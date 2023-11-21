11 звезд, которые отказались верить, что в зрелом возрасте пора поставить крест на личной жизни. И нашли себе кого-то особенного

Некоторые люди считают, что после определенного возраста все вихри страстей остаются позади и любовная лихорадка им больше не грозит. Другие же плюют на подобные убеждения и не теряют надежды встретить кого-то особенного даже тогда, когда годы берут свое.

Хэлли Берри

Invision / Invision / East News

Личная жизнь актрисы не всегда протекала гладко. В ней были и несколько тяжелых разводов, и длительные споры с Габриэлем Обри по поводу опеки над их общей дочерью, когда Хэлли хотела переехать вместе с ней во Францию к новому возлюбленному актеру Оливье Мартинесу. Брак с Мартинесом через два года после свадьбы также закончился крахом. Зато теперь 57-летняя звезда счастлива. По словам близких к ней людей, ее новая любовь — 53-летний певец Ван Хант — «парень ее мечты». И с ним она «самая счастливая». Под постом в социальной сети, в котором музыкант поздравил ее с днем рождения, разместив несколько милых фотографий, актриса написала: «Спасибо за то, что всегда позволяешь мне быть самой собой и все равно любишь меня».

Брендан Фрейзер

После невероятного успеха актера, связанного с ролью в трилогии «Мумия», в его жизни не все складывалось гладко. В какой-то момент его карьера пошла под откос, у звезды были проблемы со здоровьем, а жена, мать его троих детей, подала на развод. Но Брендан сумел справиться с неудачами и теперь снова на коне. И важную роль в его успехе сыграла поддержка его новой возлюбленной — звездного визажиста Дженни Мур. В одном из своих последних знаковых выступлений он сказал: «Без любви к моей девушке я бы не смог достичь этого». 54-летний актер избегает лишней публичности в своих отношениях, но известно, что к тому моменту как пара дебютировала на Венецианском фестивале в 2022 году, они встречались уже около полугода.

Джон Хэмм

RONDA CHURCHILL / AFP / East News

Почти двадцать лет любовных отношений Джона Хэмма с продюсером Дженнифер Вестфельдт так и не увенчались браком. Пара рассталась в 2015 году. В тот же год на съемочной площадке сериала «Безумцы» актер, игравший одну из главных ролей — креативного директора Дона Дрейпера, познакомился с Анной Оцелой, снимавшейся в эпизодической роли девушки на ресепшене в духовном убежище, в которое попадает герой.

С тех пор актеров то и дело видели вместе, но они утверждали, что просто друзья. Слухи об их романе начали муссироваться в 2020 году, тогда Джона и Анну то и дело ловили папарацци и поклонники. Хэмма уже можно было назвать заядлым холостяком, ведь актеру было 49 лет, и он ни разу не был женат. О своем романе актеры заявили лишь в 2022 году, появившись вместе на вечеринке после вручения «Оскара». В феврале 2023 года пара обручилась, а в июле они сыграли свадьбу.

Хелена Бонем Картер

Dave Benett / Capital Pictures / East News

Британская актриса Хелена Бонем Картер была не только музой, но и возлюбленной режиссера Тима Бертона. Они никогда не были женаты, но состояли в близких отношениях с 2001 года. У пары родилось двое детей, сын и дочь. В 2014 году звезды мирно расстались, и, хотя им удалось остаться друзьями, Хелена признавалась журналистам, что переживала расставание болезненно.

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Этот опыт не помешал актрисе спустя четыре года завести роман с Раем Дагом Холмбо — норвежским писателем и историком искусства, который на 21 год младше нее. В ноябре 2022 года в интервью известному изданию актриса, которой на тот момент было 56 лет, так высказалась о своем 35-летнем избраннике: «Мой парень невероятно зрелый. Он будто умудренный жизнью человек в молодом теле, чего еще я могу желать?»

Рассел Кроу

AA / ABACA / Abaca / East News

В молодости у актера был роман с с австралийской певицей Даниэль Спенсер. Но на съемках фильма «Доказательство жизни» Рассел увлекся актрисой Мег Райан. Их отношения быстро исчерпали себя, и вскоре Рассел вернулся к Даниэль и даже сделал ей предложение. Поженились актер и певица в день 39-летия звезды в 2003 году. В браке родилось двое сыновей, но через девять лет пара разъехалась, а спустя еще шесть лет супруги оформили развод. Звезде «Гладиатора» на тот момент исполнилось 54 года.

Слухи о новом романе звезды появились в прессе в начале 2020 года. Избранницей актера стала агент по недвижимости Бритни Териот. Когда-то она пробовала себя в актерском ремесле и даже снималась в фильме 2013 года «Город порока». Именно на съемочной площадке киноленты и состоялось ее первое знакомство с Кроу. После почти двух лет свиданий Териот и Кроу дебютировали как пара. Они вместе появились на красной дорожке римской премьеры фильма Кроу «Покерфейс».

Рон Перлман

Faye Sadou / Associated Press / East News

Рон Перлман, звезда «Хеллбоя», также известный по роли Клэя Морроу в сериале «Сыны Анархии», в 2019 году развелся со своей женой — дизайнером ювелирных украшений Опал Стоун Перлман, с которой провел в браке почти 40 лет. А уже через пять дней папарацци застали его целующимся с новой пассией — актрисой Эллисон Данбар. Семидесятилетие актера влюбленные отмечали уже вместе. Эллисон на 22 года младше актера. Он познакомился с ней во время совместной работы над сериалом «Стартап». В 2022 году пара поженилась, выбрав для проведения торжества романтичную Италию.

Николас Кейдж

Invision / Invision / East News

Актер был женат пять раз. Он сам говорит: «Я знаю, что пять — это много». Но стоит отметить, что один из браков продлился всего четыре дня, а другой — с Лизой Мари Пресли — чуть дольше трех месяцев. Свою нынешнюю супругу, Рико Сибату, Кейдж встретил в Японии, где снимался в фильме «Узники страны призраков». 16 февраля 2021 года Николас, которому на тот момент было 57 лет, женился на 26-летней избраннице. В 2022 году у пары родилась дочь. В одном из интервью Кейдж рассказал, что доволен своим пятым браком и считает, что «на этом все».

Джейн Сеймур

Британская актриса, которую многие помнят по роли девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть», а также главной роли в сериале «Доктор Куин, женщина-врач», была замужем четыре раза. Сейчас актрисе за 70, и она по-прежнему великолепно выглядит и встречается с мужчинами. Ее новый кавалер, музыкант Джон Замбетти, уже посвятил своей возлюбленной несколько песен. Джон на год старше Джейн. Влюбленных познакомили дети — у обоих сыновья рок-музыканты, и именно они подстроили первую встречу. В октябре 2023 года актриса и музыкант впервые появились вместе в соцсетях, объявили о том, что они пара. В одном интервью Джейн сказала, что считает, что сейчас для нее наступило во многом самое счастливое время в жизни, а также рассказала, что у них с Джоном есть традиция — каждый месяц отмечать годовщину знакомства. «Мы живем здесь и сейчас, глупо ждать 50-летнего юбилея отношений, не так ли?» — сказала актриса.

Киану Ривз

Киану Ривз — один из тех актеров, которые не любят излишнего внимания публики к своей личной жизни и не обсуждает с журналистами прошлые и нынешние связи. Актер, которому скоро исполнится 60 лет, ни разу не был женат. Самые серьезные отношения связывали его с актрисой Дженнифер Сайм. Они начали встречаться в 1998 году, а в 1999 году женщина забеременела. К сожалению, на восьмом месяце беременности ребенка она потерла. Роман актеров не перенес этой трагедии, и они расстались, однако через год решили попробовали снова. Судьба снова сыграла не на их стороне: в апреле 2001 года Дженнифер погибла в автокатастрофе. С тех пор, несмотря на многочисленные слухи, Киану не подтвердил ни одного приписываемого ему романа. И вдруг в 2019 году актер появился на статусном мероприятии, держась за руки с художницей Александрой Грин. Хотя неясно, когда именно начались их отношения, известно, что в 2010 году они вместе работали над книгой Ривза «Ода счастью», в 2016 выпустили артбук под названием «Тени», а еще через год стали сооснователями издательства «X Artists’ Books». Реакция общественности на публичный выход пары была близка к шоку: кто же эта седовласая женщина, которая в 46 лет стала подругой 55-летнего завидного голливудского холостяка? Однако со временем общественность смирилась и уже с умилением наблюдала за их новыми появлениями и радовалась нежному поцелую, которым влюбленные обменялись на красной дорожке гала-концерта MOCA 2023.

Дэмиэн Льюис

HENRY NICHOLLS / AFP / East News

Настоящая известность пришла к актеру после главной роли в сериале «Родина». В это время Льюис уже несколько лет был счастливо женат на Хелен Маккрори, которую многие помнят как жену Люциаса Малфоя, Нарциссу из фильмов о Гарри Поттере, а также тетушку Полли из «Острых козырьков». У пары было двое детей. В 2021 году Хелен умерла от тяжелой болезни, оставив Дэмиэна вдовцом с разбитым сердцем. Перед смертью она говорила о том, что надеется, что ее муж найдет в себе силы идти дальше и найти новую любовь.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Прошло чуть больше года, и пресса заговорила о том, что у Дэмиэна, которому исполнилось тогда 51 год, роман с 43-летней солисткой группы The Kills Элисон Моссхарт. Вскоре влюбленные подтвердили этот факт официально.

Моника Беллуччи

Vandeville Eric / ABACA / Abaca / East News

Моника Беллуччи — одна из самых известных и красивых женщин в мире, поэтому романтические истории актрисы всегда вызывали огромный интерес у публики. В 1996 году на съемках триллера «Квартира» Моника познакомилась с Венсаном Касселем. В то время Беллуччи уже несколько лет была помолвлена ​​с актером Николой Фарроном, но ничто не смогло остановить мгновенное влечение, которое актеры почувствовали друг к другу. В августе 1999 года Беллуччи и Кассель поженились, и долгие годы их союз казался идеальным. Вместе они снялись еще в восьми фильмах, включая криминальный боевик «Доберман», ужастик «Братство волка» и скандальный артхаусный триллер «Необратимость». Однако в 2013 году звездная пара рассталась. Их развод был обоюдным решением, к тому времени пара уже некоторое время проживала отдельно: он — в Париже, она — в Риме.

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

С Тимом Бертоном актриса была знакома с 2006 года. Тогда оба были в отношениях, брак Моники еще не распался, а знаменитый режиссер состоял в длительных отношениях с Хеленой Бонем Картер. Зато когда спустя 15 лет они снова встретились на фестивале в Лионе, оба были свободны, и между ними пролетела искра. Долгое время об этом романе ходили лишь слухи, а в июне 2023 года пара официально подтвердила свои отношения.

Опыт знаменитостей доказывает, что с возрастом не стоит отчаиваться и ставить крест на личной жизни. Если любовь решит постучаться в ваше сердце, она не спросит паспорт.