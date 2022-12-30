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12 фильмов, которым зрители поставили бы 10 баллов из 10

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Ежегодно в мире снимают тысячи фильмов самых разных жанров — от комедий до псевдодокументалистики. Какие-то из них становятся успешными, а другие остаются незамеченными. Но есть и те, что особенно западают обычным зрителям в душу, причем это совершенно не зависит от кассового успеха фильма. Именно о таких картинах и рассказали пользователи Reddit.

Назад в будущее (1985)

Фильм повествует о приключениях 2 путешественников во времени — подростка Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна. Семья Марти отчаянно нуждается в деньгах: его отец работает на низкооплачиваемой работе, а мать сидит дома и к тому же находится во власти дурной привычки. Благодаря изобретенной Доком Брауном машине времени тинейджер получает возможность исправить ситуацию и сделать свою семью счастливой и благополучной.

  • Оригинальная идея, безупречный сценарий, в котором всему происходящему есть своя причина, а также логичная концовка, объясняющая все события фильма. © WackyPaxDei / Reddit
  • Сценарий настолько безупречен, что его используют во многих киношколах как учебное пособие. Многие считают «Назад в будущее» идеальным фильмом. © Sundavar27/Reddit

12 разгневанных мужчин (1957)

Фильм, вышедший на экраны 65 лет назад, сегодня по праву считается классикой мирового кинематографа. Он занимает 5-е место в списке лучших картин всех времен и народов. И это несмотря на то, что в фильме нет ни намека на экшен: все действие ленты происходит в комнате, где 12 присяжных пытаются разобраться в деле подростка, подозреваемого в тяжком преступлении.

  • Каждый раз, когда пересматриваю этот фильм, замечаю новые детали. © cjrw32 / Reddit
  • Все роли сыграны прекрасно. Кроме этого, несмотря на то, что каждый из актеров удостоен высших наград в кинематографе, никто из них не перетягивает одеяло на себя. © slouchingtoepiphany / Reddit
  • 12 из 12. © Slobotic / Reddit

Фарго (1996)

GramercyPictures/Courtesy Everett Collection/East News

Черная комедия братьев Коэн стала отправной точкой для кинокарьеры Фрэнсис Макдорманд и принесла малоизвестной на тот момент актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, фильм имел и ошеломительный кассовый успех: он собрал по всему миру более $ 60 млн при бюджете всего в $ 7 млн.

  • «Фарго» — это своего рода противоядие против тех преступников, которых описывает Тарантино. Бандиты в его фильмах повлияли на образы негодяев во многих картинах, где плохие парни всегда умны и начитанны. А у братьев Коэн они настоящие идиоты, совершающие ошибку за ошибкой. Причем с самого начала фильма, когда они промахнулись со временем встречи. Я столько раз смотрел эту ленту, что могу цитировать ее даже во сне. © ThisIsCreation / Reddit
  • В подобных фильмах беременная женщина — самая уязвимая фигура. А братья Коэн перевернули все с ног на голову и сделали ее реальным героем. © Jkj864781 / Reddit

Амадей (1984)

East News

Фильм о Вольфганге Амадее Моцарте основан не на реальных событиях из жизни великого композитора, а на пьесе, вольно интерпретирующей его биографию. Повествование идет от лица Сальери, которого ошибочно принято считать виновным в трагической судьбе именитого австрийца. Впрочем, несмотря на историческую недостоверность событий, картина получила множество наград, в том числе и 8 премий «Оскар», включая также награду за лучший фильм.

  • Я до сих пор под впечатлением от сцены, в которой Сальери стоит за спиной Моцарта, читает ноты и в его голове складывается музыка. Неужели люди и правда так могут? © vortex1001 / Reddit
  • Костюмы, музыка, кинематография, актерская игра — здесь все абсолютно идеально. © insanityizgood13 / Reddit

Гаттака (1997)

Несмотря на кассовый провал, лента «Гаттака» была благоприятно принята критиками, а также стала поводом для научной дискуссии о технологиях, направленных на «усовершенствование» генома человека. Кроме того, в 2011 году агентство NASA признало картину самой достоверной с научной точки зрения.

Терминатор-2: Судный день (1991)

Продолжение «Терминатора» вышло на экраны спустя 7 лет после оригинального фильма и стало самой кассовой картиной в фильмографии Арнольда Шварценеггера. Кроме этого, зрительский интерес к сиквелу был весьма значительным и позволил собрать более $ 500 млн, тогда как первая часть принесла создателям всего $ 78 млн.

  • 11 из 10. Я хотел бы вернуться в прошлое, чтобы посмотреть эту картину снова впервые. Лучший фильм всех времен и народов. © bicza001 / Reddit

Унесенные призраками (2001)

Историю Тихиро, отправившейся в мир, населенный духами, часто сравнивают с приключениями Алисы в Стране чудес и сказкой о волшебнике из страны Оз. Впрочем, и успех этих произведений вполне сопоставим: сегодня мультфильм Хаяо Миядзаки заслуженно считают одной из лучших анимационных картин в истории кинематографа.

  • В «Унесенных призраками» нет ни одной бессмысленной сцены. И, конечно, саундтрек просто великолепен. © thisguyeatschicken / Reddit
  • У меня было ощущение, будто я смотрю странный сон. Один из тех, что снятся в детстве... © Prestigious-Cheetah6 / Reddit

Престиж (2006)

Как и многие фильмы Кристофера Нолана, «Престиж» представляет собой нелинейное повествование, разобраться в перипетиях которого с первого раза практически невозможно. Несмотря на это, картина понравилась не только критикам, но и обычным зрителям, и собрала в мировом прокате почти $ 110 млн, превысив затраты на производство более чем в 2,5 раза.

Старикам тут не место (2007)

Фильм братьев Коэн «Старикам тут не место» принес Хавьеру Бардему, исполнившему роль Антона Чигура, «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Когда режиссеры позвонили Бардему и пригласили его на роль, актер ответил, что не очень подходит на роль хладнокровного и беспощадного Чигура, поскольку не водит машину, плохо говорит по-английски и к тому же ненавидит насилие. Впрочем, все это не помешало ему мастерски сыграть человека, который незнаком с чувством жалости.

  • Пожалуй, самое лучшее использование приема под названием «саспенс» во всем кинематографе. Абсолютный шедевр. © Patient_Vegetable_98 / Reddit
  • И в фильме почти нет музыки. Обычно она усиливает напряжение, а создатели ленты «Старикам тут не место» добились его без дополнительных эффектов. Просто сумасшествие. © screwspiders / Reddit

Улика (1985)

«Улика» — один из тех фильмов, которые при выходе в прокат не стали кассовыми хитами и не полюбились публике, но со временем приобрели статус культовых. У фильма, построенного как классический детектив, который посвящен расследованию загадочного происшествия, произошедшего в ходе повествования, есть 3 концовки, при этом каждая из них противоречит другой. К слову, в кинотеатры были разосланы копии с разными финалами, что, возможно, и стало причиной провала картины.

  • Один из самых смешных фильмов, которые я когда-либо видел. И я цитирую его в любой подходящей ситуации. © Clown_Apocalypse / Reddit
  • На мой взгляд, это один из лучших фильмов на свете. Он реально очень смешной, и его можно растащить на цитаты. Если не ошибаюсь, он провалился в прокате. И я не понимаю почему. © Inevitable_Employ_29 / Reddit

Тумстоун: Легенда Дикого Запада (1993)

Сюжет классического вестерна, построенного на основе биографий реально существовавших людей, рассказывает о вышедшем в отставку шерифе, который решил начать вести мирную жизнь в окружении семьи, а также о его друге. В городе, где персонажи начинают все с нуля, вдруг обнаруживают залежи серебра, и товарищам приходится забыть о спокойном и размеренном существовании.

  • Роль Вэла Килмера — величайшая из тех, что не были номинированы на «Оскар». И лучше многих из тех, что были. © pastdense / Reddit
  • Вэл Килмер просто заткнул всех за пояс. Все играли великолепно, но его перформанс — это нечто легендарное. © MimeGod / Reddit

Мумия (1999)

«Мумия» — ремейк оригинальной картины с участием Бориса Карлоффа, вышедшей в 1932 году. Как и оригинал, она должна была стать фильмом ужасов, однако за время длительного производства жанр трансформировался в приключенческий. Интересно, что роль, принесшую Брендану Фрейзеру славу и признание, изначально предлагали Тому Крузу, Брэду Питту, Мэтту Деймону и Бену Аффлеку, однако никто из них ею не заинтересовался.

  • Благодаря этому фильму я начал изучать египтологию, а затем и археологию. На следующей неделе я приступаю к работе на раскопках. © indyj22 / Reddit
  • Сколько бы раз я его не пересматривала, никогда не будет слишком много. Этот фильм просто не стареет. © Ihavefluffycats / Reddit

А какому фильму вы поставили бы 10 из 10?

Фото на превью The Mummy / Universal Pictures and co-producers, Gattaca / Columbia Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/12 фильмов, которым зрители поставили бы 10 баллов из 10
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