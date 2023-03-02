11 случаев, когда костюмы в фильмах и сериалах были подсказками, а мы их упустили

При просмотре кино зрители так увлечены сюжетом, что могут не заметить подсказки, оставленные художниками по костюмам. А ведь часто выбранные образы помогают понять персонажа, его характер, действия и скрытый смысл ленты. Мы нашли фильмы и сериалы, в которых одежда героев имеет немаловажное значение.

Костюмы семьи Шарма, «Бриджертоны»

Художники по костюмам Эллен Мирожник и Софи Канале долго обсуждали с продюсером, как представить семью Шарма в платьях эпохи Регентства. В итоге они использовали индийские ткани, вышивку и драгоценные камни, чтобы намекнуть зрителю на происхождение девушек.

Желтое платье Пенелопы Фезерингтон, «Бриджертоны»

Пенелопа Фезерингтон обычно носит платья желтых оттенков. Художник по костюмам Эллен Мирожник объяснила, что на ее наряд повлияли 2 ключевых фактора. Во-первых, этот цвет символизирует ложь и тайны. Молодая девушка явно что-то скрывает на протяжении всего 1-го сезона. А во-вторых, женщины с высоким статусом в эпоху Регентства предпочитали желтый.

Розовая накидка из перьев, «Эмили в Париже»

Художник по костюмам Мэрилин Фитусси поделилась, что символ 3-го сезона появляется в самой первой сцене, где Эмили снится кошмар. Новоиспеченная парижанка падает с Эйфелевой башни в розовой накидке из перьев. Мэрилин Фитусси таким образом хотела сказать: «Пока-пока, пташка. Прощай, розовый. И давайте найдем новый цвет для следующего сезона, потому что розовый уже надоел».

Украшения Ларисы Уимс, «Уэнсдэй»

Лариса Уимс не только директор академии «Невермор» и бывшая соседка по комнате Мортиши Аддамс. Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что ее брошь сделана в виде рта, а на браслете изображены глаза. В украшениях скрыты подсказки об обязанностях и магических способностях. Она ответственна за связь с общественностью и легко может подобрать правильные слова в любой ситуации. Лариса Уимс постоянно наблюдает за школой, может сменить облик, чтобы знать обо всем, что происходит с ее учениками.

Корсет австрийской императрицы Елизаветы, «Корсаж»

Корсаж — это корсет, тугой предмет нижнего белья. В XIX веке его носили женщины для того, чтобы их фигура соответствовала идеализированной форме песочных часов. В этом фильме корсаж символизирует жизнь австрийской императрицы Елизаветы, зажатой между ожиданиями общества и собственными желаниями.

Шлем короля Аурвандила, «Варяг»

Дизайнер костюмов Линда Мьюир изучала культуру викингов и скандинавские легенды, чтобы создать идеальные костюмы эпохи Средневековья. Короли того периода не носили короны, но режиссер Роберт Эггерс решил, что зрители ожидают увидеть этот символ власти. Поэтому Мьюир изобразила узор в виде короны на металлическом шлеме, чтобы подчеркнуть высокий статус Аурвандила.

Брюки Валентины, «Вестсайдская история»

В фильме «Вестсайдская история» 2021 года Валентина, вдова Дока и пуэрториканка, сама управляет универсальным магазином. Характер женщины очень смелый и бесстрашный. Одежда показывает, что Валентина — женщина, полная жизни и опережающая время.

Художник по костюмам Пол Тейзвелл сказал, что изначально создавал платья для персонажа, но актриса Рита Морено предложила надеть брюки в своей первой сцене с Тони, чтобы казаться бойкой. Валентина также носит цветочные принты, которые символизируют материнскую любовь и заботу.

Фартук Элис с желтыми цветами, «Не беспокойся, дорогая»

Художник по костюмам Арианна Филлипс предложила одеть Элис в чистый и отглаженный фартук в желтые цветы. Это символ идеальной жены 50-х, которая выглядит хорошо даже во время готовки. Всего пару поколений назад существовали общественные нормы, которые предполагали, как женщины должны одеваться, чтобы угодить своим мужьям.

Пальто Нади, «Жизни матрешки»

Пальто главной героини имеет особый смысл. Путешественнице во времени обременительно использовать сумочку, и поэтому все хранится в просторных карманах пальто. Во 2-м сезоне художник по костюмам Дженн Рогин выбрала черную верхнюю одежду, чтобы сфокусировать все внимание на Наде.

Костюмы Перл и Джаспер Уинслоу, «Наблюдатель»

Сестра и брат Уинслоу не только мешают жить семье Браннок, но и выглядят довольно странно. Чтобы подчеркнуть их чудаковатость, художник по костюмам создала образы, похожие на персонажей известной картины Гранта Вуда «Американская готика».

Яркая одежда Лорны, «Линкольн для адвоката»