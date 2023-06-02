12 раз, когда костюмеры хотели создать оригинальный образ, но слегка перестарались

Сериалы прочно вошли в нашу жизнь. Мы обсуждаем их сюжетные повороты и заодно присматриваемся к нарядам героинь. Костюмеры стараются создавать их так, чтобы раскрыть образ каждого персонажа, показать его настроение и произошедшие с ним изменения. Вот только иногда они могут перестараться и слепить из героини не стильную штучку, а девицу в безвкусном наряде. А некоторые забывают об особенностях одежды той или иной исторической эпохи — прямо как в бонусе к этой статье.

Габриэль Солис, «Отчаянные домохозяйки»

Зрители не поняли, почему создатели сериала заставили модницу Габриэль одеваться в невнятные бесформенные вещи, будто она — «типичная» молодая мама. Понятно, что к пятому сезону у нее из-за финансовых проблем в семье был уже не такой богатый гардероб. Но непонятно, куда девалось ее умение подбирать стильные наряды.

Эмили Купер, «Эмили в Париже»

Главная героиня этого сериала решила отойти от повседневности и стала носить яркие запоминающиеся вещи. Правда, кое-какие из ее нарядов могут показаться излишне экстравагантными. К примеру, Эмили в рубашке, на которой изображена Эйфелева башня похожа на ходячий рекламный щит.

А ее сапоги-копытца, пожалуй, смотрятся, дерзковато, особенно вместе с бахромой.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Зрители привыкли к экстравагантным нарядам Кэрри, но кое-какие из них явно вызвали у них недоумение. Сначала пользователям сети понравился костюм героини, собранный из белой рубашки и мини-юбки зеленого цвета. Но стоило ей повернуться, как сзади обнаружился «кроличий хвост». По мнению некоторых, он был лишним в этом сдержанном образе, а Кэрри сзади оказалась похожа на зайца.

Порша, «Белый лотос»

Ее манеру одеваться часто критикуют в интернете. В любом наряде Порши можно отыскать модные ошибки, будто она все время экспериментирует с вещами и одевается причудливо и бессистемно. Отдельное внимание стоит уделить ее пляжному образу, который стоит вызвал шквал эмоций у фанатов сериала. Они посчитали, что кардиган из разноцветных блоков и бикини с принтом «зебра» выглядят излишне ярко и вызывающе.

Кэсси Говард, «Эйфория»

Зрители привыкли видеть эту героиню с ярким макияжем, идеальной прической и в клубной одежде. Вот только один из ее образов существенно выбивался из общего стиля и выглядел слегка по-деревенски. Во втором сезоне сериала Кэсси появилась в болеро с рисунком в стиле «одеяло для пикника», мини-платье в цветочек и с огромными локонами. Так костюмеры хотели показать, что героиня отчаянно пытается понравиться парню.

Фиби Холливелл, «Зачарованные»

Костюмеры хотели показать, что современные ведьмы — это не пожилые дамы с крючковатыми носами в бесформенных балахонах, а модные и привлекательные девушки. Однако к одному из костюмов Фиби у зрителей до сих пор остались вопросы. Наряд, состоящий из объемного белого свитера и широкого пояса с цветами, называют странным и неудачным. При этом некоторые фанаты сериала, напротив, говорят, что это культовый образ.

Рэйчел Грин, «Друзья»

Эта героиня всегда умело сочетала аксессуары и одежду, поэтому ее наряды в свое время часто становились трендовыми. Но были у Рейчел и модные провалы. Одним из них стал галстук под полосатой блузкой с открытыми плечами. Этот костюм предназначался для работы, вот только галстук на голой шее вряд ли был бы уместен в офисе.

Моника Геллер, «Друзья»

По сравнению с Фиби и Рэйчел эта героиня отличалась более сдержанным стилем. Правда, в самой первой серии многие отметили, что ее здоровенные подтяжки сбивают с толку и будто бы намекают, что девушка собралась поработать на ферме.

Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»

Наряды Серены ван дер Вудсен практически всегда отличались женственностью и одновременно были стильными и современными. Однако платье подружки невесты, которое героиня надела на свадьбу своей мамы, было сочтено не самым лучшим. Цветочный принт на желтой ткани явно не сочетался с черными аксессуарами, и девушка слегка смахивала на клоуна.

Блэр Уолдорф, «Сплетница»

Эта героиня тоже была законодательницей моды в сериале. Но и она пострадала от ошибок костюмеров. Этот наряд Блэр назвали худшим в ее гардеробе. На свой дне рождения героиня появилась в белой блузке со здоровенными рюшами и в черной мини-юбка, которая сделала костюм несбалансированным.

Бренда Уолш, «Беверли-Хиллз, 90210»

Многие фанатки в свое время старались копировать образы героинь «Беверли-Хиллз, 90210». Но и тут художники по костюмам совершали ошибки. Один из таких промахов — рубашка оверсайз в паре с широким галстуком у Бренды. Сразу складывается ощущение, что героиня нашла эти вещи в папином шкафу.

Донна Мартин, «Беверли-Хиллз, 90210»

Другой странноватый образ из «Беверли-Хиллз, 90210» — наряд Донны со здоровенным подсолнухом на шляпе. Этот цветок смотрится нелепо, да и сарафан с леопардовым принтом, надетый на черную водолазку, явно не назовешь стильным.

Бонус: костюм Анны Болейн в сериале «Тюдоры»

Зрителей возмутило, что платье Анны Болейн, которую в сериале сыграла Натали Дормер, не соответствует исторической эпохе. И действительно, нам пытаются показать, что на дворе якобы XVI век, а героиня при этом одета в какое-то подобие белого сарафана. Одна из пользовательниц сети даже назвала этот наряд наиболее неудачным из тех, что она видела в фильмах, освещающих этот период истории.