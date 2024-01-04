12 фактов о фильме «Москва слезам не верит», с которыми вечер точно перестанет быть томным

«Сердце забилось. И очень сильно. Это был счастливейший в моей жизни момент — 20 секунд абсолютного счастья», — так говорил Владимир Меньшов, когда увидел извивающуюся змеей очередь на его фильм «Москва слезам не верит». А ведь эта картина подарила радость не только режиссеру, но миллионам зрителей. Мы решили выведать, какие факты скрываются за титрами любимой киноленты.

Кинокритики встретили картину прохладно

После выхода картины на экран ее создатели сначала получили довольно холодные и даже обидные отзывы как о дешевой мелодраме, эксплуатирующей низменные чувства зрителей. Премия «Оскар» и кассовый успех фильма стали полной неожиданностью для кинематографического руководства и критиков. Меньшов вспоминал: «Меня все уже убедили — коллеги и критики, что это недокино, что я снимаю какой-то позор. Это ведь было время культа личности Тарковского, и все, так сказать, „подтарковские“ жили в понимании, что „Зеркало“ — это кино, а „Москва слезам не верит“ — какое-то недоразумение».

Владимир Меньшов не поехал на церемонию вручения премии «Оскар»

О том, что фильм получил самую престижную кинопремию в мире, Меньшов узнал из телепрограммы 1 апреля и решил, что это шутка. На церемонию он также поехать не смог — его начальство решило, что нечего тратить на путешествие деньги. Вместо режиссера получал золотую статуэтку атташе по вопросам культуры в США. Американцы подмены не заметили, и до сих пор фотографии с церемонии 1981 года с изображением атташе с «Оскаром» подписаны как «Владимир Меньшов».

Актера первого плана пришлось уговаривать

Gnevashev Igor / East News

Меньшов долго не мог найти подходящего актера и даже подумывал взять на себя роль Гоши. Но посмотрев фильм «Дорогой мой человек», директор картины решил пригласить Алексея Баталова, который принял предложение без энтузиазма: сценарий ему показался банальным. После премьеры же Гоша стал визитной карточкой Баталова и объектом обожания зрительниц нескольких поколений.

Если бы не Баталов, в фильме не было бы Вавиловой

Родители Натальи Вавиловой, исполнительницы роли Александры, наотрез отказывались отпускать дочь на съемки. Потому что боялись, что она запустит учебу — Наташа училась на курсах стенографистов. Проблему решил Баталов по просьбе Меньшова. Актер приехал к Вавиловым, и те были вне себя от радости, увидев кумира миллионов на пороге своего дома. Потому и разрешили дочери принять участие в съемках. А чем занимается Наталья Вавилова сейчас, можно узнать из этой статьи.

Не все актеры были довольны своими ролями

Рязановой ее тихая Тося нравилась, а вот Ирина Муравьева осталась в шоке, увидев свою героиню Людмилу в готовом фильме, и говорила: «Грубая, неотесанная, местами пошлая. Все, что я ненавидела в жизни и в людях, вылезло на экран». А потом она пересмотрела свое мнение: «Когда я увидела картину впервые, буквально разрыдалась от стыда. Думала: как же меня угораздило сыграть такую расчетливую и беспринципную стерву?! Я ведь в жизни вовсе не такая! Переживала до ужаса. Только спустя время, когда множество зрителей и коллег стали подходить ко мне со словами благодарности, восхищения, я слезы вытерла и пошла смотреть картину во второй раз. После этого мне стало легче».

При монтаже ленту не щадили

Увы, финальная версия фильма получилась гораздо короче, чем задумывалось изначально. Многие сцены не прошли цензуру. Так, режиссера заставили исключить любовные эпизоды между Катериной и Володей. Эксперты решили, что это может шокировать зрителей, поскольку героиня встречается с женатым мужчиной. Меньшов расстроился из-за того, что пришлось избавиться от этих кадров. «Мне очень жаль, что выразительную сцену по решению худсовета вырезали из картины. Свидание Катерины с любовником мне хотелось сделать более плотским, чем сцена ее соблазнения, когда она была юной и не знала, что и как», — вспоминал он.

Также вырезали сцену, из которой зритель мог бы узнать фамилию Гоши

Многие зрители не понимают, как друзьям главной героини удалось отыскать Гошу, когда он предпочел исчезнуть. А беда в том, что создатели вырезали один занятный эпизод. В нем Людмила связалась с влиятельными знакомыми, которые помогли вычислить место работы мужчины, его адрес, а также полное имя — Георгий Иванович Скоков.

История Катерины — история сценариста Валентина Черных

В основу фильма лег сценарий «Дважды солгавшая» Валентина Черных, который был им написан за 19 дней для конкурса сценариев о Москве. Сценарист хотел рассказать о комплексе немосквича, которым страдал и сам. Меньшов также говорил, что это фильм о нем самом: «Вдумайтесь в название: „Москва слезам не верит“ — и сразу же все поймете. Здесь весь мой жизненный опыт: и рабочее общежитие, в котором я жил, и мои тети-дяди из очень простых людей. И даже мой отец там есть, и друзья, и мое отношение к жизни. К счастью, оптимистическое. А то ведь я знал людей, которые прожили такую же жизнь, как я, но весь свой оптимизм растеряли, смотрели на все вокруг угрюмыми, злыми глазами. Я ничего этого не видел. С меня это скатывалось, как капля воды с жирной кожи».

Баталов пострадал из-за сцены драки

Роли хулиганов исполняли настоящие спортсмены-самбисты. Один из них не рассчитал силу и случайно ударил Баталова в кадык. Тот начал задыхаться, и на съемочную площадку вызвали медиков. К счастью, актеру оказали своевременную помощь.

Вере Алентовой не понравился сценарий

Актриса, прочитав сценарий, сказала: «Ну и мура». Но на пробы все же пришла и достойно их отыграла. Владимир Меньшов не любил работать с женой, но по итогам прослушивания все-таки утвердил ее на роль. На момент съемок фильма Вере Алентовой было 37 лет. Ей предстояло сыграть свою героиню в юности, а потом уже в зрелом возрасте — два десятилетия спустя.

Художница по костюмам Жанна Мелконян ввела новый тренд — носки с туфлями

Обувь 1958 года, которую нашли для съемок, была в плохом состоянии — кожа загрубела и покоробилась. Чтобы туфли не натирали ноги актрисам, Жанна предложила надеть им белые носки. В Америке эта деталь произвела фурор, в газетах писали: «Они ввели моду на белые носки!»

В фильме немало киноляпов. Вот некоторые из них

Дочь Катерины Александра вроде как слушает магнитофон в наушниках, но отчетливо видно, что шнур от них не подключен. Так как у этой модели разъем спереди.

Сцену в электричке склеивали из-за того, что снимали кусками. Это заметно по сумке — сначала она закрыта, а при смене кадра из нее выглядывает платок.

Ковер со стены квартиры любовника героини играет также роль пледа на пикнике. Но некоторые зрители полагают, что это не ляп, а задумка режиссера, мол, ковер стал прощальным подарком Кате от Володи.

Катерина покупает в магазине разные закрутки и соленья, но когда ее встречает Гоша, мы видим картошку и лук.

Когда подруги заходят в здание, где находится квартира профессора, то можно обратить внимание, что на ногах у героини Ирины Муравьевой белые туфли, однако в помещении они вдруг превращаются в черные.