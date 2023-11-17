11 незаезженных фильмов Мартина Скорсезе, который просто не умеет снимать слабое кино

Стоит упомянуть в разговоре Мартина Скорсезе, и собеседник тут же назовет свой любимый фильм этого режиссера. И с большой вероятностью это будет лента «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых» или «Авиатор». А ведь у кинодеятеля есть куча других крутых проектов, о которых многие успели забыть. И даже имеется опыт работы над клипами, о чем мы расскажем в бонусе.

Алиса здесь больше не живет

Рейтинг IMDb — 7,3

Жанры: драма, мелодрама Некогда Алиса отказалась от карьеры певицы ради семейного счастья. Но получилось так, что в свои 35 лет героиня осталась одна с ребенком на руках. Не имея средств к существованию, Алиса отправляется в город своего детства и пытается снова начать зарабатывать на жизнь пением. Но удача ей не благоволит. В 1974 году, когда фильм вышел на экраны, он имел большой коммерческий успех. При бюджете $ 1,8 млн сборы составили $ 21 млн. Исполнительница главной роли Эллен Берстин получила премию «Оскар» как лучшая актриса, а Мартин Скорсезе был удостоен премии BAFTA за лучший фильм. На мой взгляд, это один из лучших фильмов, что когда-либо снимали. © mathteachermike / IMDb

Король комедии

Рейтинг IMDb — 7,8

Жанры: комедия, криминал, драма, триллер Руперт Папкин уверен, что ему суждено стать великим комиком. Он знакомится с популярным шоуменом, и счастью его нет предела: герой думает, что у него появились нужные связи на телевидении. Когда же новый знакомец отказывается помочь Руперту, тот решает действовать радикально. Режиссер был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Критики считают, что лента оказала большое влияние на киноискусство. Например, создатели прогремевшего в 2019 году фильма «Джокер» и не скрывали, что вдохновлялись «Королем комедии». А также Николь Кидман заявляла, что является поклонницей этого фильма. Когда люди, говоря о лучших фильмах Скорсезе, забывают упомянуть это кино, я прихожу в бешенство. © danielmullin / IMDb

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанры: драма, мюзикл Нью-Йорк середины прошлого века. Нагловатый саксофонист Джимми встречает в ночном клубе певицу Франсин и пытается ее очаровать. Девушка же нисколько не заинтересована в новом знакомом. Однако героине придется перебороть свои антипатии, когда волей случая она окажется с мужчиной в одном такси. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» является примером того фильма, который публика оценивает по достоинству лишь спустя десятилетия. В свое время ленту ругали все, кому не лень, однако сейчас ее относят к классике кино. Например, Американский институт киноискусства включил картину в список величайших мюзиклов. Я видел этот фильм много раз. Но с каждым новым просмотром мне открываются другие его грани. © pmtelefon / IMDb

После работы

Рейтинг IMDb —7,6

Жанры: комедия, криминал, драма, триллер Офисный работник Пол отправляется будничным вечером в кафе и встречает там красотку Марси. На следующий день герой решает навестить девушку под надуманным предлогом. Однако он даже не догадывается, что визит перевернет его жизнь с ног на голову. Этот фильм явно понравится любителям черного юмора. Критики поют ему оды и называют недооцененным творением Скорсезе (по той причине, что лента не имела кассового успеха в свое время). Так или иначе, мастер получил награду как лучший режиссер на Каннском фестивале. Картина по сей день оказывает влияние на поп-культуру. Например, певец The Weeknd черпал в ней вдохновение во время работы над альбомом в 2020 году. Не проходите мимо этого кино. Это шедевр. © Hitchcoc / IMDb

Цвет денег

Рейтинг IMDb — 7,0

Жанры: драма, спорт Бывший бильярдист Эдди встречает в одном из вечерних заведений молодого, но талантливого игрока Винсента и решает взять над ним шефство. Он намерен отправить парня на турнир. Однако тот во время состязаний никак не может обуздать тщеславие и демонстрирует все свои навыки вместо того, чтобы придерживаться нужной тактики. Эдди сыграл Пол Ньюман, а Винсента — начинающий на тот момент актер Том Круз. Первый получил за свою работу «Оскар», а второй хоть и остался без наград, но тоже стал легендой благодаря этой роли. Одна из реплик его персонажа была использована в качестве названия для видеоигры. Речь идет о культовой игре Doom. Кто знает, где бы был сейчас Круз, не снимись он в этом крутом фильме. © sjanders-86430 / IMDb

Мыс страха

Рейтинг IMDb — 7,3

Жанры: криминал, триллер Макс Кейди только что покинул места не столь отдаленные: он отбывал срок за серьезное преступление. Но герой остепеняться не собирается — он жаждет мести. По мнению Макса, его адвокат мог сделать так, чтобы срок был гораздо меньшим, но встал на сторону жертвы. И теперь злодей намерен с ним поквитаться. Фильм собрал в прокате $ 182 млн при бюджете $ 35 млн, а также принес Роберту Де Ниро очередную номинацию на премию «Оскар». В более поздних лентах можно найти массу отсылок к «Мысу страха». Даже в одной из частей «Ангелов Чарли» таковые присутствуют. Это один из лучших триллеров конца прошлого столетия. © deloudelouvain / IMDb

Эпоха невинности

Рейтинг IMDb — 7,2

Жанры — драма, мелодрама Новый Свет, XIX век. Юрист Ньюленд Арчер собирается связать свою жизнь с милой девушкой Мэй, чья репутация безупречна. Но когда объявляется кузина невесты с довольно сомнительным, по мнению общества, прошлым, Ньюленд оказывается во власти ее чар.

По этому фильму буквально XIX век изучать можно: он максимально достоверно отображает то время. Чтобы снять картину, Скорсезе нанял историка, специализирующегося на соответствующей эпохе, и 2,5 года посвятил подготовке. За свою работу режиссер получил награду на Венецианском кинофестивале, а также был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Американский институт киноискусства включил «Эпоху невинности» в список величайших фильмов о любви. Душераздирающее кино о любви и предательстве. © namashi_1 / IMDb

Казино

Рейтинг IMDb — 8,2

Жанры: криминал, драма Сэм Ротштейн, любитель легких денег, по поручению босса мафии становится управляющим одного из заведений Лас-Вегаса. Ему в помощники назначают рэкетира Ники Санторо, да только от него больше неприятностей, чем пользы. А в довесок Сэм еще и влюбляется в женщину, чье сердце принадлежит другому. Фильм имел хорошие сборы, также он был оценен по достоинству критиками. Лента получила премию за лучший монтаж, а исполнительница главной женской роли, Шэрон Стоун, была номинирована на «Оскар». Кинопродюсер Стивен Шнайдер включил «Казино» в список фильмов, которые нужно успеть посмотреть за жизнь. Пожалуй, лучший фильм о гангстерах из тех, что я видел. © shtj72 / IMDb

shtj72 / IMDb Каждая секунда этого кино на вес золота. © jcdugger / IMDb

Воскрешая мертвецов

Рейтинг IMDb — 6,8

Жанры: драма, триллер Медицинский работник Фрэнк Пирс переживает не лучшие времена: его преследуют призраки людей, которых он не смог спасти. А когда герой знакомится с Мэри, дочерью одного из своих пациентов, проблем у него становится еще больше. И хотя эта картина с треском провалилась в прокате, многие считают ее выдающимся творением режиссера. Так, одна из рецензенток заявила: «Думаю, это единственный из фильмов Скорсезе, который не получил должного внимания. Это красивый фильм, но, как мне кажется, зрителям было трудно оценить его по достоинству». А Николас Кейдж, исполнитель главной роли, в 2022 году признался, что это лучшее кино, в котором он когда-либо снимался. Как медик, который работал в скорой помощи, я был поражен правдивостью этого фильма. В нем отражена истинная суть такой работы, например, чувство безысходности. Возможно, непрофессионал оценит картину совсем по-другому. © docsmith-2 / IMDb

Отступники

Рейтинг IMDb — 8,5

Жанры: криминал, драма, триллер Два бывших студента полицейской академии вынуждены противостоять друг другу. Один из них, будучи сотрудником правоохранительных органов, тайно работает на мафию. А другой, напротив, вступил в преступную группировку, чтобы шпионить для полиции. «Отступники» собрали внушительную кассу — $ 291,5 млн при бюджете $ 90 млн. Скорсезе получил за эту ленту премию «Оскар» как лучший режиссер, а журнал Chicago Sun-Times назвал ее лучшим фильмов 2000-х годов. Сюжет этого фильма легко можно сопоставить с шекспировской трагедией. © thecarmenlips / IMDb

Хранитель времени

Рейтинг IMDb — 7,5

Жанры: приключения, драма, семейный фильм, фэнтези, детектив 12-летний Хьюго жил с отцом. Его папа, часовых дел мастер, как-то раз принес домой механическую куклу, которой требовался ремонт. Но, к сожалению, родитель погиб в результате несчастного случая. Хьюго решает отыскать недостающие детали и даже не представляет, какие приключения его ждут. Премьеру этой ленты посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям, но не так уж и много зрителей последовало их примеру: фильм едва окупился в прокате, поскольку не смог конкурировать с вышедшими в то же время диснеевскими лентами. Тем не менее кино критики щедро похвалили, а Скорсезе был номинирован на «Оскар». Вау! Я впечатлен. Это нечто большее, чем просто кино для детей. © TroyeEvans / IMDb

Бонус: Скорсезе также снял огненный клип Майклу Джексону

В 1987 году Скорсезе работал над клипом для Короля поп-музыки на композицию Bad. Кинодеятель вдохновлялся «Вестсайдской историей», создавая сложное многослойное произведение. К слову, режиссерская версия ролика длится аж 18 минут. Эта по-настоящему культовая работа затягивает зрителя в водоворот уличного реализма и классических американских сказок под крутейшую музыку Майкла Джексона.