12 кинолент 2022 года, которые вы могли оставить без внимания. А зря — это золото высокой пробы

Казалось бы, в эпоху стриминговых сервисов подобрать свежий фильм для вечернего киносеанса труда не составит. Но когда доходит до дела, глаза разбегаются от многообразия кинокартин, причем далеко не каждая из них может похвастаться высоким рейтингом. Мы озадачились и составили список добротных лент ушедшего года на любой вкус.

В ритме ча-ча-ча (2022)

Рейтинг IMDb — 7,3

Жанры: комедия, драма Эндрю только что окончил колледж и думает, куда податься дальше. Случай приводит его на детский праздник, где герой берет на себя функции ведущего. Там же он знакомится с Домино — молодой женщиной, чья дочь страдает серьезным заболеванием. Эндрю удается развеселить ребенка, и присутствующие отмечают харизму парня. Так начинается его карьера в качестве ведущего мероприятий. И все бы ничего, но Эндрю влюбился в Домино, а она несвободна... Влюбился в ленту с первого кадра. © miguelherrera1302 / IMDb

Этот фильм как глоток свежего воздуха. © black-mamba-of-green-sea / IMDb

Отец Стю (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанры: биографический фильм, драма Боксера Стюарта Лонга никак нельзя назвать праведным человеком. Мужчина ведет разгульный образ жизни и не заботится о мнении окружающих. Но все меняет одна судьбоносная встреча. Стюарт знакомится с верующей девушкой и, чтобы добиться ее расположения, тоже начинает ходить в церковь. А потом герой и вовсе решает стать священником, чтобы искупить собственные грехи и помочь другим людям встать на путь истинный. Это было так трогательно! Передайте салфетки, пожалуйста. © jerseygirl49-674-599559 / IMDb

Время Армагеддона (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанр: драма Фильм представляет собой историю взросления Пола Графа — мальчика из еврейско-американской семьи. Он заводит дружбу с темнокожим одноклассником, и это становится причиной многочисленных ссор с родителями, не лишенными расовых предубеждений. И лишь в лице дедушки подросток обретает поддержку. Старший член семейства Графов сам в свое время столкнулся с угнетением, потому намерен противостоять родителям Пола. От начальных и до финальных титров не оторваться. © owenpont-70803 / IMDb

Пропавший король (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанры: комедия, драма Вдохновленная одной из шекспировских постановок, историк-любитель Филиппа решает узнать побольше о Ричарде III. Она намерена посетить могилу монарха, однако сообщество ученых поднимает женщину на смех, ведь место упокоения исторической фигуры никому не известно. И тогда Филиппа решает провести собственное расследование, и помогает ей в этом... сам Ричард III. Музыка, операторская работа, кастинг, игра актеров — все безупречно! © coroner117 / IMDb

Странный Эл (2022)

Рейтинг IMDb — 7

Жанры: биографический фильм, комедия, мюзикл Лента повествует о восхождении к славе Эла Янковича — известного пародиста и музыканта. Герой уже в детстве демонстрировал творческие таланты, однако строгий отец не поддерживал мальчика и пророчил ему работу на заводе. Во время учебы в колледже Эл пытался присоединиться к местным музыкальным коллективам, но никто не хотел брать его в команду. Череде неудач пришел конец, когда парень решил записать на пленку пародию на известную песню. Я смеялся без перерывов. А когда фильм закончился, сразу же захотел пересмотреть его. © diablo-ntbam / IMDb

Чудо (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанры: драма, детектив, триллер Ирландия, 1860-е годы. Внимание общественности приковано к девочке Анне, которая уже несколько месяцев не ела и утверждает, что живет благодаря «манне небесной». Английская медсестра Либ, приехавшая понаблюдать за ребенком, не верит в чудеса. Однако признаков мошенничества со стороны Анны она тоже не наблюдает. Медсестра берется решить эту загадку. Фильм так затянул, что я буквально не мог отвести взгляд от экрана. © mcrae_k / IMDb

Миссис Харрис едет в Париж (2022)

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанры: комедия, драма Немолодая лондонская уборщица Ада Харрис обретает мечту: заполучить платье от Dior и выйти в нем в свет. Женщина накапливает необходимую сумму денег для поездки в Париж и отправляется туда за желанной обновкой. Но оказывается, что купить наряд от-кутюр не так уж и просто, даже если средства позволяют. Но миссис Харрис не намерена сдаваться. История трогательная и легкая, я улыбалась почти весь фильм. © J R-S-S-M / Kinopoisk

Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной (2022)

Рейтинг IMDb — 6,7

Жанры: биографический фильм, драма, мюзикл Уитни Хьюстон — одна из выдающихся американских певиц, чей сильный голос не оставлял никого равнодушным. Создатели киноленты решили рассказать историю успеха этой талантливой артистки. Зритель не только узнает, как обычная девочка из церковного хора смогла стать звездой мирового масштаба, но и познакомится с той Уитни, какой ее знали родные и близкие. Как поклонник Уитни, я ждал этого проекта 2 года, и он меня нисколько не разочаровал. © karansolves / IMDb

Целиком и полностью (2022)

Рейтинг IMDb — 6,9

Жанры: драма, ужасы, мелодрама Режиссером ленты стал Лука Гуаданьино, снявший легендарную «Суспирию», потому любителям пощекотать нервы необычными хоррорами этот фильм точно придется по душе. Он повествует о молодой девушке Марен, выросшей без матери и обнаружившей у себя пугающую потребность. И пока темная сторона ее личности не взяла верх, девушка решает отправиться на поиски мамы, чтобы получить ответы на все вопросы. По пути она знакомится с Ли — парнем, который похож на нее, но смирился со своей сущностью. Этот фильм заставил меня испытать весь спектр эмоций. Недостатков не обнаружено. Ставлю 100 баллов из 100. © yanis_martin / IMDb

Любовник леди Чаттерлей (2022)

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанры: драма, мелодрама Экранизация скандально известного романа Дэвида Герберта Лоуренса. В центре сюжета — Конни, молодая жена баронета, волей судьбы ставшего калекой. Мужчина не может иметь детей, о которых мечтает, потому он просит супругу завести роман на стороне. Выбор Конни падает на егеря Оливера. Да только молодая женщина не догадывается, чем обернется ее желание исполнить волю мужа. Я полюбила каждую секунду этой киноленты. © nicola-j-peacock / IMDb

Борьба со льдом (2022)

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанры: приключения, драма, исторический фильм Действия кинокартины разворачиваются в начале прошлого века. Капитан Эйнар Миккельсен и его команда отправляются в Гренландию по следам пропавшей экспедиции. Достигнув точки назначения, главный герой и его помощник берутся за исследование местности. Малоизученный остров принесет им немало сюрпризов, и далеко не все из них будут приятными. Классный фильм о суровых мужчинах в экспедиции, снятый качественно и достойно, — это, знаете ли, завораживает! © C_B_J / Kinopoisk

Эмили (2022)