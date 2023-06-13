12 киноштампов о детях и родителях, которыми нас пичкают сценаристы, словно манной кашей

Никому и в голову не взбредет верить безоговорочно фильмам, но иногда голливудское кино само себя превосходит по абсурду в изображении детей, мам и пап. В этой статье мы отметили популярные в сериалах и фильмах мифы о родительстве и детях, которыми нас, словно безвкусным супом, пичкают режиссеры из одной киноленты в другую.

Беременность и роды — это забавно

В фильмах беременность и время после родов нередко подается как что-то забавное. Но женщины, у которых ныла поясница до родов, а после болела грудь от не вовремя сцеженного молока, едва ли с этим согласятся. Да и когда нет времени выспаться или спокойно поесть, легче скатиться в послеродовую депрессию, чем отпускать веселые шутки.

Все папы — лжецы и безответственные люди

От фильма «Лжец, лжец» до «Девяти жизней» везде папы предельно похожи: они дают обещание детям и никогда его не выполняют. Они вечно заняты и опаздывают на все важные события в жизни детей, чтобы потом заглаживать вину почти героическими усилиями. Нормальный папа, который читает детям на ночь сказку или помогает с уроками, в понимании голливудских сценаристов — это существо фантастическое. И только папы-одиночки воплощают в себе все лучшие человеческие и родительские качества и остаются неисчерпаемой темой для романтического кино, такого как «Неспящие в Сиэтле».

Дети — гении, которые могут справиться с любой проблемой



В «Один дома» 8-летний ребенок в одиночку справляется с двумя грабителями. При этом его изобретательности позавидовал бы иной инженер-конструктор: по всему дому он расставляет хитроумные ловушки для воров, а при помощи манекенов и ростовых фигур имитирует вечеринку в доме. Предположим, что это еще можно как-то списать на невыявленную гениальность Кевина. Но заключительный эпизод фильма, где после учиненного грабителями разгрома семья возвращается в полностью убранный дом, уже не лезет ни в какие рамки. Увидев его, любой родитель 8-летнего чада просто тяжело вздохнет и пойдет собирать по дому разбросанные игрушки.

Усыновить ребенка можно буквально за 5 минут

В фильмах здорового красивого ребенка или сразу трех можно усыновить буквально за 5 минут. Люди же, которые реально сталкивались с процессом усыновления, знают, насколько это долгий и муторный процесс и как сложно взять в семью чадо без проблем со здоровьем, психикой или развитием. Все дети из детских домов травмированы, и история с усыновлением — это не про то, чтобы взять хорошенького ребеночка и любить его долго и счастливо. Его нужно будет лечить и адаптировать. Понадобится очень, очень много сил и терпения. © tahiraink / Pikabu

Ребенок может отдать другому игрушку, о которой долго мечтал, и оставить себя без подарка на праздник

В «Подарке на Рождество» маленький Джейми мечтает получить на праздник куклу Турбомэна, и отец обещает ему ее подарить. 2 недели мальчик ждет подарка, а когда, наконец, получает, отдает игрушку чужому неадекватному папаше. Поверить в эту сентиментальную историю могут только те родители, у кого дети никогда не сидели в песочнице с другими малышами и не пытались поделить между собой одну лопатку.

Мамы младенцев не знают, что такое мешки и темные круги под глазами

Они всегда ухожены, у них аккуратная прическа, а на лице не следы недосыпа — а лишь хороший макияж. Да и сами младенцы хорошенькие и чистенькие без всяких слюнявчиков.

В хороших семьях родители кормят детей ну уж очень здоровой пищей

Мало того, что хорошая экранная мама на завтрак готовит целую кучу блюд, которую едва ли способна съесть обычная семья за 2 дня, но это питание еще и очень полезное, богатое витаминами: ягоды, фрукты, соки. Вот только экранные мамы зря пускают нам пыль в глаза: их дети и мужья, как правило, едва прикасаются к блюдам, а ваза с фруктами в центре стола и вовсе остается нетронутой.

Можно родить троих, пятерых или даже 12 детей и остаться стройной, словно девочка

За время беременности у будущей мамы возникают боли в спине, растяжки, расширяется таз, десны могут начать кровоточить, а также может возникнуть варикозное расширение вен. Вернуться в форму после родов удается не всем. Что произойдет с обычной женщиной после того, как она родит пятерых или 12 детей, — и подумать страшно. Но, судя по фильмам, бояться нечего — сколько бы чад не было у мамы, на внешности это никак отразиться не может.

Няней и воспитателем может стать любой человек с улицы, а педагогическое образование и опыт — это лишнее

Стоило двум близнецам Питеру и Дэвиду в фильме «Няньки» помочь разобраться с бандитами в парке, как их сразу берут не в телохранители — что было бы вполне оправданным — а в няни к детям. Столь же абсурдными способами становятся воспитателем в детсаду коп в фильме «Детсадовский полицейский» и спецагент в киноленте «Лысый нянька».

Родители не наказывают ребенка, даже когда тот учиняет полный бедлам. И даже сами ведут себя, как 5-летние дети

Чтобы не отругать и не наказать ребенка, который учиняет разгром везде, где появляется, нужно быть либо монахом, либо родителем из фильма. А чтобы еще и поощрять такое поведение, самому швыряя пиццы в других людей, — нужно быть классным папой из кино. И если в фильме ребенок становится более послушным в результате такого «воспитания», в жизни такое чадо вырастет в несчастного человека, который не уважает ни родителей, ни других людей.

Перед родами околоплодные воды льются так, что это сложно не заметить

Околоплодные воды у экранных героинь льются как водопад. Однако в жизни только у 1 из 10 женщин происходит сильное излияние амниотической жидкости, да и происходит это обычно дома, в постели. А у некоторых перед родами его может вовсе и не быть. В кино беременных женщин внезапно рвет, и это их первый признак беременности. У беременных внезапно отходят воды, и это их первый признак родов. Во время родов женщины обязательно должны громко кричать. © bethereinthemorning / Reddit

Мамы-одиночки либо героини, либо чудовища

Сценаристы любят изображать матерей-одиночек либо героинями, работающими сутками напролет, чтобы обеспечить детей, либо стервами, плетущими интриги, — такими, как Джорджия в сериале «Джинни и Джорджия» или мать из «Сердцеедок». А иногда с легкой руки кинематографистов матери-одиночки превращаются в сущих монстров гиперопеки, как в фильме «Взаперти» (2020), где мать насильно изолирует дочь от окружающего мира. На самом же деле мамы-одиночки — это просто матери, и они, как все люди, имеют как сильные стороны, так и слабости. Они могут быть растерянными и испуганными, как Рэйчел из «Друзей», которая после родов согласилась выйти замуж за Джоуи, могут состоять в запутанных отношениях, могут мечтать о любви и семье, а могут и вовсе не хотеть никаких постоянных отношений, потому что с появлением мужчины на них лягут дополнительные хлопоты по готовке или уборке дома.