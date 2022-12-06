11 ситуаций из любимых фильмов, которые поймут только те, кто еще помнит вкус ирисок и газировки из автомата

Пересматривая один из любимых фильмов, вы наверняка подмечали, что какие-то ситуации, вещи или явления настолько устарели, что их сложно объяснить современным детям. Окна, разукрашенные морозом, дисковые телефоны, промокашки и кассетные магнитофоны ушли в такое далекое прошлое, что встретить их можно разве что в глубокой деревушке. В этой статье мы решили описать ситуации из родного кино, которые способны вызвать недоумение у современного зрителя.

Вместо стиральной машинки Катерина Тихомирова использует доску

События ленты «Москва слезам не верит» разворачиваются в 1958 году, когда стиральные машинки только начали выпускать. В продаже первые машинки, в частности «Вятки», появились лишь 10 спустя, были они только в столице, и стоять за ними в очереди приходилось по 3–5 лет. Так что женщины еще долгие годы стирали белье на ребристой доске с хозяйственным мылом. Точно так же, вручную на доске, Катерина была вынуждена драить кучу пеленок и распашонок маленькой Александры, совмещая все эти заботы с учебой и работой. Что в нашем современном понимании фактически настоящий подвиг.

Шарикова в фильме «Собачье сердце» спасают через загадочное окно в ванной

Такие окошки, соединяющие ванную или санузел с кухней, делали во многих квартирах. Предположительно, они были придуманы для того, чтобы солнечные лучи проникали в ванную и уничтожали вредоносные бактерии. Однако людям это не разъяснили, поэтому многие закрашивали или занавешивали окна, чтобы можно было мыться, не боясь, что за тобой кто-то подглядывает.

Подружка режиссера Якина, прихорашиваясь, плюет в коробочку с косметикой

Многие женщины еще помнят тушь, которая продавалась в сухом виде, поэтому перед применением на нее нужно было плюнуть, а потом быстро нанести ее неудобной кисточкой. Именно такой тушью пользуется в сцене фильма «Иван Васильевич меняет профессию» героиня Натальи Кустинской. И хотя с помощью этого средства можно было создать умопомрачительные ресницы, минусов у него хватало. При малейшем попадании туши на слизистую глаза боль была нереальная, тушь хотелось сразу же смыть. Был у нас в компании случай в 1980-е, когда подружка побежала смывать краску с глаз под кран в 23:58 31 декабря. Смыла и встретила Новый год «одноглазой». Вот смеху было! © Nelanela / Отзовик

Элегантно одетая женщина толкается в очереди, выстроившейся неизвестно за каким товаром

Рита Соловьева из фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», увидев очередь, прямо на каблуках бросается в самый ее центр, даже не зная, что продают. А выходит и вовсе с банальным по нынешним меркам предметом — большим эмалированным тазом, вроде тех, в которых наши мамы варили варенье или кипятили белье. Но в те времена человек, заметивший очередь, долго не раздумывал: раз есть очередь, значит, продают что-то действительно нужное.

Взрослые люди сидят в школе за партой, словно дети

Вечерние школы, в которых молодые девушки и парни, не получившие полного образования, могли завершить обучение, функционировали с 1920-х годов. При этом «школьники» продолжали работать на производстве. О том, что подобные образовательные учреждения помогали выбиться в люди, говорит тот факт, что в одной из таких школ учился Юрий Гагарин. Современного зрителя может шокировать, что в фильме «Весна на Заречной улице» учительница Татьяна Левченко требует, чтобы взрослые люди вставали, когда она делает перекличку и называет их фамилии. Привычка вставать «в знак уважения к учителю» появилась еще в XIX веке, но ничего общего с уважением к преподавателю не имеет. Это хорошо показывает одна из заключительных сцен фильма, когда над Татьяной Левченко смеются молодые люди из городка, где она работает. И она, чтобы не терпеть их насмешки, уходит из укрытия под проливной дождь.

Новосельцев покупает любимой женщине букет, на который и смотреть неловко

На самом деле Новосельцев совсем не жмот, просто найти другие цветы в киосках было практически невозможно, а вот гвоздики продавались круглый год. А мы помним, что денег Анатолию Ефремовичу сильно не хватало. От отчаяния он даже решил приударить за женщиной, которая изначально ему не нравилась. Так что в его финансовом положении он практически герой, раз нашел и купил цветы, чтобы порадовать Людмилу Прокофьевну. За цену букета цветов можно было купить курицу на рынке, а иногда даже 2–3 курицы. © hallu­x valgu­s / Большой вопрос

Воспитателем в детском саду работает мужчина

Фильм «Джентльмены удачи» 1971 года опередил свое время: заведующим детского сада здесь работает мужчина. На самом деле первый воспитатель мужского пола в наших широтах появился только в 1977 году — Борис Верзуб. Именно он стал прототипом Иннокентия — главного героя фильма «Усатый нянь».

Чтобы поговорить с Катей Снегиревой, Афоня звонит ей из автомата, да еще и просит девушку-телефонистку, чтобы она соединила его с нужным номером

Как и дисковые телефоны, телефоны-автоматы ушли в далекое прошлое. И увидеть их можно разве что в таких старых фильмах.

Малолетние дети вытаскивают из чужого дома тяжелые части кровати

Для людей старшего поколения эта ситуация была целиком понятна: школьники пришли, чтобы собрать металлолом. У каждого образовательного учреждения был свой план по сдаче металлолома, не выполнив который можно было лишиться премии или получить выговор, поэтому дети старались как могли. Школьники ходили по домам и собирали с разрешения хозяев всю рухлядь, начиная от старых батарей и заканчивая остовами детских колясок.

За халатом с перламутровыми пуговицами верный муж Семен Горбунков идет к незнакомке прямо в гостиничный номер

Знаменитый розовый халат Анны Сергеевны с перламутровыми пуговицами, созданный по образцам пеньюаров из журналов Alden’s и Simplicity Pattern 1960-х годов, был вещью столь завидной, что его приобретение стоило любых усилий. В то время к фарцовщикам — людям, втридорога продававшим товары, которые было трудно достать, — приходили прямо домой за импортными джинсами или сапогами. Поэтому не было ничего удивительного и в том, чтобы прийти за халатом даже в гостиницу.

В столице Фрося Бурлакова шокирует успешного скульптора тем, что появляется в этом платье с милыми оборочками

И Николай Васильевич ей открыто задает вопрос: «Что это на тебе?» Видимо, его слова и недоумевающий взгляд все-таки задели Фросю, поскольку та больше данное платье не надевала. Дело в том, что, хотя «мамино выходное» платье и смотрится вполне симпатично на девушке, оно безнадежно отстает от моды 1960-х годов. Такие носили женщины в 1930-х. А вот в 1960-е женщины тщательно следили за модой, и по фото ниже можно заметить, что их платья были куда короче, чем у Фроси.

© Приходите завтра... / Одесская киностудия , John Massey Stewart / Mary Evans Picture Library / East News John Massey Stewart / Mary Evans Picture Library / East News