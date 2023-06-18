12 исторических персонажей, которых сыграли разные актеры и актрисы. А мы все копья ломаем, у кого вышло лучше

Порой во время просмотра исторического фильма хочется громко аплодировать актеру, сыгравшему легендарного правителя или отважного рыцаря, а иногда так и тянет крикнуть: «Не верю!» Понятно, что каждый актер играет героя по-своему и вносит в его образ что-то личное. Вот только это не мешает зрителям до хрипоты спорить, кто же из кинозвезд справился лучше.

Клеопатра

В 1934 году этот образ воплотила на экране Клодетт Кольбер. На съемках ей пришлось нелегко — незадолго до них актриса перенесла операцию и ей было трудно носить тяжелые костюмы. Но дело того стоило — фильм получил 5 номинаций на «Оскар». В 1963 году Клеопатру сыграла Элизабет Тейлор. В ее исполнении египетская царица получилась настоящей соблазнительницей. После съемок сцены с Клеопатрой и Марком Антонием один из создателей фильма написал в дневнике: «Наступил момент, когда актеры стали персонажами, которых они играют. Мы почти чувствовали электричество между ними». В комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“» зрители увидели в роли царицы Монику Белуччи. В компании с галлами, которые регулярно пили зелье силы, ее героиня воспринималась как сказочный персонаж. Но это не значит, что она потеряла хотя бы крупицу своего обаяния.

Королева Виктория

В фильме 1954 года «Молодые годы королевы» роль Виктории досталась 16-летней Роми Шнайдер. Главная героиня предстает здесь чувствительной и любознательной девушкой, искренне влюбленной в своего будущего мужа. В киноленте «Ее величество Миссис Браун» 1997 года королеву сыграла Джуди Денч. Создатели фильма показали, как глубоко она скорбела об ушедшем из жизни супруге. В 2009 году зрители увидели в этой роли Эмили Блант. Она сыграла наследницу престола в фильме «Молодая Виктория». Свободолюбивая принцесса пошла наперекор воле родственников-интриганов и отстояла право быть самостоятельной личностью.

Винсент Ван Гог

Первый фильм о художнике — «Жажда жизни» — вышел на экраны в 1956 году, а главную роль в нем исполнил Кирк Дуглас. Его Ван Гог получился измученным гением, одержимым живописью. В сочетании с заболеванием психики это привело его к жизни, полной бесплодных отношений и неудач. В 2010 году зрители увидели киноленту «Ван Гог: Портрет, написанный словами», в которой сыграл Бенедикт Камбербэтч. Все слова актеров были взяты из писем, отправленных Ван Гогом младшему брату Тео и прочим людям. В итоге вышел сложный портрет уставшего, но при этом утонченного человека. В 2018 роль художника досталась Уиллему Дефо. В фильме «Ван Гог. На пороге вечности» он сыграл морально истощенного персонажа с философским мировоззрением.

Казанова

В 1992 году роль темпераментного итальянца сыграл Ален Делон. В картине «Возвращение Казановы» его герой был уже немолод, а его любовные интриги остались далеко в прошлом. Но он никак не мог смириться, что его время, увы, ушло. В фильме 2005 года этот образ воплотил Хит Леджер. В его исполнении Казанова стал комедийным персонажем, который полюбил девушку, на которую, как оказалось, совсем не действовали его знаменитые чары.

Царица Горго

В 1962 году роль жены царя Леонида исполнила Анна Синодину. В этом фильме царице была отведена скромная роль преданной и верной супруги. В 2006 году этот образ воплотила на экране Лина Хиди. В еще одной картине о спартанцах она сыграла влиятельную царицу, которая пыталась уговорить глав других полисов поддержать Леонида.

Коко Шанель

В 2009 году зрители увидели сразу 2 кинокартины о модельере. В фильме «Коко до Шанель» этот образ воплотила Одри Тоту. В ее исполнении героиня предстала неопытной девушкой, которая еще стоит в начале своего пути к славе. В фильме «Коко Шанель и Игорь Стравинский», где главную роль исполнила Анна Муглалис, рассказывается история любви двух ярких и неординарных людей, а также создания знаменитого аромата Chanel № 5.

Мария Склодовская-Кюри

В 1943 году в фильме «Мадам Кюри» ее роль сыграла Грир Гарсон. Здесь легенда науки предстала милой студенткой, перед которой не устоял признанный холостяк и опытный физик Пьер Кюри. В кинокартине 2019 года «Опасный элемент» научному открытию Марии Склодовской-Кюри было уделено больше внимания. По сути, это рассуждение о том, принесло ли оно человечеству пользу или горе. А главную роль тут сыграла Розамунд Пайк.

Генрих V

Одним из первых, кто исполнил роль этого роля стал Кеннет Брана. Он сыграл в фильме «Генрих V: Битва при Азенкуре». Более того, он стал еще и режиссером этой картины, и многие зрители искренне называют его работу лучшей. В 2012 году образ правителя воплотил Томом Хиддлстон. В сериале «Пустая корона» он сыграл дерзкого и эффектного короля. Этот герой был открыт зрителям, которые с легкостью считывали все его эмоции. В 2019 году в картине «Король» роль Генриха досталась Тимоти Шаламе, и актер изобразил своего персонажа грустным мальчиком, который старается скрыть чувства за угрюмостью и суровостью.

Елизавета Батори

В картине «Братья Гримм» Елизавета Батори стала прототипом злой сказочной королевы, которая заманивает к себе молоденьких девушек и использует их, чтобы сохранить свою молодость. Эту героиню сыграла Моника Беллуччи. В 2008 году зрители увидели драму «Кровавая графиня — Батори», где главную роль исполнила Анна Фрил. Создатели фильма представили Елизавету дворянкой из влиятельного рода и рассказали о ее правлении и гонениях, которые ей пришлось претерпеть.

Никола Тесла

В выходившем на экране с 2008 по 2011 годы сериале «Убежище» роль Теслы исполнял Джонатон Янг. Создатели этой истории сделали знаменитого ученого еще и вампиром. В 2020 году в биографическом фильме «Тесла» главную роль сыграл Итан Хоук. В этой картине было гораздо внимания уделено изобретениям и открытиям ученого.

Олимпиада

В фильме «Александр Великий» роль матери Македонского исполнила Даниэль Дарьё. Ее героиня получилась сильной и харизматичной женщиной, которая успешно борется за власть с помощью умения интриговать, родственных связей и собственной привлекательности. В «Александре», который вышел на экраны в 2004 году роль царицы сыграла Анджелина Джоли. Ее Олимпиада тоже получилась дамой с амбициями, имеющей большое влияние на своего сына.

Анна Болейн

В 1969 году на экраны вышел фильм «Тысяча дней Анны». В нем главная героиня предстала в образе нежной девушки, которую буквально вынудил выйти за него замуж своевольный король Генрих VIII. А главную роль здесь сыграла Женевьев Бюжо. В романтической драме 2008 года «Другая из рода Болейн» роль Анны досталась Натали Портман. Создатели фильма показали ее расчетливой интриганкой, которая была твердо намерена стать королевой.