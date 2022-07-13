11 знаменитостей, которые отказались от пластической хирургии и предпочли естественную внешность

По мнению большинства людей, в шоу-бизнесе нельзя обойтись без пластической хирургии. И это объяснимо: многие знаменитости традиционно придерживаются определенных стандартов красоты, которые далеки от реалистичности, и они готовы ложиться под нож столько раз, сколько будет нужно. Но есть и другие звезды: их полностью устраивает собственная внешность и они с благодарностью принимают возрастные изменения, происходящие с их телом.

Мы в ADME хотим, чтобы наши читатели знали об этом полезном тренде на принятие своей внешности, поэтому составили список знаменитостей, которые решили обойтись без пластической операции.

1. Джулия Робертс

Обладательница самой очаровательной улыбки в Голливуде — одна из тех знаменитостей, которые решили отказаться от пластической хирургии. «Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я рассержена, когда счастлива, когда сбита с толку. Ваше лицо рассказывает историю, и это не должна быть история о том, как вы приехали в офис к доктору», — объяснила Джулия Робертс во время интервью журналу People после того, как стала новым лицом бренда Lancome.

2. Хелен Миррен

В свои 75 обладательница «Оскара» и звезда фильма «Королева» выглядит великолепно. Но ее красота никак не связана с пластической хирургией. Просто она знает некоторые трюки с косметикой и может сама постричься. «Я не хотела иметь это совершенно гладкое и трудноузнаваемое лицо. Меня ретушировали на киноафишах, а я смотрю на них и говорю: „Ну все очень хорошо, я выгляжу вроде отлично, но это совсем не я. Это что-то искусственное“», — заявила актриса в интервью. По ее признанию, единственная процедура, которую она недавно сделала, — это татуаж бровей. Это помогло ей почувствовать себя намного увереннее.

3. Вайнона Райдер

Вайнона Райдер — еще одна актриса, которая чувствует себя комфортно, оставаясь естественной. Вне зависимости от возраста пластическую операцию она делать не собирается, однако признает, что артисты испытывают давление в связи с этим вопросом. Звезда фильма «Эдвард Руки-Ножницы» предпочитает держаться подальше от пластической хирургии, потому что, по ее собственным словам, ей нравится стареть и она давно ждала, когда начнет выглядеть старше.

4. Тина Фей

Комедийная актриса и сценарист Тина Фей говорит, что ей нравится вызов, который ей бросают возрастные изменения внешности. Она также признает, что ее немного смущает тенденция избавляться от всех признаков старения еще до того, как они становятся заметны. Тина говорит, что не считает ботокс волшебным лекарством и просто старается держать себя в форме.

5. Дайан Китон

Во время интервью журналу People звезда фильма «Энни Холл» сказала, что у нее есть отличный способ выяснить, кто делал пластическую операцию, а кто нет: нужно просто посмотреть на руки человека. Если их состояние отличается от состояния лица, это говорит о том, что человек, вероятно, в какой-то момент перенес операцию. Тем не менее ее твердая позиция против пластики не означает, что она не заботится о своей внешности. Наоборот — и это доказывает, что ее секреты красоты, а именно физические упражнения и отказ от окрашивания волос, чтобы сделать лицо ярче, работают как волшебство.

6. Брижит Бардо

Модель и актриса Брижит Бардо в прошлом была лицом французской моды. Она всегда говорила нет пластической хирургии, а в 1973 году завершила свою карьеру. Сейчас Брижит занимается борьбой за права животных, и в свой 86-й день рождения она обрела уверенность, что когда-нибудь человечество будет относиться к братьям нашим меньшим с уважением.

7. Рэйчел Хантер

Несмотря на то что она модель и появляется на обложках самых популярных журналов, Рэйчел Хантер говорит, что приходит в ужас, когда смотрит на свои фотографии. При этом ее вполне устраивает ее внешность в реальной жизни. Однако ее самовосприятие изменилось, когда она начала работать над телесериалом «Путешествие красоты Рэйчел Хантер» (Rachel Hunter’s Tour of Beauty). «После того как мы отправились в это путешествие и увидели другие культуры, мое поверхностное понимание красоты исчезло. Наши представления о прекрасном устарели, и их нужно разрушить. У нас нет самопринятия», — сказала она во время интервью.

8. Аманда Пит

В интервью журналу People звезда «Грязного Джона» актриса Аманда Пит сказала, что никогда бы не стала делать пластическую операцию — главным образом, из-за своих дочерей. Она говорит, что морщины будут у каждого, поэтому мы должны идти по пути принятия, а не пытаться скрыть возрастные изменения в нашем теле. Это, конечно, не означает, что Аманда Пит безразлична к своей внешности. Она до сих пор прибегает к отбеливанию зубов, окрашиванию волос, а также пользуется антивозрастными кремами.

9. Пинк

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Пинк разместила у себя в твиттере что-то вроде напоминания самой себе: «Дорогая, ты становишься старше. Я вижу морщинки. Особенно когда ты улыбаешься. Твой нос становится больше. Ты выглядишь (и чувствуешь себя) странно, привыкая к этой новой реальности. Но твой нос выглядит так же, как у твоих детей, а морщины появляются на твоем лице, когда ты смеешься». Певица и автор песен не раз заявляла, что предпочитает мириться с естественным процессом старения и не признает никаких пластических операций.

10. Джуди Денч

Британская актриса и писательница является адептом естественного старения и выступает против всех видов косметической хирургии. Однажды она пошутила, что подумывает лечь под нож... если бы ей не пришлось пропустить для этого ужин.

11. Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон согласна с женщинами из этого списка, которые говорят, что люди в шоу-бизнесе испытывают определенное давление, чувствуя себя обязанными замедлить течение времени. Она утверждает, что не делает никаких инъекций, потому что есть и другие средства, которые помогают женщинам выглядеть молодо и красиво. В частности, кремы, увлажнение и массаж лица. Также актриса считает, что стандарты красоты в моде должны измениться, нужно задействовать в этой индустрии людей всех возрастов, а не только идеальных 20-летних девушек.