица, влюбляется в лидера хулиганов Дэниеля Дезарио и совершает одну глупость за другой. Вместе с ней учится ее младший брат Сэм, который лезет из кожи вон, чтобы завоевать авторитет в компании хулиганов. В отличие от других подростковых сериалов, сюжет этого не кажется нереальным. Вы можете искренне сопереживать истории и ее героям, и это происходит благодаря очаровательному актерскому составу и хорошим сценаристам. Сериал не только смешной, но и поучительный. © adrianocuevas / IMDb

«Хулиганы и ботаны», возможно, один из лучших телевизионных сериалов за последние 20 лет. Он жизненный, полный смеха и дергает за каждую сердечную струну. Я только что снова посмотрел финальный эпизод и был потрясен. Этот фильм никогда не устареет. © Space814 / IMDb

Каждая серия держит в напряжении, вызывает интерес к тому, что происходит, и пробуждает множество чувств — счастливых и грустных. © ComedyFan2010 / IMDb

Документалистика сегодня!

Рейтинг IMDb — 8,1 «Документалистика сегодня!» — это пародия на ряд документальных фильмов. В каждой серии рассказывается отдельная история, а связующим звеном между эпизодами выступает персонаж Хелен Миррен. В 1-м сезоне многие роли сыграли создатели сериала, в частности Фред Армисен и Билл Хейдер. В дальнейшем к касту присоединились и другие известные актеры: Кейт Бланшетт, Оуэн Уилсон, Александр Скарсгард. Также появились многочисленные камео. Красиво, смешно и познавательно. Очень рекомендую. Эти мини-фильмы полны искренности, таланта, юмора, а главное, они намекают зрителю на то, чтобы он посмотрел оригинальные документальные фильмы. © ThomDerd / IMDb

Блестяще! Давно так сильно не смеялся. Если вы любите абсурдную комедию, это однозначно то, что вам нужно. © troybutcher77 / IMDb

Внимание к деталям поражает до такой степени, что настоящие документальные фильмы выглядят хуже, чем пародия на них. © erinharringtonmobile / IMDb

Книга Бобы Фетта

Рейтинг IMDb — 7,2 Боба Фетт — персонаж вселенной «Звездных войн». В первой трилогии фильмов у него было не слишком много экранного времени: хотя режиссер Джордж Лукас хотел сделать из него злодея, вскоре он отказался от этой идеи. Персонаж получил отдельную линию в спин-оффе к сериалу «Мандалорец», в котором Боба Фетт вместе с напарником пытается захватить территории, принадлежащие слизнеподобному инопланетянину Джаббе Хатту. Мне 74 года, и никогда в жизни я не засиживался до 3 часов ночи, чтобы посмотреть сериал. Он так сильно передавал вайбы Бобы Фетта, что на середине эпизода я начал мяукать оттого, насколько это круто. © TerryDemarcus / IMDb

Очень понравилось. Внимание к деталям великолепно, и я безумно хочу увидеть, как будет развиваться сюжет. Так здорово снова увидеть Темуэру Моррисона! © james-90249 / IMDb

Фантастический и современный сериал. Пожалуйста, можно нам еще? Режиссеры, сценаристы и актеры действительно сделали все правильно. © geoffthomason / IMDb

Игроки

Рейтинг IMDb — 7,3 Сюжет сериала выстроен вокруг киберспортивной команды, которая должна победить в очередном чемпионате. Ее лидер под псевдонимом Кремчиз за несколько лет так и не смог реализовать свой потенциал. С появлением нового игрока, молодого вундеркинда под ником Организм, ветеран команды начинает терять свой статус. Но, чтобы добиться успеха на соревнованиях, ему придется забыть про свою гордость. Персонажи правдоподобны и вызывают симпатию. Oсновной сюжет был всеобъемлющим и сильным. Дружба, семья и страсть. Не могу дождаться продолжения. © labamboos / IMDb

Сюжет, история, саспенс, юмор перемешаны так хорошо, как будто смотришь реалити-шоу, но намного лучше! © felixnkubi / IMDb

Это пародийный сериал, и притом отличный. Если вы хотите взглянуть на мир геймеров с юмористической стороны, он вам понравится. © riggsjackie / IMDb

Джордж Карлин: Американская мечта

Рейтинг IMDb — 8,3 Джордж Карлин — легендарный американский стендап-комик. Документальный сериал рассказывает о его жизни, творчестве, взаимоотношениях с семьей, друзьями и коллегами. В кадре появляются Джерри Сайнфелд, Джон Стюарт и Кевин Смит, которые вспоминают Карлина. Также в сериале используются документальные кадры из семейного архива. Это был замечательный обзор всей карьеры Джорджа Карлина и возможность услышать точку зрения других комиков на то, о чем он говорит в своих выступлениях, а также на то, как Карлин развивался в качестве артиста. © jessiekaehn / IMDb

Прекрасно наблюдать за жизнью «циничного реалиста» вне сцены. Потрясающие и четкие архивные кадры. Личные записи, голосовые сообщения и письма придают этому документальному фильму индивидуальный оттенок, который, думаю, одобрил бы сам Джордж. © norascarbalis / IMDb

Медведь

Рейтин IMDb — 8,4 Успешный шеф-повар после работы в мире высокой кухни возвращается домой, чтобы управлять небольшим семейным рестораном по продаже сэндвичей. Этот бизнес он унаследовал от старшего брата. Здесь он сталкивается со множеством проблем: дядя требует вернуть долг, сотрудники сопротивляются нововведениям, а сам ресторан с трудом проходит множественные проверки. Очень надеюсь, что будет еще один сезон, поскольку я действительно хочу увидеть, что из этого выйдет. Обожаю весь актерский состав! © cscott2331 / IMDb

будет еще один сезон, поскольку я действительно хочу увидеть, что из этого выйдет. Обожаю весь актерский состав! © cscott2331 / IMDb Я совершенно забыл, что смотрю на игру актеров, и чувствовал себя так, будто наблюдаю за реальными людьми, переживающими настоящую жизненную драму и комедию. Я посмотрел весь сериал за один день и ни о чем не жалею. © jordanjtoohey / IMDb

Это не гламурная голливудская романтизированная фантазия. Отличная игра актеров, точная терминология и техника. Очень понравилось. © redproton88 / IMDb

Голяк

Рейтинг IMDb — 8,4 Сюжет сериала строится вокруг компании мелких мошенников, во главе которой стоит Винсент Винни О’Нил. Винни вырос вместе с Диланом, и с тех пор они неразлучны. Группа воришек живет в английской глубинке в городе Хоули и зарабатывает мелким воровством и обманом, но однажды они переходят дорогу местному криминальному авторитету. Уморительный, умный и лучший британский сериал за последние сто лет. Совершенно гениально. © highflyingduck / IMDb

Фантастический сериал. Вы втягиваетесь в историю каждого из героев, и вам хочется продолжения. Актерский состав идеален. Джо Гилган потрясающе справляется с любой задачей, а сплоченность внутри банды ощутима и понятна. © katievbrown / IMDb

Чудотворцы

Рейтинг IMDb — 7,1 В каждом сезоне «Чудотворцев» персонажи Стива Бушеми, Дэниела Рэдклиффа и другие герои оказываются в вымышленном комедийном пространстве, например в офисе бога. Когда бог решает уничтожить все, что он сотворил, 2 ангела должны переубедить его, чтобы спасти человечество. В последующих сезонах герои окажутся на Диком Западе, в средневековом городе и постапокалиптической Америке. Это было суперсмешно. Если вы реалист и у вас есть чувство юмора, независимо от того, насколько вы циничны, вам понравится этот сериал. © annaelizabeth-37981 / IMDb

Смешно с самого начала. Дэниел Рэдклифф потрясающий, а персонажи просто фантастические. Обожаю. © catherineridout / IMDb

Мне чрезвычайно нравится простота этого сериала. Рэдклифф — очень талантливый актер, Стив Бушеми удивителен, как обычно. © nkishudak / IMDb

Агентство «Локвуд и компания»

Рейтинг IMDb — 7,4 «Локвуд и компания» — маленькое независимое агентство, в которое входят всего 3 человека: Энтони Локвуд, Джордж Карим и Люси Карлайл. Это трое подростков, которые каждую ночь выходят на улицы Лондона, чтобы бороться с призраками и спасать добропорядочных граждан города. Вместе им предстоит разгадать загадку, которая изменит ход истории. Это пока что одна из лучших экранизаций книг на телевидении, которые я когда-либо видел. Мне нравится, как создатели сериала проработали сюжет книг и прекрасно перенесли его на экран. Они сделали Локвуда более глубоким, Люси более чувствительной, но в хорошем смысле, а Джордж такой же, как в книгах, только красивее. © kseniiashpilevska / IMDb

Мне очень понравилось. Вся концепция истории очень умная. 3 главных героя великолепны. Отличный кастинг и актерская игра. Между героями очень сильное напряжение, и они все подыгрывают друг другу. Вообще весь актерский состав великолепен. В конце каждого эпизода хочется продолжения. А еще для каждого эпизода подобрана прекрасная музыка. © StuDeb2 / IMDb

Стоунхаус

Рейтинг IMDb — 6,8 По сюжету амбициозный британский политик Джон в 1974 году разрабатывает план своего внезапного исчезновения. Он бросает жену и детей и обставляет все так, как будто он пропал в море. Согласно одной из версий, его даже могла съесть акула. Но на самом деле политик остается жив, и вскоре его разоблачают. Тем не менее Джон успел несколько месяцев прожить в Австралии. Блестяще написано и сыграно. Всю первую серию я смеялась над тем, какой он глупый и слишком жадный. Отличная игра всех актеров, особенно Мэттью, который идеально выдержал баланс. © sharp-jane / IMDb

У режиссера есть понимание и четкое видение, сценарий правдивый, но очень остроумный, музыкальное сопровождение великолепно. Актерская игра потрясающая, но выделяется Макфэдьен, чье неуклюжее и «всклокоченное» очарование (его объемные волосы, казалось, живут собственной жизнью) передает сущность старого обольстителя. © charliegalloway / IMDb

Экстраординарная