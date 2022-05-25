12 актеров и актрис рассказали, какие картины они считают лучшими в своей карьере

Каждая киноработа для актера — это уникальное детище, которому он отдается целиком и полностью, и выбрать наиболее любимую среди них — та еще задачка. Тем не менее некоторые знаменитости без труда выделяют запавшие в душу картины, которые научили их чему-то или стали поворотным моментом в карьере.

ADME решил выяснить, какими ролями гордятся популярные актеры и съемки в каких фильмах они вспоминают с особенной теплотой.

Киану Ривз — «Константин: Повелитель тьмы» (2005)

Фильм «Матрица» не только является культовым для зрителей по всему миру, но и самым успешным среди работ Киану. Однако любовь актера к комиксам про Джона Константина и к вселенной DC в целом сделала эту роль для него особенной. Когда создателей картины спросили, планировалось ли сделать из Киану блондина, чтобы он был внешне похож на экзорциста и медиума со страниц комиксов, те ответили, что даже не задумывались о смене имиджа. За что, кстати, были сильно раскритикованы после выхода фильма.

Леонардо Ди Каприо — «Авиатор» (2004)

В арсенале Ди Каприо целая коллекция успешных ролей, причем в разных амплуа. И хотя наибольший рейтинг имеет его фильм «Начало», сам актер гордится своей игрой в биографической драме «Авиатор». Пилот-миллиардер Говард Хьюз в исполнении Лео страдает обсессивно-компульсивным расстройством, и это напомнило актеру об аналогичных проблемах, которые он испытывал в детстве. «Я не наступал на трещины и на определенные вещи», — вспоминает актер. Это состояние вернулось во время создания фильма, поэтому Ди Каприо иногда требовалось около 10 минут, чтобы дойти до съемочной площадки.

Джим Керри — «Кабельщик» (1996)

Когда Джима попросили назвать лучшие фильмы с его участием, он начал с «Кабельщика». За роль в этой картине актер получил рекордные для 1990-х годов $ 20 млн. По иронии судьбы лента провалилась в прокате. К слову, во время съемок «Кабельщика» выяснилось, что баскетболист из Керри никакой. Он даже не мог вести мяч, поэтому режиссер Бен Стиллер попросил его имитировать игру, а мяч «дорисовали» после. А вот критикам и зрителям из его работ куда больше нравится «Вечное сияние чистого разума.»

Шарлиз Терон — «Монстр» (2003)

«Безумный Макс: Дорога ярости» на сайте IMDB имеет рейтинг 8,1, тогда как «Монстр» — только 7,3. Однако именно этой «оскароносной» ролью Шарлиз гордится больше всего и считает ее поворотным моментом в своей карьере. Терон не любит смотреть собственные работы, но «Монстр» Пэтти Дженкинс является исключением из этого правила. Этот фильм актриса видела несколько раз и готова пересматривать еще и еще.

Дженнифер Лоуренс — «Афера по-американски» (2013)

Хотя «Голодные игры: Сойка-пересмешница» не имеет высокого рейтинга, этот фильм пользуется большой популярностью у зрителей. Но все-таки именно съемки в «Афере по-американски» Дженнифер Лоуренс считает самым увлекательным опытом, а свою героиню Розалин Розенфельд — любимицей. И недаром, ведь она принесла актрисе несколько престижных наград за лучшую женскую роль второго плана. Главным испытанием для костюмеров при работе над комедией стала любовь Лоуренс к чипсам. Дженнифер любила похрустеть ими в перерывах и постоянно пачкала платья крошками.

Дженнифер Энистон — «Торт» (2014)

Многим телезрителям Дженнифер знакома как Рэйчел Грин из комедийного сериала «Друзья». Однако актриса прекрасно зарекомендовала себя и в драматических ролях. Одна из них — Клэр Беннетт, девушка, страдающая от хронических болей. Именно своей игрой в драме «Торт» гордится Энистон, отзываясь о ней как о «роли за пределами мечтаний». Чтобы убедительно сыграть страдающую женщину, актрисе пришлось постараться: готовясь в роли, она постоянно носила корсет, который буквально сдавливал ее до костей и напоминал о боли.

Джон Траволта — «Фанат» (2019)

Роль в «Криминальном чтиве» сделала Траволту одним из самых востребованных актеров Голливуда. Однако своим любимым персонажем Джон назвал вовсе не Винсента Вегу из ленты Тарантино, а безумного фаната по прозвищу Лось из триллера 2019 года «Фанат». Эта картина потерпела кассовый провал, а сам Траволта был удостоен премии «Золотая малина» за худшую мужскую роль.

Риз Уизерспун — «Блондинка в законе» (2001)

Пусть «Блондинка в законе» имеет не самый высокий рейтинг в фильмографии Риз, зато зрители его однозначно обожают. Да и сама Риз Уизерспун назвала своим любимым персонажем именно героиню этой комедии Эль Вудс. Актрисе импонируют ее сила и целеустремленность. Кроме того, Эль оказалась настоящим мотиватором для девушек по всему миру. Несмотря на то что Риз имела свои длинные и, пусть и окрашенные, светлые волосы, в конце фильма мы видим ее в парике. Дело в том, что Уизерспун пришлось остричь волосы, потому что их заметно повредили горячие бигуди.

Джефф Бриджес — «Большой Лебовски» (1998)

Джефф Бриджес признался, что все фильмы с его участием являются для него особенными. Однако он выделил «Большого Лебовски» — картину, которой действительно удалось стать культовой. Для подготовки к роли Чувака Джеффу, который и без того имеет внушительное телосложение, пришлось набрать вес, а также взять пару уроков игры в боулинг у профессионального боулера.

Скарлетт Йоханссон — фильмы Marvel

По словам Скарлетт, ее любимой стала роль супергероини с русскими корнями Черная Вдова, а вовсе не Оливии в высокорейтинговом фильме «Престиж». Съемки в фильмах Marvel стали настоящим путешествием для актрисы, а развитие персонажа на протяжении серии кинокартин способствовало персональному росту Йоханссон. Девушка очень ответственно подошла к роли Наташи Романофф и даже сама выполняла некоторые трюки на мотоцикле. Несмотря на то что актриса была на тот момент беременна, дублеров на съемках боевика «Мстители: Эра Альтрона» было сразу несколько, и это приводило к конфузам. Так, Капитан Америка Крис Эванс вспоминает, что он постоянно принимал какую-либо из «фальшивых» Скарлетт за настоящую.

Брэд Питт — «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)

В числе любимых картин актеров оказался еще один фильм, который так и не смог стать коммерчески успешным. Именно ролью Джесси Джеймса гордится голливудский красавчик Питт. Обычно кино с Брэдом в главной роли окупается мгновенно, но вестерн стал исключением и считается одной из худших работ актера. Тем не менее среди многочисленных картин о Робин Гуде Дикого Запада Джесси Джеймсе именно эта считается наиболее исторически точной. Наиболее же высокий рейтинг у фильма «Бойцовский клуб».

Райан Рейнольдс — «Главный герой» (2021)

«Дэдпул» имеет наиболее высокий рейтинг среди фильмов Райана Рейнольдса, однако сам актер считает своей лучшей работой «Главного героя». Комедия рассказывает историю о банковском служащем, который внезапно узнает, что все его окружение и он сам — это видеоигра, которую вот-вот закроют.