12+ киногероинь, которые были нашими гуру стиля не один пяток лет. И сейчас многие их уроки все так же актуальны

Черпать знания о моде можно не только из глянцевых журналов, но и из кино. Поэтому лет 20–30 назад многие хотели быть похожими на культовых экранных модниц тех времен, например на Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе» или Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Мы решили вспомнить всех наших любимых киногероинь, чьим стилем восхищаемся уже долгие годы.

Кэрри Брэдшоу («Секс в большом городе»)

Кэрри доказала, что женщины имеют право строить свою жизнь так, как сами захотят, и не опираться на чужое мнение. Это касается и создания собственного стиля. Наряды героини часто выглядели необычно, а некоторые даже вызвали бурные дискуссии. Но они все равно остаются источником вдохновения для современных стиляг. В копилке Кэрри, кстати, есть образы, которые выглядят свежо и в наши дни. Например, яркий оранжевый цвет, разноцветный полосатый принт и развевающееся платье миди, как на кадре слева, сегодня очень актуальны. А многослойный наряд, в котором кружевной топ выглядывает из-под верхнего слоя одежды (на фото справа), по-прежнему смотрится смело и оригинально.

Хилари Бэнкс («Принц из Беверли-Хиллз»)

Эту героиню называют недооцененной иконой стиля. Она выглядела одинаково роскошно и в деловых костюмах, и в женственных платьях, и в нарядах с дерзким принтом. А еще она не боялась носить вызывающие ярко-красные вещи в любой ситуации, даже ведя телевизионную программу.

Миранда Пристли («Дьявол носит Prada»)

Вышедший в 2006 году, фильм даже спустя много лет остается пособием по стилю. Особого внимания заслуживают образы Миранды Пристли. Ее наряды то почти минималистичны, то по-королевски роскошны, при этом всегда элегантны. Героиня никогда не носит что-то излишне вызывающее, но и не надевает на себя балахоны лишь потому, что достигла зрелого возраста. Так, она часто позволяет себе наряды с декольте. Все это позволяет Миранде долгие годы сохранять за собой статус иконы стиля.

Рэйчел Грин («Друзья»)

Стиль Рэйчел перенимали миллионы поклонниц сериала. Так, ее стрижка — удлиненный боб с каскадными прядями, обрамляющими лицо, — стала культовой. А многочисленные наряды героини отражали моду той эпохи.

Мия Уоллес («Криминальное чтиво»)

Изысканность стиля Мии заключается в его простоте. Мы не видим героиню в ярких вещах и откровенных платьях. Но образ с белой рубашкой и черными брюками из знаменитой сцены танца смотрится круче многих ультрамодных нарядов. К тому же в этом костюме были свои изюминки: верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, а брюки — слегка расклешенными. Стрижка боб отлично дополнила образ, придав ему винтажный вид. Стиль Мии, кстати, многие копируют до сих пор.

Фрэн Файн («Няня»)

Стиль легендарной няни остается актуальным по сей день. Ведь ее гардероб в точности отражает моду последнего десятилетия XX века, которая сейчас возрождается. Эта героиня многих так вдохновляет, что люди даже создают целые аккаунты в соцсетях, посвященные образам Фрэн — девушки, которая плевала на законы стиля и не стеснялась пестрых нарядов и безумных причесок.

Келли Тейлор («Беверли-Хиллз, 90210»)

Образы Келли отражали не только изменения в моде, но и то, как менялась сама героиня с возрастом. Ведь мы наблюдали за мисс Тейлор на протяжении всех 10 лет, что шел сериал. За это время она превратилась из тинейджера во взрослую женщину. И это нашло отражение в ее стиле. Так, сначала Келли выбирала образы дерзкого подростка: джинсовые шорты, вязаные топы с открытыми плечами и яркие блейзеры. Чуть повзрослев, героиня стала чаще надевать провокационные платья женщины-вамп. А ближе к концу сериала ее стиль, как и характер, стал спокойнее и нежнее. Келли даже сменила прическу: небрежно распущенные волосы уступили место аккуратной стрижке. Эти трансформации показали неизбежные и естественные перемены, которые происходят в жизни каждой девушки.

Кларисса («Кларисса знает все»)

Эта героиня покорила сердца многих тем, что была обыкновенным подростком, похожим на зрителей сериала. Она сталкивалась с теми же проблемами и совершала те же ошибки, что и ее ровесники в реальной жизни. Эта схожесть нашла отражение и в гардеробе Клариссы. Героиня носила потертые джинсы, вещи с чересчур яркими принтами, кроп-топы, объемные рубашки, чокеры. Сейчас образы Клариссы многим кажутся странными. Но для девчонок-подростков того времени это было верхом стиля и демонстрацией свободы самовыражения.

Эль Вудс («Блондинка в законе»)

Эль Вудс доказала, что нет такой профессии, где нельзя было бы нарушать правила дресс-кода и одеваться не в скучные деловые костюмы, а в игривые наряды. А еще эта героиня показала особый шарм розового гардероба. В 2023-м, между прочим, розовый — главный цвет года.

Кэйди Хирон и троица «Баунти» («Дрянные девчонки»)

Этот фильм без преувеличений определил моду 2000-х. Футболки со слоганами, обтягивающие топы в сочетании с мини-юбками и, конечно же, бесчисленное множество розовых вещей — все это носили героини киноленты, а вслед за ними и главные модницы тех лет.

Саманта Джонс («Секс в большом городе»)

Дерзость и откровенность образов Саманты сочетались с ее статусом большой начальницы, который она тоже демонстрировала своими нарядами. Эксперты по стилю считают, что эта героиня не раз одевалась лучше своих подруг, в том числе главной модницы Кэрри.

Вивиан («Красотка»)

Многие образы главной героини вошли в историю. Но, пожалуй, самый культовый — это провокационный наряд, в котором Вивиан знакомится с Эдвардом. Он не только отражает бунтарский дух девушки, но и демонстрирует: женщины имеют право выглядеть так, как хотят. В том числе открывать тело с помощью укороченных топов и мини-юбок. Когда-то это показала героиня «Красотки», а теперь такой стиль превратился в модную тенденцию.