11 сюжетных поворотов, от которых мы закатывали глаза. А оказалось, что все логично

Иногда происходящее в фильме или сериале выглядит таким неправдоподобным, что оставляет больше вопросов, чем ответов. Например, на какие средства герои «Друзей» жили в дорогой квартире? Зачем пара из «Тихого места» решила завести еще одного ребенка, когда вокруг кружат голодные монстры? Кажется, что сценаристы просто забили на некоторые моменты. Но это не так. То, что многие принимают за сюжетные дыры, достаточно просто объяснить.

Как Моника могла позволить себе такую дорогую квартиру

Огромная квартира Моники с открытой планировкой и сиреневыми стенами — неотъемлемая составляющая сериала «Друзья». Аренда таких апартаментов в одном из самых дорогих для жизни городов мира обошлась бы примерно в $ 2,5 тыс. ежемесячно. Существенная сумма для героини, работающей поваром! Но, оказывается, сценаристы обо всем позаботились. Моника могла платить за такую квартиру, потому что арендная плата для нее была фиксированной и составляла $ 200. Дело в том, что право снимать эту квартиру перешло к Монике по наследству от бабушки, которая жила там с незапамятных времен. И размер ежемесячных взносов не менялся аж с 1940-х годов.

Как плакат вернулся на место после побега Энди

В «Побеге из Шоушенка» Энди Дюфрейн 20 лет потратил на то, чтобы прорыть тоннель и сбежать из тюрьмы. Дыру в стене все это время он закрывал плакатом с Ритой Хейворт. Некоторые зрители задавались вопросом, как Энди смог повесить плакат обратно на стену и прикрыть им отверстие уже после того, как залез в тоннель. На самом деле все просто: если прикрепить верхнюю часть плаката к стене, то можно поднять его и забраться в туннель, а затем плакат сам вернется на свое место.

Откуда у Гарри взялось сквозное зеркало

Сквозное зеркало появляется в фильмах поттерианы неожиданно. Так, в «Дарах Смерти», оказавшись в опасности, Гарри достает осколок зеркала и просит о помощи незнакомца, которого видит вместо своего отражения. Все это кажется бессмыслицей, если вы не читали книгу или уже не помните всех перипетий сюжета. Дело в том, что киношники просто забыли рассказать предысторию этого артефакта. В 5-й книге Сириус подарил зеркало Гарри, чтобы они могли поддерживать связь. Позже артефакт разбился, но Гарри все равно сохранил его. Второе зеркало было у Аберфорта Дамблдора (именно его отражение видел Гарри), и тот отправил Добби на помощь героям.

Зачем бессмертные Каллены ходят в школу

Все дети Калленов в «Сумерках» посещают занятия в школе, что кажется странным, ведь мы говорим о бессмертных вампирах. Учитывая возраст (самому младшему 17), Каллены вполне могли бы поступить в университет или устроиться на работу, а не учить из года в год одни и те же уроки. Почему же они этого не сделали? Причина заключается в том, что Калленам нужно держаться вместе для их безопасности. Поскольку Карлайл работает врачом в небольшом городе, это означает, что его «дети» должны вести себя соответственно возрасту — так никто ничего не заподозрит. И эта ситуация повторяется в каждом новом месте, куда они переезжают. К тому же у каждого из молодых вампиров достаточно сложный характер. После очередного переезда Эдвард продолжил ходить в школу, чтобы их компания не распалась и они могли присматривать друг за другом.

Почему Китнисс запретила сестре брать талон на продукты

В первой части «Голодных игр» Китнисс не позволила своей сестре Примроуз взять тессер (талон на получение зерна и масла) в обмен на еще одно вписывание своего имени в список участников игр. Это показалось зрителям нелогичным поступком, ведь если бы имя Примроуз вытащили на церемонии Жатвы (а так в итоге и случилось), Китнисс все равно могла вызваться участвовать вместо нее. Но при этом их семья получила бы больше еды. Объяснение состоит в том, что если бы Примроуз взяла этот талон, то с каждым годом, согласно правилам, она была бы вынуждена все чаще вписывать свое имя в список участников игр. В том числе после того, как Китнисс исполнится 18 лет и она больше не сможет заменить Примроуз.

Зачем заводить еще одного ребенка во время апокалипсиса

Решение героев «Тихого места» завести еще одного ребенка на первый взгляд кажется очень необдуманным. Вокруг полно монстров, нет никакой инфраструктуры, и уж точно младенца не попросишь вести себя тише. Однако, по мнению интернет-пользователей, в этом нет ничего странного. Многие забывают, что после вторжения чудовищ у выживших осталось не так много вариантов контроля рождаемости. Беременность не всегда бывает запланированной, и не стоит всерьез обсуждать этот сюжетный поворот как сознательный выбор героини иметь как можно больше детей в условиях апокалипсиса.

Почему мама просто не позвонила Кевину

Многие зрители задаются вопросом, почему мама Кевина Маккаллистера просто не позвонила домой, чтобы узнать, все ли в порядке с ее сыном. Это простое действие решило бы все проблемы. На самом деле она пыталась дозвониться домой несколько раз, но из-за аварии на электросетях жители города на какое-то время остались без связи. Тем не менее, как можно заметить, Кевин звонит в пиццерию и заказывает пиццу с сыром. Этому тоже есть объяснение: в 1990-х годах многие семьи использовали двух разных провайдеров для местных и междугородних звонков. Возможно, что непогода не затронула местные линии электропередачи, но сделала невозможным звонок по межгороду.

Зачем к астероиду отправили бурильщиков

По сюжету фильма «Армагеддон» к Земле летит огромный астероид. Чтобы избежать столкновения, ученые придумывают хитрый план. Но потомственный нефтяник-бурильщик обнаруживает в нем ряд ошибок и предлагает помощь. Вместе со своей командой бурильщиков он отправляется к астероиду. Фильм часто критикуют за решение послать в космос команду бурильщиков, вместо того чтобы научить бурить астронавтов. Однако интернет-пользователи отмечают, что космические агентства регулярно прибегают к помощи узких специалистов. Кроме того, бурение и любые геологические работы чрезвычайно специфичны и требуют многолетнего опыта. К тому же задача команды Брюса Уиллиса — выполнить свою миссию, а не пилотировать корабль. Для управления им есть обученный летный экипаж.

Зачем продвинутые инопланетяне прилетели на Землю, если боятся воды

В финале фантастического фильма «Знаки» выясняется, что у инопланетян, посетивших Землю, аллергия на воду. Это странно, ведь они достаточно продвинутые, чтобы путешествовать по космосу и выбрать другую планету. Как инопланетяне могут быть настолько глупы, чтобы отправиться на Землю, которая по большей части состоит из воды? Однако внимательные зрители заметили, что в фильме нет никаких прямых указаний на то, что существа являются инопланетянами. По одной из версий, создания, которые пугают главных героев, могут быть вовсе не пришельцами, а, к примеру, демонами. И, как вариант, именно поэтому вода спасла семью бывшего священника — она была освящена.

Откуда все узнали последние слова Чарльза Фостера Кейна

Главный сюжетный двигатель фильма «Гражданин Кейн» — это последние слова главного героя. Он шепчет: «Бутон розы», а все остальные гадают, что эта фраза может значить. Но многие зрители не поняли, как вообще можно было узнать, что произнес Чарльз, если он в кадре один. Однако объяснение простое: последние слова Кейна слышал дворецкий, который находился поблизости.

Почему Рейенира отказалась от помощи акушерок

В сериале «Дом Дракона» у Рейениры было 5 относительно легких родов. В финале сезона беременная героиня почувствовала, что ее 6-й ребенок уже готов появиться на свет, хотя срок еще достаточно ранний. И самое странное: во время родов она выгнала акушерок, которые готовы были помочь ей. Ну вот зачем? Неужели она думала, что без медицинской помощи справится лучше? Решение героини объясняется просто. В этот напряженный момент Рейенира вспомнила свою мать, которая погибла во время тяжелых родов, когда с ней были акушерки. Рейенира не хотела позволять кому-то контролировать ситуацию (для ее мамы это закончилось фатально) и все сделала сама. Эта сцена еще раз подчеркивает ключевую идею сезона: свою главную битву женщины ведут на родильном ложе.