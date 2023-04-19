12 захватывающих фильмов, которые не дадут расслабиться ни на минуту

Опытные зрители знают, как непросто найти фильмы, которые действительно увлекают с первых минут и заставляют сердце биться чаще. Длительные поиски интересной картины после тяжелого рабочего дня — занятие утомительное. Мы в ADME спешим на помощь и делимся списком кинолент, которые помогут здорово перезагрузиться и уж точно не дадут заскучать.

12. Охотник за разумом. Схватка (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Билл Хагмайер — спецагент ФБР и аналитик, который в рамках нового исследования поведения преступников проводит интервью с Тедом Банди. Его задача — проанализировать личность Теда и выяснить, что заставляет людей совершать преступления. Но по мере того, как они продолжают общаться, обаяние и острый ум Теда начинают искажать восприятие спецагента, и каждая новая встреча делает его задачу все более сложной. Билл понимает, что ему нужно сохранять объективность и не дать личной связи с Тедом повлиять на результаты его исследования.

11. Кодекс киллера (2021)

Рейтинг IMDb — 6,1 Во время одного из своих заданий наемник Муди замечает маленькую девочку Анну и решает взять ее под свою опеку. Спустя 3 десятилетия они становятся партнерами по работе. Но большую часть времени Анна проводит тихо и размеренно: она владеет книжным магазином. Однажды Муди просит Анну помочь ему найти одного человека, но неожиданно погибает. Анне приходится жертвовать своей спокойной жизнью, чтобы найти виновных и отомстить за своего наставника.

10. Михаэль Кольхаас (2013)

Рейтинг IMDb — 6,1 Михаэль Кольхаас — торговец лошадьми, который всегда жил по законам и правилам. Однажды он узнает, что местный барон собирает незаконные дорожные налоги. Чтобы попасть в город, Михаэль вынужден оставить в залог 2 своих лошадей. Когда он возвращается за ними через несколько недель, находит их в ужасном состоянии — истощенными и голодными. После неудачного обращения в суд Михаэль Кольхаас решает поднять восстание. Он собирает группу единомышленников и начинает борьбу против барона и его сторонников.

9. Новая попытка Кейт Макколл (2013)

Рейтинг IMDb — 6,3 Адвокат Кейт Макколл совершает роковую ошибку, которая приводит ее к тяжелой депрессии. В суде она выступала на стороне девушки, которую обвиняли в совершении преступления, и добилась ее оправдания. Однако впоследствии она узнала, что ее подзащитная все же была виновна. Это стало поворотным моментом в жизни Кейт: ее психическое состояние дестабилизировалось, брак разрушился, ее лишили родительских прав. Кейт осознала, что должна взять себя в руки, и начала борьбу за жизнь.

Этот фильм полностью затягивает c первых же минут, и вы вовлекаетесь в жизнь Кейт. © cosmo_tiger / IMDb

8. Северный бастион (2020)

Рейтинг IMDb — 6,9 Трое полицейских из Марселя работают в самом опасном районе Франции. Начальство требует улучшения статистики, оказывает давление на сотрудников. В итоге полицейские не раздумывая бросаются в работу, когда появляется возможность разоблачить крупную преступную группировку. Однако амбициозный план не срабатывает, и они вынуждены заплатить за спасение слишком высокую цену.

7. Цензор (2021)

Рейтинг IMDb — 6 Энид работает в цензурном комитете. Ее работа заключается в том, чтобы просматривать фильмы категории «Б» и отбраковывать сцены, которые могут быть чересчур травмирующими для зрителей. Но однажды фильм, который она пропустила, становится причиной ужасного преступления. Энид оказывается в центре скандала, ее имя попадает в газеты. В это же время она получает фильм, который напоминает ей о реальных событиях из прошлого. Энид начинает расследовать историю своей семьи и делает неожиданные открытия.

6. Последние рыцари (2015)

Рейтинг IMDb — 6,2 Рыцарь Райден готов на все ради блага своего государства и монарха. Он один из немногих, кто осознает свою личную ответственность за будущее страны и народа. Но опасность не только внешняя — внутри империи кипят интриги и заговоры, что создает крайне напряженную обстановку. Лидер государства в замешательстве, а народ в ужасе. Райден и его рыцари готовы бороться и противостоять любым обстоятельствам. Но шансы на успех у его небольшого войска крайне малы.

5. Аффект (2020)

Рейтинг IMDb — 6,2 Джозеф занимается досмотром в аэропорту, где каждый день похож на предыдущий. Рутина заставляет его чувствовать уныние и депрессию. Но неожиданное событие заставляет героя выбраться из обыденности. Он решает отправиться в безбашенное путешествие по Лондону. За несколько часов Джозеф умудряется оказаться в центре внимания всего города.

4. Армия воров (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Себастьян — скромный банковский служащий. Он ведет непопулярный видеоблог, посвященный его страсти — взлому сейфов. Сам он никогда не пробовал использовать свои навыки в реальной жизни. Все меняется, когда к Себастьяну обращаются люди, которых разыскивает Интерпол, и предлагают ему поучаствовать в одной авантюре. Они планируют взломать 3 легендарных сейфа, созданных великим мастером Хансом Вагнером.

3. Оленьи рога (2021)

Рейтинг IMDb — 6,4 Однажды учительница начальных классов Джулия обращает внимание на то, что один из ее учеников очень замкнут. Дома у школьника определенно что-то происходит, но он совершенно не торопится рассказывать об этом. Не в силах игнорировать подозрение о том, что мальчику угрожает опасность, она решает разобраться в ситуации с помощью своего брата-полицейского. Но довольно скоро из-за этого оказывается втянутой в зловещую историю.

2. Маньяк (2012)

Рейтинг IMDb — 6,1 Фрэнк Зито — скромный и незаметный владелец мастерской по реставрации манекенов. Его детство было тяжелым, необычный образ жизни матери повлиял на психическое состояние героя. Однажды в мастерской Фрэнка появляется Анна. Девушка внезапно пробуждает в нем надежду на настоящую любовь и нормальную жизнь. Однако Фрэнк сталкивается с огромными трудностями, пытаясь сдержать свои навязчивые мысли и не дать своему безумию взять верх. Он изо всех сил старается победить своих внутренних демонов и наладить отношения с любимой женщиной.

Заставляет вздрагивать. Больше похоже на исследование безумия, интересная работа. © Roller_ball / Reddit

1. Чистое место (2021)