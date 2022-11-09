11 стильных мужских персонажей всех времен, глядя на которых думаешь: «Почему парни в жизни так не одеваются?»

В разные времена персонажи с голубых экранов легко покоряли сердца зрителей. На руку им играла не только харизма, но и безупречный внешний вид. За эту часть отвечали стилисты и художники по костюмам, которые порой так блестяще справлялись со своей задачей, что от результатов их труда невозможно было глаз оторвать.

Джеймс Бонд, «Соломенная женщина» и «Голдфингер»

Режиссер первых фильмов о Бонде Теренс Янг поручил своему портному превратить Шона Коннери, бывшего молочника и сурового бодибилдера, в персонажа с изысканной мужественностью. В результате мы видим героя Коннери одетым в традиционно британском стиле. Главная особенность наряда — черный галстук, с которым у многих ассоциируется образ Бонда. Можно заметить, что в фильмах «Голдфингер» и «Соломенная женщина» Бонд появляется в одинаковых костюмах. Обе картины снимались в одной студии, и, вероятно, средства на гардероб были выделены из бюджетов обоих фильмов.

Патрик Бэйтман, «Американский психопат»

Фильм идеально изображает стиль американских яппи 80-х годов c Уолл-стрит. Строгие костюмы в тонкую полоску призваны были обозначить высокий статус своих обладателей. Именно в таком пиджаке персонаж Кристиана Бейла разгуливает в фильме, подчеркивая свою важность. Еще одним украшением стало длинное пальто с широкими плечами. Для офисных работников того времени такой элемент одежды был отличным способом показать всю серьезность отношения к бизнесу. Примечательно, что бренд Cerruti позволил использовать в фильме свои костюмы, но только в безобидных сценах.

Дэнни Зуко, «Бриолин»

Название мюзикла говорит само за себя и отображает дух молодежи 1950-х. Юный Траволта предстает там в качестве школьника и члена банды плохишей «Ти-Бердс». Участники банды постоянно ходят в черных, редко в белых, футболках, кожаных куртках и узких джинсах. На голове у них набриолиненные, уложенные волосы, а в кармане — расческа, чтобы всегда поддерживать укладку в нужном виде. Джон Траволта настаивал на том, чтобы у него были «иссиня-черные волосы, как у Элвиса Пресли и Рока Хадсона в фильмах», потому что «это сюрреалистично и очень похоже на 50-е».



Водитель, «Драйв»

В фильме «Драйв» Райан Гослинг играет лихого водителя машины. Цепляющей взгляд деталью его гардероба стал блестящий бомбер с вышивкой в виде скорпиона на спине. Дизайнер по костюмам Эрин Бенах рассказала, что Райану очень нравились сувенирные корейские куртки 50-х. Одну из таких он купил себе и всюду в ней расхаживал. Поэтому было решено сделать нечто похожее из серебристого атласа. Позже пришла идея добавить скорпиона, образ которого взяли из фильма «Восход Скорпиона». Каждую деталь куртки изготовляли отдельно, а потом сшивали вместе. Вместо нейлона в нее вшили детали из настоящей шерсти. Дизайнер по костюмам уверяет, что бомбер переделывали 15 или 20 раз, чтобы он выглядел идеально. Финальный вариант появился всего за час до начала съемок.

Джим Старк, «Бунтарь без причины»

Джеймс Дин — американская звезда 1950-х годов. В фильме «Бунтарь без причины» он сыграл беспокойного, но энергичного паренька, который был глотком свежего воздуха для молодежи тех времен. Подросткам было легко отождествлять себя с Джимом Старком и, как следствие, вовсю копировать его стиль. Красная ветровка, простая белая футболка и синие джинсы стали одним из знаковых нарядов в истории кино. Настолько яркая куртка была выбрана не просто ради красивой картинки. Режиссер Николас Рэй придавал большое значение цвету в своих фильмах, делал из него символ, и вот что он говорил про образ Джима Старка: «Когда вы впервые видите Джимми в красной куртке на фоне его черного мерседеса, это не просто поза. Это предупреждение, это знак». Чтобы подобрать правильную одежду для подростков, художник по костюмам Мосс Мэбри провел несколько дней в средних школах, рассматривая одежду учеников. Оказалось, что старшеклассники сначала пачкают свои джинсы, а затем стирают их 3 или 4 раза, чтобы они выглядели поношенными. Следуя моде реальных учеников, создатели фильма и одели молодежь в фильме.

Марти Макфлай, «Назад в будущее»

Одежда Марти Макфлая оказалась для него бесконечным источником неловкости во время его приключений. Ведь, прилетая в другое время, он оставался в одежде из предшествующего периода. Но в любом своем наряде он выглядел необычайно стильно. Возможно, самым запоминающимся стал образ из первого фильма «Назад в будущее». Этот стиль представляет собой тщательно подобранную спортивную одежду 80-х и 50-х годов: джинсы, рубашка, джинсовая куртка, модные кроссовки и оранжевый жилет.

Любопытно, что создателям не хватило бюджета на костюмы, поэтому художник по костюмам Дебора Скотт нашла почти всю одежду для фильма в гардеробе студии.

Джулиан Кей, «Американский жиголо»

«Американский жиголо» — культовый триллер 1980 года с Ричардом Гиром в главной роли, который привнес львиную долю шарма в картину. Всем своим видом Джулиан Кей демонстрирует утонченный стиль и щеголяет в основном в сшитых на заказ льняных вещах, идеально подходящих для жары Лос-Анджелеса. Хотя иногда по долгу службы он надевает и плотный костюм. Есть мнение, что «Американский жиголо» мог бы быть ничем не примечательным триллером, если бы к костюмам Гира не приложил руку Джорджо Армани. Итальянский дизайнер тогда был еще малоизвестен в США, и его популярность в этой стране только начинала возрастать.

Рик Далтон, «Однажды в Голливуде»

Рик Далтон в блестящем исполнении Леонардо Ди Каприо, несмотря на свой невеселый статус угасающей кинозвезды, все еще старается держаться молодцом и выбирает самые стильные наряды для появления на людях. Дизайнер по костюмам рассказала, что, поскольку персонаж Ди Каприо — западный актер 1950-х годов, водолазки и кожаные куртки для него выбирали коричневых, оранжевых и горчичных цветов.

Идея надеть на Рика Далтона примечательную коричневую кожаную куртку принадлежит лично Тарантино. Но сложность заключалась в том, чтобы найти подходящую. Для этого дизайнерам пришлось изучать одежду актеров, игравших ковбоев в 60-х годах. Финальный вариант получился из сочетания разный частей винтажных вещей.

Джонни Стрэблер, «Дикарь»

В этом культовом фильме 1953 года показан один из самых знаковых мужских костюмов всех времен. Однако у «Дикаря» не было дизайнера по костюмам. Марлон Брандо сам собрал знаменитый наряд Джонни Стрэблера из своего личного гардероба. Таким образом он выразил свою совершенно искреннюю страсть к мотоциклам. Получившийся образ пережил 50-е годы и превратился в символ контркультуры десятилетия. Кожаная куртка стала одним из основных элементов стиля многих знаменитостей, таких как Джеймс Дин и Элвис Пресли.

Шерлок Холмс, «Шерлок»

При просмотре британского сериала про Шерлока Холмса с Бенедиктом Камбербэтчем сложно не заметить, насколько стильно выглядит этот персонаж. Художник по костюмам Сара Артур поделилась, что, поскольку Холмс не интересовался модой, она выбрала для него классические костюмы в современной интерпретации: узкие брюки и облегающий пиджак на двух пуговицах. А для экшен-сцен были придуманы облегающие рубашки и знаменитое широкое пальто.

Бенедикту нравились эти костюмы, но многие из них были испорчены, потому что актер решил сам выполнять все трюки в сериале и, как следствие, неизбежно рвал на себе одежду. Поэтому приходилось покупать в запас несколько экземпляров, которые были не такими уж и дешевыми.

Мистер Дарси, «Гордость и предубеждение» (1995)

Место и время действия в сериале — Англия начала XIX века. Соответственно, все персонажи истории одеты должным образом. В этом и заключилась сложность. Оказалось, что в обычных пунктах проката костюмов нужного периода было очень мало. Поэтому большинство нарядов пришлось делать с нуля. Было невозможно найти те виды тканей, которые использовались в XIX веке. Оставался единственный выход — изготовить специальные материалы, которые соответствовали бы периоду. Гардероб для персонажа Колина Ферта был подобран так, чтобы он точно отображал стиль нужной исторической эпохи, но вместе с тем такие вещи можно было бы купить в современном мире. Мистер Дарси — романтический герой, поэтому его костюмы должны были подчеркивать его мужественность и позволять легко в него влюбиться. К счастью, Колин Ферт был очень заинтересован и принимал участие в подборе правильных костюмов.