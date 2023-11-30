12 фактов о нарядах из фильмов и сериалов, узнав которые хочется эти ленты с лупой пересмотреть

За красочными нарядами, которые мы видим на экране, часто скрывается титанический труд костюмеров. Зачастую эти ребята должны не просто создать запоминающийся образ, но еще и передать с помощью нарядов задумку режиссера и обрисовать характер персонажа.

Костюмерам фильма «Искупление» пришлось постараться, чтобы найти идеальный оттенок зеленого

Режиссер изначально хотел, чтобы платье Киры Найтли в ключевой сцене было именно зеленого цвета. С одной стороны, этот оттенок символизировал летнюю жару, ведь события происходили в самый знойный день в году. С другой, цвет должен был говорить о жгучей ревности, которую испытывает младшая сестра к старшей, и таким образом намекать на развязку. Ведь именно чувства девочки разрушили жизнь влюбленных. Художник по костюмам долго не могла подобрать нужный цвет. Вместе с помощниками она обошла множество лавочек и скупила невероятное количество образцов зеленой ткани разной фактуры и оттенков. Потом они накладывали лоскуты один на другой, добиваясь необходимого тона, и, получив его, окрасили метры белой шелковой ткани в тот самый зеленый цвет. Результат их работы был ошеломителен — именно этот наряд запомнился зрителям больше всего.

Костюмы фременов в «Дюне» не просто так выполнены в темных тонах

Казалось бы, наряды, в которых фремены передвигаются по пустыне, должны быть светлыми, ведь герои подвергаются воздействию экстремально высоких температур, да и затеряться в песках в белых или желтых одеждах проще. Но художник по костюмам решила сделать дистикомбы темно-серыми. Во-первых, главная задача этих нарядов — обеспечивать своих владельцев необходимой влагой (они перерабатывают все телесные жидкости в воду). В темной одежде люди сильнее потеют, то есть жидкости, необходимой для питья, получается больше. Во-вторых, эти костюмы просто более выигрышно выделялись на фоне песчаных дюн. Кстати, актерам предложили выбрать небольшие талисманы для украшения одежды, при помощи которых они смогли бы «рассказать» предысторию своих персонажей.

В одной из заключительных сцен костюмеры специально одели Барби в желтое платье

Ближе к финалу ленты героиня Марго Робби должна сделать выбор — остаться в Барбиленде или жить в реальном мире. Это решение девушка принимает в желтом наряде. Костюмер неслучайно выбрала именно такой цвет. Она изучила, какой наряд Барби пользовался наибольшей популярностью в последние 5-10 лет — оказалось, что именно желтое платье. Сначала она хотела полностью скопировать наряд, но поняла, что большинство зрителей просто его не узнают. Так что она скроила новую модель и выбрала нежный желтый цвет, который контрастировал с предыдущей ярко-розовой одеждой Барби. Чтобы добиться необходимого оттенка, желтый узор отпечатали на белой ткани.

Наряды Эммы Стоун в «Ла-Ла Ленде» были вдохновленны классическими голливудскими фильмами

Работая над костюмами для ленты, художница по костюмам просмотрела множество фильмов золотого века голливудского кино. Она старалась определить цветовую палитру, характерную для произведений той эпохи, а заодно внимательно изучала наряды персонажей. Короткие темные брюки, которые Эмма Стоун носит в одной из сцен, являются отсылкой к костюму Одри Хепберн в ленте «Забавная мордашка». А зеленое платье, в котором героиня появляется на первом свидании, отсылает к образу Джуди Гарленд в фильме «Звезда родилась».

Костюмы в «Варяге» могут многое рассказать о героях

Художница по костюмам старалась отразить в нарядах не только определенную историческую эпоху, но и чувства персонажей. В начале ленты героиня Николь Кидман, королева Гудрун, несчастлива в браке. Ее супруг — безжалостный вождь, который добывает все свои богатства в набегах. А она вынуждена носить дорогие одежды, чтобы показать, какой ее муж талантливый военачальник и удачливый разбойник. Став счастливой супругой землевладельца, она подбирает простые и практичные наряды, так как ее больше ни к чему не принуждают.

Одеяла в «Убийце цветочной луны» сыграли роль доспехов

При создании образов для нового фильма Мартина Скорсезе не последнюю роль сыграли традиционные одеяла племени осейджей. Художник по костюмам Жаклин Уэст и ее помощница Джули О’Киф просмотрели множество семейных видео и фотографий, принадлежащих представителям племени, чтобы создать исторически точные костюмы. Для съемок женщины собрали около 1 тыс. одеял. Для Уэст эта деталь символизировала доспехи, с помощью которых персонажи ленты пытаются защититься от окружающего их зла. Для каждой сцены героям подбирали одеяло с определенным рисунком, чтобы передать общее настроение: грусть, радость, гнев. И ни один актер не появлялся на площадке в одеяле, не получив добро от Джули и Жаклин.

В «Вестсайдской истории» борьба двух уличных банд показана с помощью костюмов

Художник по костюмам решил подчеркнуть конфликт между бандами «Акул» и «Ракет», на фоне которого разворачивается история любви главных героев, с помощью цветовой гаммы. Костюмы «Ракет» выполнены исключительно в серых, голубых и зеленых тонах, в то время как «Акула» одеваются в красные, бордовые и коричневые одежды. Цвета играют важную роль и в развитии персонажей. Главная героиня Мария впервые появляется на экране в белоснежном платье, но затем ее подруга Анита одалживает ей красный пояс, который символизирует переход девушки во взрослую жизнь.

Статус героинь «Позолоченного века» можно понять, посмотрев на их платья

Сериал повествует о высшем свете Нью-Йорка конца XIX века, когда за главенство в обществе боролись представители «старых» и «новых» денег. Создатели шоу решили максимально показать этот конфликт, в том числе и с помощью нарядов. Так супруги недавно разбогатевших магнатов отдают предпочтение европейским фасонам и ярким краскам, а представительницы старой аристократии появляются в более классических нарядах. Берта Рассел, которая символизирует в сериале «новые» деньги, обычно появляется на экране в ярко-зеленых и серебристых платьях. Зеленый цвет символизирует ее новоявленное богатство и зависть к старым семьям Нью-Йорка, а серебристый — рельсы железных дорог, на строительстве которых ее муж и сколотил состояние. Светская львица Агнес ван Райн, наоборот, блистает в нарядах темных тонов, тем самым демонстрируя аристократическое происхождение.

Все костюмы из фильма «Аватар: Путь воды» действительно существуют

Большинство образов в ленте были созданы с помощью спецэффектов, но все украшения и наряды, которые увидели зрители, были не только нарисованы, но и сделаны физически. Перед началом съемок дизайнер Дебора Скотт и ее команда изготовили каждый туалет, браслет или ожерелье, которые появляются в ленте. При этом было важно, чтобы актеры могли их носить. Для создания всех этих вещей использовались в том числе бисер и перья. И уже потом предметы оцифровали и перенесли на экран.

Белое платье Скарлетт в «Унесенных ветром» предсказывает ее будущее

Художник по костюмам, который работал над созданием нарядов для культового фильма «Унесенные ветром», стремился с помощью одежды передать все особенности характеров персонажей, поэтому продумывал мельчайшие детали. В начале ленты главная героиня появляется в белом воздушном платье. Рюши и оборки отражают легкомысленный характер девушки, а белый цвет наряда — ее фантастическую способность отгораживаться от любых неприятных ей сторон жизни. Разум Скарлетт так же чист и не замутнен, как и белое полотно ее наряда. Единственные яркие «пятна» в образе — это красные банты и пояс. Они не только говорят об отваге героини, но еще и намекают на ее скандальное будущее, в котором Скарлетт предстоит появиться в красном платье.

Семейство Фезерингтон неслучайно носит яркие наряды в «Бриджертонах»

Над пристрастием барышень из семейства Фезерингтон к ярким цветам подшучивают многие герои сериала. С помощью красочных нарядов удалось подчеркнуть не только сомнительный вкус героинь, но и их шаткое положение в свете. На фоне других женщин, одетых в наряды пастельных тонов, они выглядят как клоуны. Хотя три сестры отчаянно пытаются найти женихов и вписаться в высшее общество, они все равно остаются отверженными.

Рене Зеллвегер помогала создавать свой прославленный наряд из «Бриджит Джонс»

Знаменитый наряд, в котором Бриджит появилась на костюмированной вечеринке, создала модельер Эсме Янг. По ее словам, Рене Зеллвегер требовала сделать костюм как можно более тесным и постоянно просила ушить корсет, потому что ей не нравилось, как она в нем выглядит. В результате наряд так плотно обтягивал актрису, что она даже не могла в нем присесть. Годы спустя Янг захотела одолжить костюм для выставки, но студия выяснила, что он бесследно исчез. Видимо, кто-то из съемочной группы прихватил его в качестве сувенира.