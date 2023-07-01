12 фильмов, в которых киношники оставили важные послания для зрителей, но далеко не все смогли их разгадать

В мире кино нет случайностей. Каждая мельчайшая деталь костюма — будь то оттенок платья или выбор броши — способствует формированию уникального образа персонажа. Нередко в нарядах героев заключены некие тайные послания для зрителей, однако немногие могут их расшифровать.

Санса — «Игра престолов»

Множество отсылок спрятано в коронационном наряде Сансы. Обратите внимание на рукава: правый имитирует чешую и отсылает к роду Талли (на их гербе изображена рыба), а по левому рукаву струится черный мех, отсылающий к Старкам (накидку из меха носил и отец девушки Эддард Старк). Подол платья украшен листьями — точно такие же растут на Чардреве. Интересен и выбор серебристого цвета наряда: с одной стороны, это цвет льда и замерзшей воды, объединяющий символику ее родителей, с другой — это «повзрослевший» нежно-голубой цвет, новый личный цвет Сансы.

Королева Долины туманов — «Страшные сказки»

Героиня Сальмы Хайек на протяжении фильма носит черную одежду, и лишь когда сбывается ее мечта стать матерью, облачается в красное. Этот наряд художник по костюмам назвал своим самым любимым в ленте. «Я просто взял ткань и тут же представил конечный результат», — сказал он. Чтобы воплотить задумку в жизнь, итальянский дизайнер отправился на поиски оригинального кружева и пуговиц XVIII века и нашел их в Румынии и Великобритании. «Конечно, эта сказочная кинокартина не претендует на историческую достоверность, но я хотел сделать костюмы в духе той эпохи», — заключил он.

Костюмы героев — «Вечные»

Этот фильм может похвастаться не только впечатляющими визуальными эффектами и звездным актерским составом, но и необычными костюмами супергероев. По словам дизайнера, ей было важно, чтобы все персонажи выглядели органично, а их наряды не были похожи на униформу. Кроме того, у каждого Вечного есть свой цвет, который наиболее точно отражает его способности в зависимости от того, какой стихией он управляет: Земля, Вода, Воздух и так далее. Также разные цвета должны были подчеркнуть индивидуальность каждого героя.

Долорес Амбридж — «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Из Амбридж вышла жуткая злодейка, и во многом благодаря контрасту ее внешности и поведения. Милая бабушка, которая любит розовый и котят, оказывается, заставляет учеников пользоваться кроворезным пером и писать «Я не должен лгать». Оттенки розового в одежде Амбридж меняются от светлого к более темному, что показать, что Долорес становится все более и более истеричной.

Костюмы героев — «Игра в кальмара»

Этот южнокорейский сериал мгновенно стал международным хитом во многом благодаря уникальной эстетике. Особенно поклонников впечатлил дизайн одежды. Самыми узнаваемыми стали бирюзовые спортивные костюмы игроков и ярко-розовая форма охранников. Эти цвета были выбраны неслучайно, ведь с точки зрения колористики они наиболее контрастны. Таким образом подчеркивалось, что эти персонажи являются антагонистами.

Серсея — «Игра престолов»

Небольшая минималистичная корона Серсеи — не просто красивый знак власти. В ее центре можно увидеть гриву льва — символ дома Ланнистер, — которая удивительно похожа на очертания Железного трона. Таким образом, это знак желанной власти, наконец полученной героиней.

Рейнира и Деймон — «Дом дракона»

Развитие персонажей в этом сериале выражается в том числе и в цветах, которые они предпочитают. Палитра Таргариенов — это черный и красный. В самом начале Рейнира носит светло-желтый и бежевый. Тогда еще она была просто невинной девчушкой, которая не участвовала в интригах и битве за трон.

Впрочем, молодая Рейнира уже имеет намеки на будущую силу — взгляните на «чешую» на плече принцессы. А к зрелости, обретая жизненный опыт, героиня буквально обрастает чешуей: посмотрите на фактуру ее платья справа. В костюмах Таргариенов много отсылок к символу их рода — это и застежки в форме дракона, и шлем с головой рептилии.

Интересно, что образ Деймона на турнире был вдохновлен самурайскими доспехами.

Гу Сян — «Далекие странники»

Окружающие считают, что эта миленькая девушка — просто служанка богатого господина. Но стоит заострить вниманием на том, что красавица отдает предпочтения фиолетовому в своем наряде, и не зря, ведь она — Пурпурная демоница. Девушка выросла в, пожалуй, самом опасном месте страны — Долине призраков, куда ссылают самых жестоких преступников.

Люцифер — «Песочный человек»

«Песочный человек» — это графическая новелла, и ее автор Нил Гейман вдохновлялся внешностью и сценическими образами своих любимых артистов. Так, прообразом Люцифера стал Дэвид Боуи. По задумке создателей сериала, Люцифер в черном костюме должен был выглядеть как рок-звезда.

Татум — «Крик»

«Крик» — это фильм ужасов, и можно было бы ожидать, что персонажи будут носить темную, депрессивную одежду, но нет — взгляните на эти красные джинсы. В киноленте много оранжевого, желтого и красного. А все потому, что художница по костюмам позаимствовала эту цветовую гамму с картины Эдварда Мунка «Крик».

Софи — «Школа добра и зла»

Главная героиня — простая деревенская девушка, которая мечтает стать принцессой. Софи снится сон, в котором она прибывает на бал, — толпа восхищенно ахает, а лакей даже теряет сознание, узрев ее ослепительную красоту.

Буквально на пару секунд в кадре мелькают ее ноги в прозрачных туфельках. Нетрудно догадаться, что Софи снится «Золушка» с собой в главной роли.

Хюррем — «Великолепный век»

В этом наряде Хюррем идет в личные покои султана, чтобы очаровать мужчину. На ней очень необычное украшение, похожее на золотой жгут. В основном знатные женщины гарема носят или подвеску на цепочке, или ожерелье полукругом. А тут у Хюррем такие завлекательные «кисточки», которые подчеркивают декольте. Кроме того, в начале сериала героиня не носила столь яркие наряды — цвета ее одежд постепенно «усиливаются».

На Хатидже и Михримах — типичные украшения на шею, которые носят героини сериала.

Внимательные зрители могли заметить, что актрисы иногда надевали одни и те же украшения. Так, диадема на голове любимый женщины султана та же, что и на ее сопернице Махидевран.

Королева Ингрит — «Малефисента: Владычица тьмы»

Королева Ингрид — истинное зло. Но художник по костюмам Эллен Мирожник подчеркивает это не с помощью цвета, ведь героиня всегда носит светлые наряды. Особенности ее характера передаются через драгоценности, которыми королева дополняет свои образы. Например, при первом появлении в кадре она одета в белое платье, а на ее шее красуется воротник внушительных размеров из камней и жемчуга. Эти детали в костюме героини Мишель Пфайффер показывают ее любовь к деньгам и власти.