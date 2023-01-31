12 крутых остросюжетных фильмов, которые мы все дружно проморгали в 2022 году

Каждый год радует нас выходами сотен новых фильмов, однако чаще всего мы просматриваем лишь те, которые были громко распиарены. А прочие картины, которые ничуть не хуже, а порой и даже лучше популярных, оказываются незаслуженно обделены вниманием. Мы решили исправить эту несправедливость и собрали список незаезженных фильмов для тех, кто уже отчаялся найти что-то свежее и стоящее.

Мой ужасный сосед

Рейтинг IMDb — 7,6 Отто Андерсен совершенно потерял смысл жизни, став вдовцом. Все его мысли только и крутятся вокруг воспоминаний о его любимой жене Соне. Из-за этого он становится довольно неприветливым, замкнутым и озлобленным — идеальная иллюстрация ужасного соседа. Однако мир мужчины встает с ног на голову, когда в доме по соседству появляются новые жильцы. Эмоциональные горки, с которых вы не захотите сойти. © eleisha_is_fullysik / IMDb

К такому нельзя быть готовым. Просто смотрите и не забудьте салфетки. © iwilliams8 / IMDb

М3ган

Рейтинг IMDb — 6,5 Джемма — талантливый роботехнолог и увлеченная карьеристка, которой всегда было сложно находить общий язык с детьми. Поэтому необходимость стать опекуном для своей 8-летней племянницы Кэди становится для нее настоящим испытанием. Однако сложности в общении с девочкой в итоге вдохновляют женщину на создание уникальной куклы-робота Мэган, которая способна защищать, утешать и быть лучшим другом для ребенка.

Прорваться в НБА

Рейтинг IMDb — 7,3 В прошлом Стэнли был популярным баскетбольным агентом, услугами которого пользовались многие известные спортсмены. Однако со временем из-за ряда неблагоприятных обстоятельств его карьера оказалась почти разрушена. Чтобы вновь заявить о себе, мужчине необходимо найти игрока с потенциалом, и он действительно знакомится с талантливым баскетболистом Бо Крузом. Вот только у парня слишком много темных тайн и спортивный мир не готов его принять. У меня мурашки по коже от этой истории. © imseeg / IMDb

2 часа пролетают незаметно. Смех и слезы гарантированы. © Top_Dawg_Critic / IMDb

Сын

Рейтинг IMDb — 6,1 Недавно Питер Миллер женился во второй раз и живет счастливо, воспитывая новорожденного сына. Однако семейная идиллия вскоре нарушается появлением его бывшей жены Кейт. Как оказалось, их сын Николас впал в депрессию и бросил школу, и ей кажется, что только отец сможет вразумить подростка. Питер соглашается на переезд сына к себе, даже не подозревая, чем это все обернется.

Элис, дорогая

Рейтинг IMDb — 6,3 Элис уже давно прозябает в нездоровых отношениях со своим парнем Саймоном. Доведенная до предела его выходками и манипуляциями, она наконец уезжает в отпуск вместе со своими подругами, а там и вовсе находит в себе силы разорвать узы созависимости. Вот только Саймон не собирается отпускать девушку мирно.

Тошнит от себя

Рейтинг IMDb — 7,2 Сигне — молодая и интересная, но довольно эгоистичная девушка, которая всегда жила в свое удовольствие и ставила себя на первое место, игнорируя потребности других. Несмотря на такой сложный характер, ее отношения с Томасом сложились вполне удачно. Но лишь до тех пор, пока у парня не наметились первые успехи в карьере художника. С этого момента она увидела в нем конкурента и решила сделать все, чтобы обойти парня.

Корсаж

Рейтинг IMDb — 6,7 Приближаясь к своему 40-летию, жена австрийского императора Елизавета Баварская, знаменитая красавица и сумасбродка, внезапно впадает в уныние. Ее красота медленно увядает, а теперь она и вовсе официально является «старухой». Не желая мириться с таким положением дел, она все же решает взять свой публичный имидж в свои руки, но неожиданно сталкивается с жесткими ограничениями и жизненными вызовами.

Ее правда

Рейтинг IMDb — 7,2 В 2017 году журналистки Меган Туи и Джоди Кантор узнают о темной подноготной голливудской киноиндустрии. Вместе они решили противостоять несправедливости и написали разгромный материал, который нарушил десятилетия молчания о возмутительном поведении известного продюсера по отношению к женщинам, с которыми ему доводилось работать.

Империя света

Рейтинг IMDb — 6,8 Хилари Смолл — одинокая женщина, которая работает менеджером средней руки в обветшалом кинотеатре в небольшом провинциальном городке. Долгое время ее единственным смыслом была именно работа, а небольшой коллектив по сути заменил ей семью. Однако с появлением нового сотрудника Стивена она внезапно сталкивается как с большой любовью, так и с бесчисленными испытаниями. И сам фильм, и игра Оливии Колман захватывают дух. © dmatthewbarnes512 / IMDb

Поразительно сильная и эмоциональная картина. Она достойна большего признания. © ethanbresnett / IMDb

Посредник

Рейтинг IMDb — 7,2 Со Ён совсем недавно родила малыша, но осознавая, что не сможет обеспечить ему достойную жизнь, принимает тяжелое решение оставить его возле церкви. Не находя себе места, ночью девушка все же решает вернуться за ребенком и так сталкивается с парочкой мошенников. Как оказалось, они уже давно промышляют тем, что забирают таких подкидышей и подыскивают им приличные семьи, зарабатывая неплохие деньги на таком посредничестве.

Тихоня

Рейтинг IMDb — 7,7 Кейт — тихая и послушная девочка из неблагополучной многодетной семьи. Однажды летом, когда выяснилось, что вскоре семью ждет очередное пополнение, родители отправляют дочь погостить к дальним родственникам. Под опекой этих людей девочка расцветает и познает истинную любовь и заботу. Однако вскоре за внешней ширмой благополучия она обнаруживает горькую правду, которую скрывает эта милая пара.

Всевидящее око

Рейтинг IMDb — 6,7 Действие детективного триллера разворачивается в 1830 году. В кадетской академии Вест-Пойнт в Нью-Йорке происходит серия дерзких нападений на курсантов. За расследование загадочных преступлений берется детектив с большим опытом Август Лэндор, а помочь ему вызывается другой кадет академии — Эдгар Аллан По. При просмотре напряжение проникает прямо под кожу. © imseeg / IMDb

Не торопитесь уходить, когда покажется, что фильм закончился. Тут две концовки, и вторая словно удар под дых. © steveinadelaide / IMDb