11 актеров и актрис рассказали, на какие роли они не хотели соглашаться и почему в итоге сдались

Образы киногероев и актеры, воплотившие их на экране, в нашей голове неразрывно связаны. Ну разве можно представить кого-то иного в роли Дамблдора вместо Ричарда Харриса в первых частях поттерианы? А ведь он не хотел сниматься, и только маленькая внучка смогла подтолкнуть пожилого актера к подписанию контракта. И это не единичный случай: кто-то из актеров в итоге дал согласие из-за большого гонорара, кто-то из-за уговоров коллег, ну а кто-то из-за того, что так ему нагадали.

1. Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен, «Сумерки»

Звезда фильма «Сумерки» Роберт Паттинсон едва не упустил эту роль. Как позднее рассказывал в своих интервью актер, после череды неудачных проб он боялся кастингов и был настолько парализован страхом, что чуть не отказался от прослушивания. Но ему удалось перебороть себя. К тому же его напарница, уже утвержденная к тому времени в проекте, настояла, чтобы роль Эдварда Каллена досталась именно ему. Роберт все же сомневался, что он подходит, поскольку его персонаж описывается в книге исключительно красивым, а у Паттинсона не было уверенности, что он соответствует этой характеристике. Однако он согласился, решив, что это будет хорошая возможность подучиться актерской игре.

2. Мэттью Макконахи — Бен, «Как отделаться от парня за 10 дней»

Романтическая комедия «Как отделаться от парня за 10 дней» послужила трамплином для карьеры Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи. Но все могло сложиться иначе, потому что голливудский красавец не сразу согласился на эту роль. Окончательное решение он принял благодаря... парню с улицы, который оказался в данной ситуации кем-то вроде предсказателя. Актер прогуливался среди ночи, размышляя, стоит ли ему принимать предложение. Вдруг к нему подошел какой-то человек и сказал: «Сейчас вы рассматриваете фильм, романтическую комедию. Вы должны согласиться, иначе это станет одним из самых больших сожалений в вашей жизни. Это будет невероятный опыт, и он принесет кучу денег». «Я помню, как подумал: „Наверное, студия наняла этого парня“», — поделился спустя время Мэттью. Как бы то ни было, уже на следующий день актер согласился сыграть главную роль в этой комедии. А предсказание «медиума» сбылось: фильм стал хитом и принес Макконахи славу (и кучу денег, разумеется).

3. Дженнифер Грей — Фрэнсис Бэби Хаусман, «Грязные танцы»

Звезда фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей изначально не планировала сниматься в этом фильме. Причиной было нежелание снова работать в паре с Патриком Суэйзи. До «Грязных танцев» актеры вместе работали над картиной «Красный рассвет». Как утверждает Грей, она не выносила поведения Суэйзи на съемках. «Патрик разыгрывал меня и всех остальных. Он вел себя как мачо, и я просто не могла это выносить», — вспоминала Грей. Актер заставил ее изменить мнение. Он со слезами на глазах попросил у нее прощения за свое поведение и за неудачный опыт на прошлых съемках. Девушка смогла простить его, и актерам удалось достичь взаимопонимания на радость всех поклонников этой ленты.

4. Мэйси Уильямс — Джордан, «Пистолет»

Звезда «Игры престолов», исполнившая роль Арьи Старк, долго не принимала предложение сыграть в сериале «Пистолет» королеву панка Памелу Рук, известную как Джордан. Нерешительность девушки объяснялась тем, что она не хотела сниматься в пикантных сценах. Но все же актриса без ложной скромности решила, что она лучший кандидат для этой роли. Именно поэтому Мэйси надела прозрачный топ во время прослушивания в Zoom с режиссером Дэнни Бойлом. Этот шаг впечатлил его, и девушку утвердили.

5. Майкл Кейн — Ходжи Ньюком, «Челюсти: Месть»



Актер Майкл Кейн, имеющий на тот момент внушительную фильмографию и громкое имя, согласился сниматься в продолжении раскритикованной и зрителями, и критиками франшизы «Челюсти» по весьма заурядной причине. Он честно признался, что им двигал корыстный интерес. В одном из интервью актер поведал о своих мотивах: «Я никогда не видел фильм, но, по общему мнению, он получился ужасным. Однако я видел дом, который был построен благодаря ему, и он потрясающий», — заявил актер. Оказывается, в то время Кейн вместе со своей семьей готовился к переезду из Лос-Анджелеса в Оксфордшир, они строили дом. Затраты на строительство оказались намного выше, чем предполагалось. Работы у Кейна было немного. Поэтому актер был счастлив, когда ему предложили сняться в ленте «Челюсти: Месть», где платили около $ 1,5 млн за недельную работу.

6. Ричард Харрис — Дамблдор, «Гарри Поттер и философский камень»

Ричард Харрис трижды отказывался от роли директора школы «Хогвартс» Дамблдора. Хотя актер был безоговорочным претендентом на эту роль, он не хотел соглашаться на съемки из-за возраста: на тот момент Харрису был 71 год, и здоровье подводило его. Ирландский актер не читал творение Джоан Роулинг. Он поделился: «Все, что я знал, — это то, что они продолжали предлагать мне роль и повышали зарплату каждый раз, когда звонили. Я продолжал отказываться». Харрис признался, что он не хотел, чтобы его втягивали в серию сиквелов, и не горел желанием провести так последние годы своей жизни. Однако его уговорила 11-летняя внучка Элла, которая поставила своему дедушке ультиматум. «Она сказала: „Если ты не сыграешь Дамблдора, я никогда больше не буду с тобой разговаривать“», — вспоминал Харрис. Что оставалось делать актеру? Разумеется, отказать собственной внучке оказалось сложнее, чем продюсерам. Однако, к большому сожалению, Ричард Харрис скоропостижно ушел из жизни, успев сняться только в 2 частях франшизы.

7. Джимон Хонсу — Корат, «Стражи Галактики»

Номинированный на «Оскар» Джимон Хонсу имеет большой послужной список: актер снимался в серьезных драматических фильмах Ридли Скотта, Стивена Спилберга и Джима Шеридана. Поэтому он далеко не сразу согласился на роль Кората в фантастической ленте «Стражи Галактики», которая явно выбивается из его фильмографии. Но окончательное решение Хонсу принял не из-за гонорара или уговоров коллег. У него была более благородная мотивация. По его словам, он хотел показать своему сыну, что афроамериканцы тоже могут быть супергероями. Такая идея возникла у актера после слов его 4-летнего наследника о том, что в фильмах о супергероях отсутствуют афроамериканцы. Это заявление шокировало актера. Он согласился на роль, озвучил мультфильм «Черная Пантера» и дал сыну повод гордиться своим отцом.

8. Донни Йен — Чиррут Имве, «Изгой-один»

Донни Йен — еще один замечательный отец и семьянин. Когда начались съемки очередного фильма из саги «Звездные войны», многие артисты изо всех сил стремились к тому, чтобы их имена тоже появились в финальных титрах. Однако, в отличие от них, Донни Йен не обивал пороги продюсерского центра. Он не хотел участвовать в съемках, поскольку в таком случае ему пришлось бы 5 месяцев находиться вдали от семьи. Но оказалось, что семья вовсе не прочь побыть вдали от отца: когда Йен спросил 3 своих детей, что они думают по поводу предложенной роли, те приняли единогласное решение. «Я спросил их: „Как вы относитесь к тому, что папа занимается „Звездными войнами“?“ — и они в восторге сорвались с места», — вспоминал актер со смехом.

9. Вигго Мортенсен — Арагорн, «Властелин колец»

Похожая ситуация произошла и у Вигго Мортенсена. Актер не горел желанием сниматься во «Властелине колец» из-за необходимости расставаться с семьей и жить несколько месяцев на съемках. Изначально на роль Арагорна был назначен Стюарт Таунсенд, но в итоге кандидатуру актера отклонили из-за его слишком молодого возраста. В качестве альтернативных вариантов режиссер Питер Джексон рассматривал Рассела Кроу, Джейсона Патрика и Вигго Мортенсена. Кроу и Патрик отказались от предложения, и тогда на кастинг пригласили Мортенсена. Надо отметить, что актер в то время ничего не знал о произведениях Толкина. В отличие от своего сына Генри, большого поклонника «Властелина колец» (на тот момент ему было 11 или 12 лет). Во время звонка продюсеров Генри находился рядом с отцом. Едва подросток услышал название будущего фильма, он пришел в восторг от мысли, что его отец может сыграть Арагорна. Неудивительно, что энтузиазм сына сыграл свою роль, и уже на следующий день Мортенсен летел на съемки в Новую Зеландию.

10. Леонардо Ди Каприо — Джек, «Титаник»

Забавно, но Леонардо Ди Каприо не хотел сниматься в кино, которое впоследствии попало в золотой фонд кинематографа и принесло Лео всемирную славу. Молодой актер колебался, потому что этот персонаж показался ему слишком скучным. Он привык играть противоречивых героев, а Джек на этом фоне выглядел для него совершенно непримечательным. В итоге Ди Каприо согласился на роль, когда режиссер Джеймс Кэмерон сказал ему, что сыграть персонажа без очевидных особенностей характера — задача куда более сложная. Данный факт вместе с обещанным гонораром в размере $ 2,5 млн (плюс 1,8 % прибыли от показов, что в общей сложности принесло актеру около $ 40 млн) стал решающим аргументом. Кстати, по воспоминаниям Кэмерона, Лео, на тот момент номинированный на свой первый «Оскар», не отличался скромным поведением. После первой успешной читки он отказался проходить пробы в паре с Кейт Уинслет. «Он сказал: „О, я не читаю“. Я пожал ему руку и ответил: „Спасибо, что пришел“», — вспоминал режиссер. Потрясенный Ди Каприо резко изменил свое мнение, и в итоге они с Кейт блестяще справились с пробами.

11. Дэниел Крейг — Джеймс Бонд, бондиана

Продюсеры выбрали Крейга в качестве нового Бонда после его роли в исторической драме «Элизабет» 1998 года. Однако актер никаких иллюзий на тот момент не питал: «Я подумал, что директор по кастингу, наверное, встречается с 50 претендентами. Я в списке. Будет прослушивание, я войду, скажу: „Привет“ — и все. И я просто буду тем стариком в пабе, который всем рассказывает: „Да, однажды меня рассматривали на роль Бонда“». И каково же было удивление Крейга, когда продюсеры все же предложили ему роль. Несмотря на то что с 5-летнего возраста Крейг был фанатом этого персонажа, он хотел отказаться от предложения. Актер посчитал, что данная роль слишком далека от него и всего того, что он делал раньше. Однако, как только Дэниел прочел сценарий, все его сомнения рассеялись. Он был поражен прочитанным, и его вдохновила возможность сыграть шпиона по-новому, переосмыслить его образ. Конечно, теперь никто не сомневается в том, что актер отлично справился с этой задачей.