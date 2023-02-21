11 случаев, когда специалисты по кастингу так круто сделали свою работу, что даже придираться не хочется

Подобрать идеального актера на роль в фильме или сериале — довольно сложная задача. А найти 2 человек, которые смогут правдоподобно сыграть одного персонажа в молодости и в зрелости, кажется чем-то совсем нереальным. Но некоторые специалисты по кастингу, похоже, настоящие волшебники.