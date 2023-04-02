11 отпетых кинозлодеев, которые в глубине души оказались няшками

Порой, чтобы понять истинный смысл фильма, приходится смотреть его несколько раз. Иногда во время таких просмотров замечаешь, что режиссеры и сценаристы вкладывают душу в создание даже отрицательных персонажей. И за образами брутальных и не очень злодеев прячутся довольно мудрые, но мало кем понятые герои.

А в бонусе мы доказали, что своя правда иногда имеется и у неодушевленных «злодеев».

1. Локи в «Торе»

Главный злодей королевства Асгард оказался не только харизматичной, но и очень неоднозначной личностью. И хотя в большей части киноприключений именно Локи приносит множество бед своему приемному отцу Одину, поклонники персонажа уверены, что Локи просто считал своего брата тунеядцем. Локи не зря считал своего брата неспособным к правлению Асгардом. И он оказался прав: в финале истории именно Тор поедал чипсики перед телевизором, пока Валькирия все решала за него. © AffectionateCable793 / Reddit

Да, Локи и впрямь оказался не так-то прост: он нес негатив лишь из-за камня разума, который сильно влиял на его характер. © diogenes****chicken / Reddit

2. Шеф-повар в «Рататуе»

История о крысенке Реми, мечтой детства которого было стать шеф-поваром во французском ресторане, может оказаться не такой уж и веселой для тех, кто когда-нибудь пробовал себя в кулинарном деле. Работники общепитов вполне могут не согласиться с финалом истории, где на кухне одного из кафе стали пренебрегать санитарными нормами. Мне кажется, шеф, которого выставили главным злодеем в «Рататуе», хоть и не самый добрый персонаж, но все-таки относительно кое-чего был прав. Он всего-то хотел, чтобы на доверенной ему кухне не было крыс. © sleepygrumpydoc / Reddit

3. Шер-хан в «Книге джунглей»

Грозный и когтистый тигр Шер-хан был настроен категорически против того, чтобы сообщество животных приняло к себе человеческого детеныша. И не зря: Шер-хан предвидел то, что в итоге произойдет с миром зверей после усыновления Маугли. Шер-хан из «Книги джунглей» предупреждал лесных жителей о вреде, который может исходить от обнаруженного зверями Маугли. Когда мальчик вырос, он украл огонь из человеческой деревни и устроил пожар в джунглях, тем самым поставив под угрозу всех животных, которые его приютили. Хорошо, что в итоге всех спасли слоны. © Namocol / Reddit

4. Мистер Уилсон в «Деннисе-мучителе»

Сварливый сосед имеет все основания, чтобы всячески избегать общения с озорным мальчишкой Деннисом. Несмотря на то что проделки 5-летнего шкодника в фильме часто списываются на случайное стечение обстоятельств, мальчик и сам не раз прикладывал руку к тому, чтобы испортить настроение степенного мистера Уилсона. В одной из сцен «Денниса-мучителя» мистер Уилсон ухаживает за своим растением, которое он всячески холил и лелеял несколько десятков лет. И все для того, чтобы стать свидетелем его цветения, который происходит всего раз в 40 лет. В тот самый момент, когда цветочек начинает распускаться, Деннис поднимает шум и отвлекает старика от долгожданного события. Если в детстве наблюдать за всем этим сумасшествием было очень смешно, то теперь мне только и остается, что посочувствовать всей душой бедному мистеру Уилсону. Вы только представьте себе, каково это — ждать 40 лет! © Grabatreetron / Reddit

5. Автопилот в «ВАЛЛ-И»

Злодей-автопилот на самом деле может оказаться едва ли не самым адекватным персонажем знаменитого мультфильма. А все потому, что пока все вокруг пытались взломать его систему, робот старался спасти население космического корабля. Автопилот в «ВАЛЛ-И» всего-то следовал установленной программе. Никто из людей, с самого рождения привыкших к низкой гравитации на космическом корабле, не мог просто так взять и сойти с него на Землю. А даже если бы они и смогли это сделать, то обнаружение на погибающей планете одного-единственного цветочка вряд ли бы что-то еще смогло доказать. © riving17 / Reddit

6. Красная Королева в «Обители зла»

Главным антагонистом серии фильмов «Обитель зла» были вовсе не зомби, а милая виртуальная девочка по прозвищу Красная Королева. За обликом юной особы скрывалась целая система искусственного интеллекта, которая теоретически несла вред всему человечеству. Однако некоторые зрители усмотрели в действиях компьютерной программы совершенно противоположный режиссерской задумке смысл. Красная Королева из «Обители зла» уж точно не злодейка. После утечки опасного вируса из сверхсекретной лаборатории она заблокировала все здание, чтобы инфекция не попала в остальной мир. И что же сделали эти умники, которые оказались в зараженном помещении? Они начали проделывать дыры в дверях! © Not_invented-Here / Reddit

7. Репликанты в «Бегущем по лезвию — 2049»

Репликанты с истекшим сроком годности в фильме были объявлены опасными, а их существование считалось незаконным. И хотя в кассовых фильмах положительным персонажем обычно является главный герой, то в «Бегущем по лезвию — 2049» оказалось несколько иначе. Нам остается только пожалеть репликантов из «Бегущего по лезвию — 2049». Их использовали как рабов и специально укорачивали им жизнь. А они просто хотели спокойно жить и быть свободными. © Chatty_Monkey_Don / Reddit

8. Кинг-Конг

Хотя Кинг-Конга сложно назвать злодеем, который бы осознавал свои поступки, вот уже несколько десятилетий именно эту гигантскую обезьяну считают одним из самых известных суперзлодеев планеты. Наверное, столь нелестному статусу способствует устрашающий внешний вид, который, впрочем, Кинг-Конг не выбирал. Кинг-Конг просто хотел жить. Он ведь тоже где-то занимался своими делами, сидел где-нибудь изначально в джунглях и никому не мешал. И тут его бац — и вывезли из привычной ему среды, даже не спросив, хочет ли он того или нет. А потом еще и в злодея превратили. © rocopotomus74 / Reddit

9. Ядовитый Плющ в «Бэтмене и Робин»

Злодейка в серии фильмов о Бэтмене когда-то была ученым-ботаником, которая проводила эксперименты на цветах из Южной Америки. В результате нападения на нее девушка превратилась в опасное существо неземной красоты, у которого, однако, на свою новую жизнь имелись большие планы. Ядовитый Плющ просто хотела защитить природу, но ей это долгое время не давали сделать. И вот тогда-то хрупкая девушка и решила разрушить всю систему, которая мешала ей делать добро миру. © Chasingtheimprobable / Reddit

10. Гринч из «Гринча — похитителя Рождества»

Злодей, который якобы только и думал о том, как испортить всем Рождество, на самом деле всего-то хотел, чтобы его оставили в покое. Особенно ярко мотивы его поведения проявляются в одноименном фильме, где Гринч показан скромным парнем, которого дразнили в школе. Гринч всего-то хотел, чтобы его перестали донимать соседи, которые то и дело включали по утрам громкую музыку. © thingpaint / Reddit

Похитителя Рождества дразнили в школе за его внешний вид, смеялись над ним, когда он пытался сбрить с себя зеленую шерсть. Один из бывших одноклассников даже сделал предложение возлюбленной Гринча прямо у того на глазах, а самому Гринчу вручил бритву, чтобы поиздеваться. © FM1091 / Reddit

11. Джокер из «Темного рыцаря»

Главный злодей Готэма тоже может оказаться не так-то прост, как это кажется на первый взгляд. За экстравагантными манерами и поступками одного из главных злодеев вселенной DC скрывается личность с целым букетом психологических проблем, в корне которых — желание быть любимым. Джокер, как и Бэтмен, — это лишь образ, фасад реального героя. Бэтмен призван вселять страх, а Джокер — сеять хаос. Именно поэтому клоун постоянно лжет, рассказывая о своих шрамах. Он мечтал быть опасным, но в чем-то привлекательным человеком. Джокер дистанцируется от того себя, кем он является на самом деле. Все его шрамы, скорее всего, обычный макияж. Впрочем, своей цели он добивается. © Unknown author / Reddit

Эгоистичные гангстеры и преступники смотрят на Джокера снизу вверх и чуть ли не боготворят его. И хотя сам Джокер много говорит о хаосе и анархии, его реальная личная философия противоречит его же словам. © contrabardus / Reddit



Бонус: айсберг из «Титаника»