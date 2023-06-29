11 свежих сериалов, которые увлекут с первой секунды и заставят забыть обо всех делах

Из всего разнообразия новых проектов выбрать действительно хороший и захватывающий сериал — не такая простая задача. Чтобы сэкономить ваше время на бесконечный скроллинг списков лучших новинок, мы нашли жемчужины кинематографа, которые вышли не так давно, но уже обзавелись внушительной толпой фанатов.

«Основано на реальных событиях»

Рейтинг IMDb — 7.3 В последние годы фильмы и сериалы о реальных криминальных историях набирают все большую популярность. На этом и решили сыграть как создатели самого сериала, так и его персонажи. В центре сюжета история о риелторе, бывшей звезде тенниса и сантехнике, которые хотят прославиться в мире криминальных подкастов, рассказав реальную историю из первых уст. Актерский состав — фантастический. Сериал оказался куда смешнее, чем я думал. Только учтите, он не для слабонервных! © heykateforever / IMDb

Я не ожидал, что буду столько смеяться, переживать и испытывать такие разные эмоции — и все это в одной серии. © arnie1999 / IMDb

«Переполненная комната»

Рейтинг IMDb — 6.9 В новом психологическом триллере Том Холланд играет роль Дэнни Салливана, арестованного в Нью-Йорке в 1979 году. Мини-сериал основан на научно-популярном романе Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» 1981 года. Для фанатов книги не будет неожиданностью построение сюжета через воспоминания главного героя. Хотя в сериале интервьюером выступит не Киз, а профессор психологии, следователь Райя Гудвин в исполнении Аманды Сейфрид. Она по крупицам собирает фрагменты из прошлого Дэнни, пытаясь понять виноват ли он на самом деле и как он таким стал. Я и не подозревал, что Том Холланд настолько талантлив. © madmaywebdesign / IMDb

Это словно гигантская головоломка. Я, как и многие, обычно сужу о сериале по его рейтингу. Но я рад, что последовал своему чутью и не упустил шанс его посмотреть. © abraabracadabra / IMDb

«Черное зеркало», 6 сезон

Рейтинг IMDb — 8.8 Спустя 4 года после выхода пятого сезона поклонники сериала-антологии о мире, зависящем от технологий, дождались новых серий. В шестом сезоне зрителей ждет еще 5 мрачных историй в духе Чарли Брукера, создателя «Черного зеркала». И прежде каждую серию мы включали с мыслью: «О чем же будет эта серия?», но этот сезон способен сильно удивить даже самых заядлых фанатов. Этот сезон хорошо снят и, безусловно, его стоит посмотреть, если вы любите ужасы и черный юмор, но он слишком отличается от предыдущих, чтобы называться «Черным зеркалом». © Starhavven / IMDb

Я думаю, сериал пора закрывать, если, конечно, они не вернутся к тому, что делало первые 5 сезонов такими хорошими. © Lil_Git / IMDb

И зачем каждый раз нужно делать такой печальный конец. © santosh_murarikar / IMDb

«Секретное вторжение»

Рейтинг IMDb — 7.2 Новый сериал по вселенной Marvel отправляет знакомых героев в еще одно захватывающее приключение. Главную роль исполняет Сэмюэл Л. Джексон. Его герой, бывший глава шпионской организации «Щ.И.Т.» и основатель Мстителей, Ник Фьюри пытается справиться с нападением на Землю инопланетян-скруллов, которые способны менять внешний вид. Актерский состав довольно впечатляющий: помимо Джексона в сериале снялись Бен Мендельсон, Оливия Колман и Эмилия Кларк. Невозможно предугадать, что будет дальше. Экшн-сцены превосходны. Визуальные эффекты фантастические. © Anurag-Shetty / IMDb

«Я — Дева»

Рейтинг IMDb — 6.8 Это не совсем обычная история о взрослении 4-метрового парня по имени Кути. В сериале не раскрывается, кто его родители и как он появился на свет. Гиганта воспитывают тетя и дядя, стараясь скрыть его существование от всего мира. Кути ничего не остается, как познавать мир через телевидение и комиксы. Но в какой-то момент он решает выйти на улицу, где находит новых друзей. Сериал получил положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей. Увлекательно, причудливо, мило и мощно. © insaneular-21186 / IMDb

Какой странный, в хорошем смысле, сериал. © aaverbeck / IMDb

«Ведьмак», 3 сезон

Рейтинг IMDb — 8.1 Третий сезон «Ведьмака» станет последним, в котором Генри Кавилл сыграет Геральта из Ривии. Ранее было объявлено, что в последующих сезонах его заменит Лиам Хемсворт. История продолжает рассказывать о приключениях охотника на монстров и его спутниц Йеннифэр и Цири. Создатели сериала заявили, что сценарий третьего сезона будет максимально приближен к сюжету книг Анджея Сапковского. После третьего сезона я больше не буду смотреть это потрясающее шоу, потому что Генри Кавилл больше не будет Геральтом. Большая ошибка! Огромная! © brookedelozier / IMDb

«Кумир»

Рейтинг IMDb — 5.6 Почти 2 года назад Абель Тесфайе, известный как певец The Weeknd, объявил, что пишет сценарий нового сериала совместно с создателем «Эйфории» Сэмом Левинсоном. Сериал показывает темную сторону закулисной жизни Голливуда, где за гламуром и роскошью скрываются худшие стороны человеческойнатуры. И фанаты, и критики встретили сериал без особого энтузиазма, а отзывы оставляют желать лучшего, ведь выхода сериала ждали 2 года, а получилось такое. Лучше бы это был сериал без звука, потому что единственное, что заслуживает внимания, это операторская работа. © cindyrellaexists / IMDb

«Сплетница» вышла на новый уровень (уровень поп-звезды), думаю, мои ожидания были слишком завышены. © dreapopa / IMDb

«Экстраполяции»

Рейтинг IMDb — 6.1 Этот проект называют «Черным зеркалом» на тему климатического кризиса. Сериал-антология состоит из отдельных историй с общей сюжетной линией о жизни в ближайшем будущем, когда мир столкнется с последствиями изменения климата. Повествование ведется от лица различных людей: взрослых, детей, ученых. Чтобы донести идею о необходимости действий для спасения планеты до широких масс, создатели проекта собрали впечатляющий каст. В него вошли Кит Харингтон, Сиенна Миллер, Мэрил Стрип, Эдвард Нортон, Марион Котийяр, Мэттью Рис, Дайан Лейн и другие. Вот это я называю актерским составом. Сериал затрагивает тему, о которой некоторые люди просто слышать не хотят. © Supermanfan-13 / IMDb

Великолепная идея сериала! Это правда, которая режет глаза, не так ли? © vuileharry / IMDb

«Извне», 2 сезон

Рейтинг IMDb — 7.7 Действие сериала разворачивается в небольшом городке, где происходят таинственные события. Путешественники в разных частях страны натыкаются на упавшее на дорогу дерево и неминуемо попадают в этот город, но покинуть его уже не могут. Все пути из него вновь приводят обратно. А по ночам на жителей нападают странные существа, которые выходят из пещер и леса. Единственное спасение — укрыться в домах до наступления темноты, ведь там жителей защищают талисманы. Второй сезон показывает продолжение истории, когда в город прибывает целый автобус ничего не подозревающих людей. Теперь им придется принять суровую правду и поверить местным жителям, давно застрявшим в городе. Вместе они продолжают разгадывать загадку этого места и найти способ его покинуть. В целом, «Извне» так же хорош, как и вся шумиха вокруг него. Этот сериал — гораздо больше, чем просто какой-то ужастик. © DiCaprioFan13 / IMDb

«Укрытие»

Рейтинг IMDb — 8.1 Научно-фантастический телесериал-антиутопия основан на серии романов «Бункер» писателя Хью Хауи. Действие происходит в постапокалиптическом будущем, где несколько тысяч человек живет в огромном бункере глубоко под землей. Если кто-то рискнет покинуть подземное жилище и выбраться на поверхность, то его ждет неминуемая гибель. Герои пытаются найти ответы на вопросы, кто, зачем и когда построил бункер, и правда ли так опасно выбраться наружу. Есть много постапокалиптических сериалов, но «Укрытие» — один из лучших. Он не только оправдал мои ожидания, но и превзошел их во всех отношениях. © Supermanfan-13 / IMDb

Сначала я не мог перестать читать, а теперь не могу перестать смотреть. © Erik_Surewaard / IMDb

«Начало»

Рейтинг IMDb — 8.1 Любите разгадывать головоломки? Любите истории про петли времени? Тогда этот сериал никак нельзя пропустить. Это китайская драма о программисте и студентке колледжа, которые бесконечно «воскресают» в автобусе. Только автобусу не суждено доехать до конечной остановки. Пойманные в ловушке временной петли герои пытаются найти способ изменить свою судьбу и судьбу всех пассажиров. Мини-сериал держит в напряжении с первой до последней секунды на протяжении всех 15 серий. Смесь «Дня сурка» и «Шерлока Холмса». © magnoliacream / IMDb

Сюжет, игра актеров, музыка — все прекрасно! © andreijudei / IMDb

Запоем просмотрел все за день. © danteshamest / IMDb