12 актеров и актрис, которые сначала попали в наши сердца, а потом куда-то исчезли

Многие из нас восхищались учительницей Светланой Афанасьевной из «Большой перемены», Алешей Федяшевым из «Формулы любви» и Катей из «Курьера». Но внезапно актеры, воплотившие эти роли, пропали из поля нашего зрения. Некоторые из них редко, но все же продолжают сниматься, ну а другие и правда решили распрощаться с миром кино.

Наталия Богунова — Светлана Афанасьевна («Большая перемена»)

Настоящую славу Наталье принесла роль учительницы в «Большой перемене». После выхода фильма поклонники присылали актрисе телеграммы с признаниями в любви и охапки цветов. Но вскоре карьера Богуновой пошла на спад. Ее дальше приглашали сниматься, но в эпизодах и второстепенных ролях. В 1970-х у нее обнаружились проблемы со здоровьем, с которыми она боролась до конца жизни. Шаткое состояние здоровья Богуновой даже привлекло внимание мошенников, но коллеги по актерскому цеху пришли женщине на помощь.

Людмила Дмитриева — Сюзанна Бриссар («Ищите женщину»)

Популярность на Людмилу обрушилась после выхода фильма «Ищите женщину», где она сыграла Сюзанну Бриссар. Эта роль стала главной в ее актерской копилке, но при первом просмотре картины женщина рыдала, потому что ей не понравилась собственная работа. После выхода ленты главный ролей в кино Дмитриевой больше не давали. Она была замужем за актером и режиссером Борисом Ардовым, однако после 3 лет совместной жизни пара распалась. От этого брака у актрисы осталась дочь Мария. Позднее Людмила связала свою жизнь с художником-декоратором Юрием Сенчишиным, с которым проживает по сей день. В 41 год Дмитриева родила сына Алексея. Сейчас актриса сосредоточилась на работе в театре и говорит так: «Театр дает кров, зритель — энергию, роли — смысл».

Александр Михайлов — Алеша Федяшев («Формула любви»)

Когда Александру было 23 года, он сыграл в фильме «Формула любви». До этого актер уже снялся в нескольких картинах, но именно эта принесла ему популярность. Но спустя 3 года Михайлов ушел из кино и театра. В 1997 году окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет — так же, как и его жена. Супруги занялись исполнением духовных композиций. В 2000-х Александр вернулся на театральные подмостки, но в кино больше не снимался.

Денис Кмит — Павел («Спортлото-82»)

Предложение сыграть жениха главной героини в «Спортлото-82» поступило к Денису Кмиту сразу после того, как он окончил театральный вуз. Позже он получил травму позвоночника, которая приковала его к инвалидному креслу. Денис занялся изобразительным искусством, даже попробовал себя в качестве сценариста и телеведущего. Но от работы в кино тоже не отказывался: в 1992 году он сыграл в фильме «Ка-ка-ду», а в 1999 — в «Повороте ключа». Под конец жизни у мужчины обострились проблемы со здоровьем. Актер ни разу не был в браке, но у него есть внебрачная дочь.

Виктория Новикова — Русалочка («Русалочка»)

На счету Виктории лишь одна киноработа. Об этой актрисе известно очень немного. Она окончила Мухинское училище в Санкт-Петербурге и после своего кинодебюта работала скульптором. Известно, что Новикова вышла замуж за иностранца и в данный момент проживает за границей. У нее есть взрослая дочь.

Юлия Борисова — Настасья Филипповна («Идиот»)

Всего в фильмографии актрисы значатся 12 картин, однако роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» остается самой значимой. Юрий Яковлев и вовсе назвал актрису лучшей партнершей в своей кинокарьере. После Борисова снялась еще в нескольких фильмах, однако потом забросила кино. Режиссеры предлагали ей роли, но она не видела себя ни в одной из них. Впоследствии сосредоточилась на театре. Юлия была замужем за Исайем Спектором. После его кончины, а на тот момент актрисе было 49 лет, она больше не вышла замуж. В единственном браке на свет появился сын Александр, который потом подарил маме двух внучек. Женщина прожила до 98 лет.

Альгис Арлаускас — Костя («Спортлото-82»)

Прежде чем засветиться в ленте Леонида Гайдая, Альгис Арлаускас уже снимался в кино. Но лишь после исполнения роли Кости актер проснулся знаменитым. Однако после окончания съемок Арлаускас решил попробовать себя на другом поприще и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Успешно окончив его, в 1991 переехал на родину матери в Испанию. Сейчас он снимает в основном документальные фильмы. С 1979 по 2016 годы был женат на Марине Шиманской. В этом браке у них родились сын и дочь. Бывшие супруги продолжают поддерживать теплые отношения и преподают в актерской киношколе.

Федор Дунаевский — Иван («Курьер»)

Для Федора роль в «Курьере» стала первой в карьере. Она же осталась его визитной карточкой на всю жизнь. Снявшись еще в нескольких картинах, актер в 1991 году уехал в Израиль, а спустя несколько лет вернулся в Москву, где обучался на режиссерском факультете ВГИКа. После чего переехал в Италию и основал там фирму, специализирующуюся на грузовых перевозках. В 2001 году ликвидировал ее и создал продюсерский центр. Некоторое время активно занимался музыкой. В 2020 году Дунаевский снялся в комедии «Очень женские истории». Актер несколько раз был женат, у него есть дети.

Анастасия Немоляева — Катя Кузнецова («Курьер»)

Для племянницы Светланы Немоляевой роль в «Курьере» стала знаковой. После этого фильма она снялась в культовой «Интердевочке» и еще нескольких картинах. В 1990-х годах актриса серьезно увлеклась росписью мебели. На съемочной площадке одного фильма она познакомилась с режиссером Вениамином Скальником. Спустя полгода знакомства молодые люди поженились. Сейчас у пары 3 дочерей. Анастасия и Вениамин открыли собственное производство, в котором супруг занимается изготовлением предметов интерьера, а жена — их росписью. Кстати, в 2021 году Немоляева сыграла в ленте «Майор Гром: Чумной Доктор».

Эдуард Изотов — Иванушка («Морозко»)

Широкую популярность Изотов приобрел в 1964 году, когда снялся в сказке Александра Роу «Морозко». В него моментально влюбились все зрительницы. Говорят, что и его партнерша по фильму Наталья Седых испытывала теплые чувства к коллеге. В течение последующих 20 лет Эдуард не переставал сниматься, но его роли были уже не такими запоминающимися. В 1988 году его здоровье пошатнулось, а в 1990-х он решил больше не сниматься. Актер ушел из жизни в 2003 году.

Дмитрий Иосифов — Буратино («Приключения Буратино»)

Дмитрий сыграл в «Приключениях Буратино», когда ему было 9 лет. Это была его дебютная роль. После этих съемок актеру стали поступать и другие предложения о работе, но со временем Иосифова приглашали на съемки все реже и реже. Тогда он решил попробовать себя в режиссуре и стал снимать рекламные ролики. Потом перешел в кино и сейчас довольно-таки успешно продолжает свою режиссерскую деятельность. Актер счастливо женат на художнице по костюмам Наталье, с которой познакомился во время учебы во ВГИКе. У пары трое сыновей, старший работает оператором.

Наталья Климова — Снежная королева («Снежная Королева»)

Многие запомнили Наталью по ее главной роли в «Снежной Королеве». После этого она снялась еще в нескольких сказках и параллельно играла в театре «Современник». Но в 1970-х неожиданно для всех пропала с радаров. Как оказалось, у актрисы обнаружили серьезную болезнь. В 1962 году она вышла замуж за актера Владимира Заманского, с которым до сих пор вместе. В 1998 вместе с супругом переехала в Муром. Там они живут и сегодня.