11 звезд, которые наглядно показали, как меняется лицо после коррекции формы губ

Естественная красота требует бережного отношения и поддержки специалистов, да и желание что-то изменить в своей внешности понятно многим. И знаменитости не исключение. Кто-то пользуется ботоксом, кто-то меняет разрез глаз, а кто-то корректирует форму губ с помощью визажистов и косметологов, чтобы лицо было гармоничным и выразительным.

ADME собрал в одной статье портреты знаменитостей, чья внешность и ее изменения стали предметом обсуждения в сети. Не все звезды готовы рассказать о том, что они предпринимают, чтобы безупречно выглядеть на красной дорожке, но мы можем сравнить их фото разных лет и попробовать догадаться.

Леди Гага

Леди Гага не откровенничает по поводу того, сколько времени проводит у косметолога, но пресса уверена, что изменения во внешности слишком заметны, чтобы и самим не смекнуть, в чем дело. За прошедшие годы губы звезды заметно увеличились.

Кайли Дженнер

Кайли никогда не скрывала, что увеличила губы с помощью филлеров. По ее словам, после этого она стала чувствовать себя более уверенной.

Кендалл Дженнер

Несмотря на слухи о том, что супермодель увеличила губы, она отрицает то, что руки хирурга прикасались к ее лицу. Однако на свежих снимках ее губы кажутся крупнее и выразительнее, чем несколько лет назад. Как бы то ни было, яркие черты Кендалл выглядят гармоничными и запоминающимися.

Зоуи Дешанель

Сама Зоуи не рассказывала о том, пользовалась ли она услугами косметологов и пластических хирургов, но поклонники отмечают, что в последнее время губы актрисы стали выглядеть чуть больше. Если это и так, то вмешательство было ювелирным и не изменило внешность актрисы до неузнаваемости. Она выглядит так же эффектно, как и в юности.

Селена Гомеc

Бывшая звезда Disney превратилась в роскошную диву, и сложно сказать, добилась она этого с помощью умелого макияжа или прибегнув к более серьезным ухищрениям. И хотя пресса сомневается в том, что губы Селены увеличены лишь с помощью помады и карандаша, звезда не раскрывает своих секретов.

Роузи Хантингтон-Уайтли

У знаменитой модели губы пухлые от природы, но это не мешает поклонникам звезды поговаривать о том, что она не удержалась от соблазна сделать их еще объемнее.

Анна Фэрис

Известная комедийная актриса призналась в том, что пользовалась услугами косметологов и пластических хирургов. У нее тонкие от природы губы, и, хотя сейчас их не назовешь слишком пухлыми, ее лицо, пожалуй, с годами стало выглядеть даже гармоничнее, чем в юности.

Белла Торн

Звезда никогда не рассказывала в интервью, делала ли она инъекции филлеров в губы, но эксперты уверены, что вмешательство имело место. И действительно, ее губы выглядят пухлее, чем десяток лет назад.

Гвен Стефани

Экстравагантной певице не в новинку эксперименты с яркими образами. И, хотя она сама публично не говорила, что в ее естественную красоту когда-либо вмешивались искусственным путем, специалисты уверенно заявляют о том, что ее губы, скорее всего, не были такими выразительными от природы.

Меган Фокс

Возможно, такого сногсшибательного эффекта актриса добивается с помощью одного лишь макияжа, но эксперты считают, что без пластической хирургии и филлеров не обошлось.

Лана Дель Рей

Певица отрицает любые косметологические вмешательства, но ее преданные поклонники убеждены, что Лана все-таки немного увеличила губы. Что ж, ее естественной красоте это нисколько не помешало!