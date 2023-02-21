11 случаев, когда специалисты по кастингу так круто сделали свою работу, что даже придираться не хочется
Подобрать идеального актера на роль в фильме или сериале — довольно сложная задача. А найти 2 человек, которые смогут правдоподобно сыграть одного персонажа в молодости и в зрелости, кажется чем-то совсем нереальным. Но некоторые специалисты по кастингу, похоже, настоящие волшебники.
Люциус Ойос и Луис Гусман в роли Гомеса Аддамса в «Уэнсдэй»
Тирнан Джонс и Том Холланд в роли Нейта в фильме «Анчартед: На картах не значится»
Линни Грин и Беатрис Артур в роли Дороти в «Золотых девочках»
Джозеф Макдональд и Пол Уолтер в роли Горация в «Круэлле»
Ханна Зейле и Крисси Метц в роли Кейт Пирсон в сериале «Это мы»
Бэйли Мэдисон и Джиннифер Гудвин в роли Белоснежки в сериале «Однажды в сказке»
Кейлани Арелланес и Алекса Деми в роли Мэдди в сериале «Эйфория»
Тед Олпресс и Том Хиддлстон в роли Локи в «Торе»
Алек Хопкинс и Алан Рикман в роли Снегга в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Рэйчел Хилсон и Сьюзан Келечи Уотсон в роли Бэт в сериале «Это мы»
Гвен Джонс и Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши в «Уэнсдэй»
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