12 актеров из «Игры престолов», чьи образы в молодости пробирают до мурашек

«Игра престолов» вышла уже больше 10 лет назад, а мы все не устаем восхищаться этим сериалом. В нем прекрасно все: от видов природы до каст-листа. Вот как раз об актерах нам и захотелось узнать подробнее. Большинство из них в сериале сыграли уже взрослыми, а нам стало очень любопытно, как они выглядели, будучи еще юными.

Иэн Глен (Джорах Мормонт) в фильме «Страх»

Шон Бин (Эддард Старк) в фильме «Следы ветра»

Конлет Хилл (лорд Варис) в ситкоме «Блю Хэвен»

Мишель Фэрли (Кейтилин Старк) в фильме «Тайный план»

Макс фон Сюдов (Трехглазый Ворон) в фильме «Седьмая печать»

Джонатан Прайс (Его Воробейшество) в фильме «Бразилия»

Стивен Диллейн (Станнис Баратеон) в фильме «Добро пожаловать в Сараево»

Индира Варма (Эллария Сэнд) в фильме «Кама Сутра: История любви»

Лиам Каннингем (Давос Сиворт) в фильме «Первый рыцарь»

Джером Флинн (Бронн Черноводный) в сериале «Лондон в огне»

Чарльз Дэнс (Тайвин Ланнистер) в фильме «Остров Паскали»

Карис ван Хаутен (леди Мелисандра) в фильме «Сюзи Кью»

Признаемся, не нашлось в списке такого актера, чье преображение с возрастом нас бы не удивило. Пожалуй, если бы мы увидели их на экране в юном возрасте, то узнали бы далеко не всех.

А для любителей «Игры престолов» у нас есть познавательная статья о том, как сильно данный сериал изменил мир (в лучшую сторону, конечно).