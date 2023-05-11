12 крутых купальников из кино, которые запомнились нам больше, чем сами фильмы

Кроме культовых нарядов из наших любимых фильмов также не стоит забывать о купальниках. Предлагаем вдохновиться нарядами с экранов и засиять на пляже так, чтобы с другого берега увидели.

Александра Даддарио — «Спасатели Малибу»

В фильме, основанном на культовом сериале о спасателях, актриса носит купальник, который отдает дань оригинальным костюмам Памелы Андерсон и Кармен Электры. Его главное отличие в том, что в экземпляре Даддарио есть молния. Девушка рассказала, что в наряде чувствовала себя потрясающе и была другой версией себя.

Кейт Аптон — «Другая женщина»

East News

По сюжету жена и любовница пытаются найти еще одну соперницу. На пляже они замечают молодую блондинку и шутят о том, что ее бикини сшито на заказ — слишком уж идеально оно сидит. Сама Кейт призналась, что в купальнике чувствовала себя неуютно и лишь поддержка коллег помогла ей расслабиться.

Сирша Ронан — «Бруклин»

Сирша Ронан в фильме «Бруклин» появилась в зеленом ретрокупальнике. В 50-е такая модель уже считалась откровенной, по крайней мере в Бруклине. На обложках журналов того времени были более закрытые наряды. Вернувшись из США домой в Ирландию, героиня также поразила друзей своим смелым выбором.

Дакота Джонсон — «Большой всплеск»

East News

В картине актриса носит целый ряд ярких и интересных купальников. Один из них — простое синее бикини с малиновым узором. Креативный директор Dior, работавший над костюмами, рассказал, что каждый образ из фильма был тщательно продуман. Все они должны были создавать у зрителей ощущение, что они вместе с героями находятся где-то на пляже.

Дженнифер Энистон — «Притворись моей женой»

В картине героиня Энистон — неуверенная в себе мама 2 детей. Она привыкла одеваться скромно, потому демонстрация розового бикини для нее — серьезный шаг. По сюжету, другие герои картины восхищены ее физической формой. Сама актриса отметила, что с удовольствием наденет бикини и в 80 лет.

Тара Рид — «Большой Лебовски»

Красотка Банни запомнилась зрителям своим неоново-зеленым купальником. Образ завершали очки и заколка в цвет наряда. К слову, на роль трофейной жены пробовались такие звезды кино, как Шарлиз Терон и Лив Тайлер. Поэтому для актрисы Тары Рид фильм «Большой Лебовски» стал поистине поворотным в карьере.

Мишель Трахтенберг — «Евротур»

Мишель рассказала, что это был ее первый опыт появления на экране практически без одежды. Девушка чувствовала себя слегка скованно, однако мы как зрители ничего не заметили. На наш взгляд, небесно-голубое бикини подчеркивает светлые глаза актрисы.

Анна Фэрис — «Мальчикам это нравится»

Актриса рассказала, что у ее героини было 72 наряда. Ей постоянно приходилось вышагивать на каблуках. Анна также призналась, что съемки в фильме сделали ее раскованнее и заставили выйти из зоны комфорта. Ну а необычное бикини с шортиками и стразами запало зрителям в душу.

Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

Актриса Дженнифер Кулидж призналась, что хотела отказаться от роли из-за набранного веса. Женщина рассказала, что наседала на сладкое, поэтому чувствовала себя на сцене неуверенно. Мы искренне рады, что звезда все же решилась на съемки. Ее наряды выглядят потрясающе, особенно черный слитный купальник, на который она накинула легкий халат с цветочным принтом.

Дакота Джонсон — «Незнакомая дочь»

В картине много сцен на пляже. Героиня Дакоты регулярно меняет купальники, но золотой костюм с оголенным животом оказался явно самым запоминающимся из них. Создатели фильма признают, что девушка одета слегка непрактично. Но сделано это было не просто так: яркие купальники Нины должны были контрастировать со спокойными нарядами главной героини фильма Леды.

Дженнифер Лоуренс — «Пассажиры»

В картине Лоуренс появилась в футуристичном белом купальнике, который отлично подчеркивает атмосферу фильма. Сайты о моде тут же предложили своим читательницам добавить костюм в свою коллекцию. Тем более что данную модель можно купить в интернете.

Сальма Хайек — «От заката до рассвета»

Актриса исполнила роль вампирши в триллере «От заката до рассвета». Ее танец со змеями в аутентичном бикини стал культовым. Костюм героини был довольно откровенным — это не редкость даже для фильмов XX века.