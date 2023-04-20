12 абсурдных причин, по которым зрителям не понравились нашумевшие фильмы и сериалы

У каждого из нас свои предпочтения в кино. Но как часто вам приходилось слышать от коллеги или приятеля, что фильм не впечатлил, потому что режиссер картины — лысый? Или что кино скучное, потому что там нет лошадей? Интернет-пользователи поделились абсурдными причинами, почему зрителям не нравятся те или иные фильмы и сериалы.

Актеры похожи друг на друга

Криминальная драма «Отступники» была высоко оценена критиками. Фильм о 2 выпускниках полицейской академии, один из которых работает под прикрытием, а второй связан с мафией, удостоился 4 статуэток «Оскар». Однако режиссер, по мнению зрителей, не учел одного момента: следить за хитросплетениями сюжета невероятно утомительно, когда 2 главных актера похожи друг на друга. Моей маме не понравились «Отступники», потому что она никак не могла различить героев Мэтта Деймона и Леонардо Ди Каприо. Из-за этого сюжет показался ей чересчур запутанным. © LocoForChocoPuffs / Reddit

Тема лошадей не раскрыта

Продолжение эпической картины о жителях планеты Пандора зрители ждали больше 10 лет. Новаторские визуальные эффекты фильма «Аватар: Путь воды» поражают воображение, и лента не зря удостоилась премии «Оскар». Однако кому это интересно, если в фильме нет лошадей? Моя мама отказывается смотреть кино, где нет лошадей или сюжетной линии, связанной с кулинарией. Я убедил ее посмотреть «Аватар: Путь воды» из-за похожих на лошадей существ, на которых ездят герои. Но она возненавидела эту картину, потому что «тема лошадей недостаточно раскрыта». Сейчас ее любимые фильмы — «Повар на колесах» и «Нет». Вот там все окей. © stampedes / Reddit

Без вампиров было бы лучше

На протяжении большей части фильма «От заката до рассвета» двое братьев-гангстеров пытаются покинуть страну, и у них на это есть веские причины. Однако остановка в придорожном заведении, работающем круглосуточно, разворачивает сюжет на 180 градусов. Оказывается, испокон веков это место держали вампиры. Несмотря на название картины, сразу намекающее на нечто зловещее, внезапному появлению вампиров действительно можно удивиться. Друг сказал, что ему не нравится фильм «От заката до рассвета», потому что в нем есть вампиры. © younghorse / Reddit

Слишком много размышлений

В перезапуске серии фильмов о Бэтмене главный герой показан более уязвимым, чем в предыдущих картинах. Герою Роберта Паттинсона около 30 лет, и он еще не является опытным борцом с преступностью. Верша возмездие, Бэтмен пытается справиться с травмой из своего прошлого. Однако не всем такой сомневающийся и мечущийся герой пришелся по вкусу. Мой двоюродный брат возненавидел «Бэтмена», потому что в нем было «слишком много размышлений». © flameducky / Reddit

В фильме нет Брендана Фрейзера

В перезапуске франшизы «Мумия» Брендана Фрейзера в главной роли сменил Том Круз. Несмотря на популярность этого актера, фильм стал кассовым провалом, и продолжений не последовало. Но поклонники предыдущих картин о приключениях искателей сокровищ догадываются, в чем могла заключаться причина неуспеха перезапуска. Просто в «Мумии» с Томом Крузом не было Брендана Фрейзера. © laaldiggaj / Reddit

Герои слишком модные

В постапокалиптическом триллере «Сквозь снег» движущийся вокруг света поезд стал последним прибежищем для людей. Так как на Земле наступил новый ледниковый период, все герои фильма носят теплую одежду. Однако то, насколько хорошо она сидит на тех немногих, кто выжил, может показаться большим кинематографическим допущением. Моя мама невзлюбила фильм, потому что считает слишком невероятным тот факт, что пальто, которые носили выжившие в финале, идеально на них сидели. © greg225 / Reddit

Мало экшена

Главный герой фильма «Бегущий по лезвию 2049» в исполнении Райана Гослинга — репликант, то есть андроид. Но он много размышляет о своем происхождении и предназначении. Несмотря на, вероятно, немаленький бюджет и научно-фантастическую составляющую ленты, некоторым зрителям не хватило старого доброго экшена. Другу кто-то посоветовал фильм, сказав, что это «Джон Уик в будущем», поэтому он ожидал сумасшедших экшен-сцен в течение 2 часов. Само собой, он был жестоко разочарован. © KrazyNorwegian1 / Reddit

Режиссер фильма — лысый

Фэнтези-картина «Легенда о Зеленом рыцаре» получила признание критиков за режиссуру, оригинальный сценарий и актерскую игру. Но, оказывается, все это может быть неважно, если у режиссера фильма нет волос на голове. Кто-то сказал, что был в восторге от просмотра фильма, пока не узнал, что Дэвид Лоури, режиссер, лысый. Вот практически дословно: «Меня так взволновала эта картина! Но потом я узнал, что режиссер лысый, как колено. Живите теперь с этим». © Ccaves0127 / Reddit

Нет эпичной сцены сражения с пришельцами

В научно-фантастическом фильме «Прибытие» инопланетяне прилетели на Землю, чтобы передать дар, который поможет человеческой цивилизации подняться на новый уровень развития. Однако зрителям, которые пришли посмотреть на противостояние землян и пришельцев, такое развитие событий могло показаться слишком скучным. Парень, сидевший позади меня в зрительном зале, был очень раздражен тем, что в финале не было большой сцены сражения с пришельцами. © omnilynx / Reddit

Спойлер в названии

Героя исторической драмы «12 лет рабства» принимают за беглого раба и продают владельцу плантации. Из названия фильма понятно, что злоключения персонажа растягиваются на 12 лет, что, по мнению некоторых зрителей, неприемлемо, так как это спойлер. Я знаю человека, который невзлюбил «12 лет рабства», потому что «название выдавало концовку, ведь ты сразу понимаешь, что через 12 лет он больше не будет рабом» © Bovver_ / Reddit

В фильме нет самураев

Действие картины «Молчание» происходит в Японии середины XVII века. Несколько португальских священников отправляются в Страну восходящего солнца на поиски своего наставника. Фильм посвящен теме духовных исканий и отнюдь не повествует о тех вещах, с которыми часто ассоциируется кино об этой стране. Например, о самураях. Моему отцу кино не понравилось, потому что в нем не было самураев. Тот факт, что это не фильм о самураях, а просто историческая драма, действие которой происходит в феодальной Японии, его не волнует. © A-SORDID-AFFAIR / Reddit

Герои не чистят зубы