12 фильмов, в которых прекрасно все. Только финал оставляет желать лучшего

Когда смотришь хороший фильм, обычно ожидаешь обоснованной и логичной концовки. Но иногда попадаются картины, которые отличаются и интересным сюжетом, и мастерской игрой актеров, но их финал не приносит никакого удовлетворения и вызывает вопросы к создателям ленты.

Мы в ADME решили поделиться с вами фильмами, при создании которых режиссеры выложились по полной, но концовку недотянули.

1. Иллюзия обмана

Лента «Иллюзия обмана», вышедшая в 2013 году, получила высокие оценки зрителей и имела хорошие кассовые сборы. Интригующая история о четырех фокусниках представляет собой впечатляющий перформанс и заставляет ожидать блестящего финала. Но, к сожалению, завершение картины аудиторию разочаровало. Концовка небрежная и запутанная. Создатели ленты полностью изменили персонажа и сделали это без учета пути его развития в фильме. Я ожидал, что произойдет что-то более грандиозное и, возможно, даже более продуманное. Но увы, это оказался типичный голливудский твист. © Levi N / Rotten Tomatoes

2. Я — легенда

«Я — легенда» — фильм, который понравился зрителям и интересной концепцией, и потрясающей игрой Уилла Смита. Сюжет способен заинтересовать и погрузить в атмосферу постапокалипсиса. Но, несмотря на отличные впечатления от задумки, концовка не поражает оригинальностью, ведь то, что главный персонаж решает пожертвовать собой во имя человечества, — классическое голливудское клише. Я думаю, что герой мог бы разбудить зомби-девушку, которую он лечил, и посмотреть, вызовет ли это реакцию зомби. Или можно было бы наладить какое-то общение между Невиллом и лидером зомби, который на данный момент, как мы поняли, в меру разумен. Я мог бы написать лучшую концовку за 20 минут на обратной стороне салфетки. © leoncielo / IMDb

3. Сквозь снег

В 2013 году режиссер, впоследствии получивший «Оскар» за «Паразитов», снял фильм, действие которого происходит во время климатической катастрофы. Весь мир погрузился в холод, выжить на открытом воздухе стало невозможно из-за мороза. Остатки человечества, раздираемые классовой борьбой между богачами и нищими, укрылись в поезде. Именно тема социального неравенства легла в основу повествования. Финал ленты показался зрителям нелогичным, поскольку пара детей и белый медведь смогли находиться за пределами поезда. Концовка оказалась слишком абсурдной, чтобы в нее можно было поверить. Да, в мире становилось теплее, но все еще было достаточно холодно, чтобы за считанные минуты отморозить руку. Даже белый медведь не смог бы выжить, не говоря уже о его пище. © Unknown author / Reddit

4. Мстители: Финал

Все поклонники киновселенной Marvel с нетерпением ждали выхода последней части «Мстителей», а после просмотра выходили из кинотеатров в растрепанных чувствах. Фильм, который должен был стать логическим завершением истории, до финальной битвы захватывает зрителей, но в итоге они получают сюжетную дыру вместо концовки. Капитан Марвел — ужасный герой. Она появляется в последние несколько минут, чтобы помочь бросить перчатку в фургон вместо того, чтобы использовать ее. Это персонаж, который должен был стать самым сильным в ленте, но почему-то не может даже сдержать Таноса. Капитан Марвел была достаточно сильна, чтобы спасти Тони. Да и Доктор Стрэндж мог бы применить камень времени, чтобы воскресить Тони после его гибели. © Unknown author / Reddit

5. Русалочка

Мультфильм «Русалочка» был снят студией Disney на основе сказки Ханса Кристиана Андерсена. Как и многие другие творения компании, «Русалочка» обрела большую известность и признание, но ее концовка полностью изменила мораль самой сказки. В оригинальной истории принц влюбляется в другую, но находит немоту Русалочки забавной, поэтому держит ее рядом, а потом она превращается в морскую пену. Сказка, в которой скрывается мораль, лучше, чем этот диснеевский мультик. © tienna / Reddit

6. Пассажиры

У сценаристов ленты «Пассажиры» было несколько идей для концовки, и выбранный вариант показался аудитории не самым удачным. Критик Дэвид Эрлих высказал мнение, что было бы лучше, если бы персонаж Криса Прэтта погиб, а героиня Дженнифер Лоуренс поняла, что ей нужно кого-нибудь разбудить, чтобы избежать пожизненного одиночества. Зрителей тоже не устроил утвержденный финал. Это мог быть потрясающий научно-фантастический фильм. Вместо этого получилось банальное «они жили долго и счастливо». © Lpreddit / Reddit

7. Первому игроку приготовиться

«Первому игроку приготовиться» — фантастический приключенческий фильм Стивена Спилберга о популярной компьютерной игре. Это экранизация одноименного романа, но концовку здесь перекрутили так, что она оказалась нелогичной. Лента заканчивается тем, что главный герой получает компанию, и согласно правилу, которое он вводит, игровой мир закрывается на 1–2 дня каждую неделю. И это после того, как у него появилась девушка! Он проводил в сети буквально каждый день, когда его жизнь была безрадостной, но теперь он отключает игру, чтобы люди могли «наслаждаться жизнью». © cursed_deity / Reddit

8. Дьявол носит Prada

Несмотря на несколько премий, шикарный актерский состав и интересный сюжет, лента «Дьявол носит Prada» не вызвала у зрителей бурного восторга. А все потому, что финал — сплошное разочарование для всех, кто следил за развитием персонажей. Сценаристы выбрали скверную концовку, где парень в итоге тормозит карьеру героини. Я знаю, что позже Андреа взяли на работу в другое место, но это совсем не то же самое. Она была слишком хороша для мужчины, который почувствовал неуверенность в себе и стал обижаться, как только она начала добиваться успеха. © Unknown author / Reddit

9. Сумерки

Сага «Сумерки» — самое известное кино о вампирах, которое завоевало сердца зрителей по всему миру. Сюжет плавно подводил нас к тому, что в конце состоится финальное сражение. Но автор книг и сценаристы решили вывернуться и обойтись без него. Я помню, как читал последнюю книгу, в которой все шло к итоговой схватке со злыми вампирами. Появляются плохие парни и говорят: «Ваш ребенок опасен, и мы должны его уничтожить». Но хорошие парни отвечают: «На самом деле ребенок безвреден». И тогда плохие уходят. Для фильма пришлось придумать целую гипотетическую последовательность снов, чтобы добавить в эту историю хоть какого-нибудь действия. © dthains_art / Reddit

10. Знаки

Фантастический триллер о пришельцах возмутил зрителей отсутствием логики. В конце ленты выясняется, что инопланетяне боялись воды, хотя при этом вторглись на планету, которая буквально покрыта ею полностью. Но это не единственная претензия к финалу. Развязка разочаровывает: очень «голливудизирована». И у меня такое чувство, что кульминация не соответствовала желанию режиссера. Фильм был бы намного лучше, если бы пришельцы остались невидимыми и в темноте. Но нет, мы получили пошлую концовку в героическом стиле, которая совершенно смехотворна. Эта концовка — единственное, что омрачает в остальном прекрасно сделанное кино. © Leofwine_draca / IMDb

11. Хэнкок

В ленте показан интересный тип супергероя — человек, который использует силы во благо людей, но его подвиги приводят к разрушениям. Сюжет демонстрирует эволюцию персонажа. Однако, несмотря на свежую задумку, не все зрители оценили финал. Фильм был так хорошо проработан, чтобы персонаж Уилла Смита превратился в достойного героя, но концовка стала просто эпическим провалом. © Unknown author / Reddit

12. Пророк

Николас Кейдж, способный предвидеть будущее, и потенциальная катастрофа, которую надо предотвратить, — это, конечно, хорошо. Но создатели ленты перемудрили и только рассмешили зрителей концовкой. Получилось так, что все это время он предчувствовал внутри предчувствий. Я бросил пульт в экран и отправил этот фильм в кинематографический ад. Нелепость фразы «это был сон» достигает глубин, которые до создания этого кино казались недостижимыми. © KingOfSockPuppets / Reddit