12 актеров и актрис, которые чуть было не получили роли в успешных фильмах, но что-то пошло не так

Выбор актера или актрисы на главную роль иногда вызывает ожесточенные споры. Продюсеры и режиссеры ломают голову над тем, кому из звезд удастся передать характер задуманного персонажа. Мы узнали, какие знаменитости могли сыграть в популярных фильмах, но в силу разных причин не порадовали нас своей игрой. А в бонусе вы узнаете, кто упрашивал Галь Гадот сняться в «Барби», но она не согласилась.

1. Блейк Лайвли — «Дрянные девчонки»

Сейчас трудно представить, что роль наивной Карен могла достаться не Аманде Сейфрид. Оказалось, что первоначально на эту роль пригласили Блейк Лайвли. Сама Сейфрид должна была сыграть Реджину Джордж. Однако после прослушиваний окончательный каст сложился таким, как мы его знаем: роль Карен досталась Сейфрид, а Реджину Джордж сыграла харизматичная Рейчел Макадамс.

2. Дженнифер Лопес — «Звезда родилась»

История любви двух музыкантов могла выглядеть совсем иначе. Лопес в интервью поделилась, что до привлечения в проект Брэдли Купера и Леди Гага она планировала сыграть в этом ремейке. Партнером по фильму должен был выступить Уилл Смит. Они вместе планировали поработать над сценарием. На вопрос, почему их идеи не воплотились на экране, певица лаконично ответила: «Ну, знаете, проекты — они такие». При этом Лопес искренне порадовалась за успех своего друга — Брэдли Купера.

3. Джульетт Льюис — «Дьявол носит Прада»

Мы ранее рассказывали, что Энн Хэтэуэй была только девятой претенденткой на роль Энди. Ей пришлось побороться с сильными соперницами. Одна из них — Джульетт Льюис, у которой на тот момент за плечами были номинация на Оскар и прославленные роли в лентах «Что гложет Гилберта Грейпа», «От заката до рассвета» и «Мыс страха». Однако съемочная группа фильма «Дьявол носит Прада» посчитала, что Джульетт не подходит на роль шустрой ассистентки.

4. Лиззо — «Русалочка»

Обладательница «Грэмми» Лиззо очень хотела получить роль Урсулы. Она даже записала видео в образе злодейки и выложила в социальных сетях. Несмотря на то, что ролик собрал три миллиона просмотров и получил широкую поддержку фанатов, роль досталась Мелиссе Маккарти.

5. Аарон Тейлор-Джонсон — «Элвис»

Исполнитель роли короля рок-н-ролла определился не сразу. Несмотря на похвалу семьи Пресли, Остин Батлер не был единственным кандидатом. Исполнитель Вронского из «Карениной» оказался серьезным конкурентом. Он не только раньше снимался в музыкальной драме, но и обладает певческими талантами. Однако режиссер Баз Лурман отдал предпочтение Батлеру.

6. Ана де Армас — «Бэтмен»

Кубинская актриса пробовала свои силы на роль женщины-кошки в последнем кино о Бэтмене. Она читала диалоги с Робертом Паттинсоном на прослушиваниях. Однако предпочтение отдали Зои Кравиц, поскольку посчитали, что она идеально подходит для этой роли.

7. Николь Кидман — «Круэлла»

Лидером в гонке за роль баронессы была совсем не Эмма Томпсон, которой в итоге она и досталась. Николь Кидман возглавляла список актрис, в которых киностудия видела оппонентку Круэллы. Присматривались и к Шарлиз Терон, и к Джулианне Мур. Однако последнее слово оставалось за режиссером, который решил, что главную икону стиля в городе исполнит Эмма Томпсон.

8. Анджелина Джоли — «Бестолковые»

Мы привыкли к Шер с ее знаменитыми гримасами благодаря игре юной Алисии Сильверстоун. Однако эту роль могла сыграть и Анджелина Джоли. Она прислала свою запись режиссеру. По его признанию, Джоли не явилась на прослушивание, а ее образ он оценил, как противоположность тому, что он видел в Шер: «Она выглядит слишком опытной».

9. Кристин Дэвис — «Друзья»

Кристин Дэвис могла вытянуть счастливый билет и зажечь в популярном сериале «Друзья» в 1994 году. В интервью она делилась, что была одной из восьми тысяч девушек, принимавших участие в прослушивании на роль Моники Геллер. В то время они дружили с Кортни Кокс, которой удалось сыграть убедительнее всех. Горевала Кристин не долго, ведь уже в 1998 году она стала бессменной Шарлоттой в другом, не менее популярном сериале — «Секс в большом городе».

10. Джейк Джилленхол — «Властелин колец»

В одном из интервью Джейк поведал историю, как он провалил прослушивание на роль Фродо Бэггинса из «Властелина колец». Агенты актера считали, что он — идеальный кандидат на роль хоббита. В образе Фродо Джейк должен был сыграть сцену, когда Фродо находит Кольцо Всевластья. По признанию актера, его игра показалась режиссеру настолько безэмоциональной, что он покачал головой.

11. Аманда Сейфрид — «Стражи Галактики»

Гамора из «Стражей галактики» тоже могла выглядеть иначе. Аманда Сейфрид отказалась от этой роли, поскольку сомневалась в успехе фильма: «Ну кто захочет смотреть кино про говорящее дерево и енота?» Спустя годы она признала, что ошибалась. В то время как Зои Салдана, согласившаяся на роль, рискнула и сорвала куш. Она стала первой актрисой, которая сыграла главную роль в четырех фильмах, собравших более 2 миллиарда долларов.

Бонус: Галь Гадот могла сыграть в «Барби»

Этот фильм мог стать еще ярче, если бы «Чудо-женщина» Галь Гадот поддалась уговорам Марго Робби. По крайней мере, так считает Марго — не только исполнительница главной роли в фильме, но и продюсер. По ее мнению, у Галь — энергия Барби, искренняя и добрая, как раз то, что нужно фильму. Гадот пообещала, что, возможно, примет участие в его продолжении.

Выбор актеров иногда вызывает бурю негодования у зрителей. Но во многом это зависит от субъективного восприятия и завышенных ожиданий. Любопытны случаи, когда у актеров эти ожидания были настолько занижены, что они отказывались от ролей. А подхватившим их конкурентам они приносили успех и славу.