12 актеров и актрис, чей талант настолько велик, что остается лишь раскрывать рты от их перевоплощений

Пожалуй, многие из нас не раз смотрели фильмы с участием Александра Демьяненко, Ирины Муравьевой, Анатолия Папанова, Натальи Андрейченко и других кинозвезд. Их талант настолько велик, что, кажется, будто эти актеры могут перевоплотиться в кого угодно. Как, например, Александр Абдулов, который сыграл и кучера, и инженера, или же Светлана Светличная, в свое время появлявшаяся в образах стюардессы и кухарки.

Мы в ADME просмотрели несколько десятков фильмов с участием кинозвезд прошлого и снова убедились в том, что талант каждого из них действительно уникален.

В конце статьи вас ждет небольшой бонус, который поможет вам ненадолго отвлечься и отдохнуть.

1. Александр Демьяненко

Александр Демьяненко начал сниматься в кино в 1958 году. Одна из его первых ярких работ — роль бродяги-музыканта в «Каине XVIII» (1963). Далее последовал фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), где ему довелось примерить на себя образ студента. В 1978 году вышло сразу 2 фильма с участием Демьяненко: «Журавль в небе», в котором ему досталась роль шофера, и «Летучая мышь», где актер сыграл адвоката.

2. Наталья Андрейченко

В 1983 году Наталья Андрейченко порадовала зрителей сразу 2 фильмами: на экраны вышли «Мэри Поппинс, до свидания» и «Военно-полевой роман». В первом актрисе досталась роль няни, а во втором — продавщицы пирожков. В 1985 году в «Петре Великом» она сыграла царицу и в том же году в «Марице» порадовала непревзойденным воплощением образа графини.

3. Александр Абдулов

В «Том самом Мюнхгаузене» (1980) Александр Абдулов предстал в роли адвоката, а через 2 года сыграл инженера в «Предчувствии любви». В «Формуле любви» (1984) актеру досталась роль кучера, а в фильме «Грехъ. История страсти» (1993) — священника.

4. Ирина Муравьева

В 1979 году на экраны вышли 2 фильма с Ириной Муравьевой: «Дуэнья», где ей досталась роль дочери дворянина, и оскароносная картина «Москва слезам не верит», в которой актриса предстала в образе провинциалки, покоряющей столицу. В «Невероятном пари, или Истинном происшествии, благополучно завершившемся сто лет назад» (1984) она сыграла хозяйку дачи, а в «Годе теленка» (1986) — доярку.

5. Николай Караченцов

В «Волшебном фонаре» (1976) Николай Караченцов примерил на себя образ вдовы, а спустя год в «Собаке на сене» стал маркизом. В 1980 году в фильме «Дамы приглашают кавалеров» он сыграл обаятельного альфонса, в 1982-м в «Ослиной шкуре» — разбойника.

6. Ирина Алферова

Красавице Ирине Алферовой также по плечу любые роли. В «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» (1978) она очаровала зрителей образом камеристки, а в «Мужестве» (1980) — ролью архитектора. Спустя 2 года Алферова сыграла скромницу в «Предчувствии любви», а в «Ермаке» (1997) — наложницу.

7. Нина Дорошина

В 1957 году Нина Дорошина приняла участие в съемках 2 фильмов: «Они встретились в пути» и «Рядом с нами». В первом актриса перевоплотилась в беззаботную студентку, во втором — в серьезного секретаря. В 1962 году в «Артисте из Кохановки» зрители увидели Дорошину в образе телятницы, а спустя 17 лет она сыграла привратницу в «Кузене Понсе».

8. Леонид Куравлев

Поражал широком диапазоном актерского репертуара и Леонид Куравлев. Так, в 1972 году в «Жизни и удивительных приключениях Робинзона Крузо» актер воплотил образ путешественника Робинзона, а спустя год в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» сыграл квартирного вора. В 1975-м создатели «Афони» подарили нам Куравлева-сантехника, а в «Пока безумствует мечта» (1978) актеру досталась роль священника и поэта.

9. Светлана Светличная

В 1966 году на экраны вышел фильм «Стряпуха», в котором Светлане Светличной досталась роль кухарки. Через год актриса предстала в роли контрабандистки в «Герое нашего времени». Светличная примерила на себя образ стюардессы в «Неподсудном» (1969) и крестьянки в «Охотниках в прериях Мексики» (1988).

10. Наталья Селезнева

В 19-летнем возрасте Наталья Селезнева снялась в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика» (1965), где сыграла студентку. Спустя год в «Саше-Сашеньке» (1966) стала маляром, а в 1968-м снялась в роли принцессы в «Калифе-аисте». В 1978 году в «Таблетке под язык» она очаровала зрителей образом сельского библиотекаря.

11. Наталья Кустинская

В 1965 году Наталья Кустинская блистательно сыграла в фильме «Спящий лев», где перевоплотилась в киномеханика, а спустя год ей досталась роль стюардессы в «Королевской регате». В «Иване Васильевиче меняет профессию» (1973) она была отобрана на роль киноактрисы.

12. Анатолий Папанов

Анатолия Папанова можно назвать настоящим мастером перевоплощений. В «Детях Дон Кихота» (1966) он стал акушером-гинекологом, а в «Семи стариках и одной девушке» (1968) — юристом. Во «Вчера, сегодня и всегда» (1969) актер предстал в женском обличье, сыграв роль тетушки. Ну а всеми любимые «Джентльмены удачи» (1971) подарили нам Папанова-шахматиста.

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