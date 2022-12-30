12 фильмов, которым зрители поставили бы 10 баллов из 10

Ежегодно в мире снимают тысячи фильмов самых разных жанров — от комедий до псевдодокументалистики. Какие-то из них становятся успешными, а другие остаются незамеченными. Но есть и те, что особенно западают обычным зрителям в душу, причем это совершенно не зависит от кассового успеха фильма. Именно о таких картинах и рассказали пользователи Reddit.

Назад в будущее (1985)

Фильм повествует о приключениях 2 путешественников во времени — подростка Марти Макфлая и доктора Эммета Брауна. Семья Марти отчаянно нуждается в деньгах: его отец работает на низкооплачиваемой работе, а мать сидит дома и к тому же находится во власти дурной привычки. Благодаря изобретенной Доком Брауном машине времени тинейджер получает возможность исправить ситуацию и сделать свою семью счастливой и благополучной.

Оригинальная идея, безупречный сценарий, в котором всему происходящему есть своя причина, а также логичная концовка, объясняющая все события фильма. © WackyPaxDei / Reddit

Сценарий настолько безупречен, что его используют во многих киношколах как учебное пособие. Многие считают «Назад в будущее» идеальным фильмом. © Sundavar27/Reddit

12 разгневанных мужчин (1957)

Фильм, вышедший на экраны 65 лет назад, сегодня по праву считается классикой мирового кинематографа. Он занимает 5-е место в списке лучших картин всех времен и народов. И это несмотря на то, что в фильме нет ни намека на экшен: все действие ленты происходит в комнате, где 12 присяжных пытаются разобраться в деле подростка, подозреваемого в тяжком преступлении.

Каждый раз, когда пересматриваю этот фильм, замечаю новые детали. © cjrw32 / Reddit

Все роли сыграны прекрасно. Кроме этого, несмотря на то, что каждый из актеров удостоен высших наград в кинематографе, никто из них не перетягивает одеяло на себя. © slouchingtoepiphany / Reddit

12 из 12. © Slobotic / Reddit

Фарго (1996)

GramercyPictures/Courtesy Everett Collection/East News

Черная комедия братьев Коэн стала отправной точкой для кинокарьеры Фрэнсис Макдорманд и принесла малоизвестной на тот момент актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, фильм имел и ошеломительный кассовый успех: он собрал по всему миру более $ 60 млн при бюджете всего в $ 7 млн.

«Фарго» — это своего рода противоядие против тех преступников, которых описывает Тарантино. Бандиты в его фильмах повлияли на образы негодяев во многих картинах, где плохие парни всегда умны и начитанны. А у братьев Коэн они настоящие идиоты, совершающие ошибку за ошибкой. Причем с самого начала фильма, когда они промахнулись со временем встречи. Я столько раз смотрел эту ленту, что могу цитировать ее даже во сне. © ThisIsCreation / Reddit

В подобных фильмах беременная женщина — самая уязвимая фигура. А братья Коэн перевернули все с ног на голову и сделали ее реальным героем. © Jkj864781 / Reddit

Амадей (1984)

East News

Фильм о Вольфганге Амадее Моцарте основан не на реальных событиях из жизни великого композитора, а на пьесе, вольно интерпретирующей его биографию. Повествование идет от лица Сальери, которого ошибочно принято считать виновным в трагической судьбе именитого австрийца. Впрочем, несмотря на историческую недостоверность событий, картина получила множество наград, в том числе и 8 премий «Оскар», включая также награду за лучший фильм.

Я до сих пор под впечатлением от сцены, в которой Сальери стоит за спиной Моцарта, читает ноты и в его голове складывается музыка. Неужели люди и правда так могут? © vortex1001 / Reddit

Костюмы, музыка, кинематография, актерская игра — здесь все абсолютно идеально. © insanityizgood13 / Reddit

Гаттака (1997)

Несмотря на кассовый провал, лента «Гаттака» была благоприятно принята критиками, а также стала поводом для научной дискуссии о технологиях, направленных на «усовершенствование» генома человека. Кроме того, в 2011 году агентство NASA признало картину самой достоверной с научной точки зрения.

Терминатор-2: Судный день (1991)

Продолжение «Терминатора» вышло на экраны спустя 7 лет после оригинального фильма и стало самой кассовой картиной в фильмографии Арнольда Шварценеггера. Кроме этого, зрительский интерес к сиквелу был весьма значительным и позволил собрать более $ 500 млн, тогда как первая часть принесла создателям всего $ 78 млн.

11 из 10. Я хотел бы вернуться в прошлое, чтобы посмотреть эту картину снова впервые. Лучший фильм всех времен и народов. © bicza001 / Reddit

Унесенные призраками (2001)

Историю Тихиро, отправившейся в мир, населенный духами, часто сравнивают с приключениями Алисы в Стране чудес и сказкой о волшебнике из страны Оз. Впрочем, и успех этих произведений вполне сопоставим: сегодня мультфильм Хаяо Миядзаки заслуженно считают одной из лучших анимационных картин в истории кинематографа.

В «Унесенных призраками» нет ни одной бессмысленной сцены. И, конечно, саундтрек просто великолепен. © thisguyeatschicken / Reddit

У меня было ощущение, будто я смотрю странный сон. Один из тех, что снятся в детстве... © Prestigious-Cheetah6 / Reddit

Престиж (2006)

Как и многие фильмы Кристофера Нолана, «Престиж» представляет собой нелинейное повествование, разобраться в перипетиях которого с первого раза практически невозможно. Несмотря на это, картина понравилась не только критикам, но и обычным зрителям, и собрала в мировом прокате почти $ 110 млн, превысив затраты на производство более чем в 2,5 раза.

Этот фильм определенно взорвал мой разум. © Miserable_Income_488 / Reddit

Самое ужасное в этом фильме то, что его невозможно посмотреть впервые еще раз. © jtdeafkid21 / Reddit

Старикам тут не место (2007)

Фильм братьев Коэн «Старикам тут не место» принес Хавьеру Бардему, исполнившему роль Антона Чигура, «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Когда режиссеры позвонили Бардему и пригласили его на роль, актер ответил, что не очень подходит на роль хладнокровного и беспощадного Чигура, поскольку не водит машину, плохо говорит по-английски и к тому же ненавидит насилие. Впрочем, все это не помешало ему мастерски сыграть человека, который незнаком с чувством жалости.

Пожалуй, самое лучшее использование приема под названием «саспенс» во всем кинематографе. Абсолютный шедевр. © Patient_Vegetable_98 / Reddit

И в фильме почти нет музыки. Обычно она усиливает напряжение, а создатели ленты «Старикам тут не место» добились его без дополнительных эффектов. Просто сумасшествие. © screwspiders / Reddit

Улика (1985)

«Улика» — один из тех фильмов, которые при выходе в прокат не стали кассовыми хитами и не полюбились публике, но со временем приобрели статус культовых. У фильма, построенного как классический детектив, который посвящен расследованию загадочного происшествия, произошедшего в ходе повествования, есть 3 концовки, при этом каждая из них противоречит другой. К слову, в кинотеатры были разосланы копии с разными финалами, что, возможно, и стало причиной провала картины.

Один из самых смешных фильмов, которые я когда-либо видел. И я цитирую его в любой подходящей ситуации. © Clown_Apocalypse / Reddit

На мой взгляд, это один из лучших фильмов на свете. Он реально очень смешной, и его можно растащить на цитаты. Если не ошибаюсь, он провалился в прокате. И я не понимаю почему. © Inevitable_Employ_29 / Reddit

Тумстоун: Легенда Дикого Запада (1993)

Сюжет классического вестерна, построенного на основе биографий реально существовавших людей, рассказывает о вышедшем в отставку шерифе, который решил начать вести мирную жизнь в окружении семьи, а также о его друге. В городе, где персонажи начинают все с нуля, вдруг обнаруживают залежи серебра, и товарищам приходится забыть о спокойном и размеренном существовании.

Роль Вэла Килмера — величайшая из тех, что не были номинированы на «Оскар». И лучше многих из тех, что были. © pastdense / Reddit

Вэл Килмер просто заткнул всех за пояс. Все играли великолепно, но его перформанс — это нечто легендарное. © MimeGod / Reddit

Мумия (1999)

«Мумия» — ремейк оригинальной картины с участием Бориса Карлоффа, вышедшей в 1932 году. Как и оригинал, она должна была стать фильмом ужасов, однако за время длительного производства жанр трансформировался в приключенческий. Интересно, что роль, принесшую Брендану Фрейзеру славу и признание, изначально предлагали Тому Крузу, Брэду Питту, Мэтту Деймону и Бену Аффлеку, однако никто из них ею не заинтересовался.

Благодаря этому фильму я начал изучать египтологию, а затем и археологию. На следующей неделе я приступаю к работе на раскопках. © indyj22 / Reddit

Сколько бы раз я его не пересматривала, никогда не будет слишком много. Этот фильм просто не стареет. © Ihavefluffycats / Reddit