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11 случаев, когда специалисты по кастингу так круто сделали свою работу, что даже придираться не хочется

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Подобрать идеального актера на роль в фильме или сериале — довольно сложная задача. А найти 2 человек, которые смогут правдоподобно сыграть одного персонажа в молодости и в зрелости, кажется чем-то совсем нереальным. Но некоторые специалисты по кастингу, похоже, настоящие волшебники.

Люциус Ойос и Луис Гусман в роли Гомеса Аддамса в «Уэнсдэй»

Тирнан Джонс и Том Холланд в роли Нейта в фильме «Анчартед: На картах не значится»

Линни Грин и Беатрис Артур в роли Дороти в «Золотых девочках»

Джозеф Макдональд и Пол Уолтер в роли Горация в «Круэлле»

Ханна Зейле и Крисси Метц в роли Кейт Пирсон в сериале «Это мы»

Бэйли Мэдисон и Джиннифер Гудвин в роли Белоснежки в сериале «Однажды в сказке»

Кейлани Арелланес и Алекса Деми в роли Мэдди в сериале «Эйфория»

Тед Олпресс и Том Хиддлстон в роли Локи в «Торе»

Алек Хопкинс и Алан Рикман в роли Снегга в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Рэйчел Хилсон и Сьюзан Келечи Уотсон в роли Бэт в сериале «Это мы»

Гвен Джонс и Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши в «Уэнсдэй»

Фото на превью Euphoria / Home Box Office and co-producers, Euphoria / Home Box Office and co-producers, Wednesday / Netflix and co-producers
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AdMe/Кино/11 случаев, когда специалисты по кастингу так круто сделали свою работу, что даже придираться не хочется
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