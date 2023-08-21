12 культовых персонажей, которые могли бы выглядеть совсем иначе

Даже всемирно известным актерам порой приходится сталкиваться с отказами во время прохождения проб. Не очень приятно слышать решительное «нет», когда хочется принять участие в проекте. Но как ни удивительно, многим артистам потеря той или иной роли только пошла на пользу. Мир современного кинематографа выглядел бы совершенно иначе, если бы Сандра Буллок попала в съемочную команду «Парка Юрского периода», а Шэрон Стоун заполучила роль в «Грязных танцах».

Шэрон Стоун могла сыграть в «Грязных танцах»

На роль Френсис «Беби» Хаусман режиссер «Грязных танцев» рассматривал несколько кандидатур, среди которых была и Шэрон Стоун. В результате в фильм решили взять Дженнифер Грей. Стоун же, упустив шанс появиться в культовой мелодраме, в конце 80-ых снималась в основном в остросюжетных лентах. Возможно, благодаря этому Пол Верховен отдал ей эпизодическую роль в фильме «Вспомнить все». А уже спустя 2 года на экраны вышла другая лента этого режиссера — «Основной инстинкт», которая тут же прославила Шэрон на весь мир.

Сандра Буллок могла появиться в «Парке Юрского периода»

Хотя Стивен Спилберг изначально планировал отдать роль доктора Элли Сэттлер именно Лоре Дерн, он рассматривал и другие варианты. На пробы смогла попасть даже Сандра Буллок. Создатели всерьез подумывали позвать в проект именно ее, но у актрисы на тот момент было слишком мало работ в портфолио, а Дерн уже смогла зарекомендовать себя как талантливая актриса. Однако для Сандры все сложилось удачно. Вскоре ей предложили ведущую роль в ленте «Скорость», которая стала настоящим прорывом для девушки.

Главную роль в «Маске» могли отдать Николасу Кейджу

Джим Керри возглавлял список возможных кандидатов на главную роль в культовой комедии «Маска», но продюсеры не сбрасывали со счетов и Николаса Кейджа. Однако Стенли Ипкисса в результате сыграл именно Керри, и этот проект стал для него вторым мировым хитом после выхода «Эйса Вентуры». Николас Кейдж же вскоре снялся в ленте «Покидая Лас-Вегас», что принесло ему премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Риз Уизерспун предлагали роль Арвен во «Властелине колец»

Изначально Питер Джексон хотел позвать в ленту Уму Турман, но та отказалась от предложения по семейным обстоятельствам. Какое-то время создатели рассматривали кандидатуру Уизерспун. Но то ли актрису не заинтересовала эта роль, то ли пробы оказались неудачными, однако в итоге Риз так и не появилась во «Властелине колец», а к съемочной команде в последний момент присоединилась Лив Тайлер. Однако в том же году, что и «Братство кольца», на экраны вышла комедия «Блондинка в законе», которая принесла молодой актрисе мировую известность.

Роль Бриджит Джонс могла достаться Кейт Бланшетт

Подходящую актрису, которая должна была изобразить незадачливую Бриджит, искали два года. Среди возможных кандидатур была и Кейт Бланшетт. В тот момент актриса получила статус восходящей звезды и была задействована сразу в нескольких проектах. В результате роль досталась Рене Зеллвегер, в которой создатели разглядели недюженный комедийный талант. А Кейт Бланшетт снялась в эпической трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, которая попала в десятку лучших фильмов в стиле фэнтези.

Сара Джессика Паркер чуть не сыграла в культовой комедии «Четыре свадьбы и одни похороны»

Режиссер Майк Ньюэлл далеко не сразу нашел подходящую актрису на роль очаровательной американки Керри, в которую безнадежно влюбляется герой Хью Гранта. Джинн Трипплхорн и Марисе Томей пришлось отказаться от предложения по семейным обстоятельствам. Создатели также обсуждали возможность пригласить в проект Сару Джессику Паркер, но что-то не сложилось. В результате Керри сыграла Энди Макдауэлл. А Паркер получила роль в ленте Тима Бертона, которая снискала одобрение критиков и завоевала немало наград.

Если бы Крис Прэтт получил одну эпизодическую роль, «Стражи Галактики» были бы совсем другими

Крис Прэтт в какой-то момент был готов отказаться от участия в любых супергеройских фильмах. Дело в том, что он пробовался на разные роли практически во всех фильмах компании «Marvel», но каждый раз получал решительный отказ. Актер даже приходил на пробы для ленты «Тор», причем он надеялся получить не главную, а эпизодическую роль одного из друзей бога грома. Однако и эта попытка успехом не увенчалась. Прэтт был буквально раздавлен. Но если бы он добился своего и попал в съемочную группу «Тора», то никогда бы не смог появиться в трилогии «Стражи Галактики».

Сальма Хайек упустила роль в «Матрице» из-за своей лени

Сальма Хайек входила в короткий список главных кандидаток на роль Тринити в трилогии «Матрица». Однако получить предложение, по собственному признанию, ей помешала лень. Девушка была подвижной и гибкой, но не слишком-то спортивной. Честно говоря, она к тому времени в жизни не была в спортзале. И когда ей предложили пробежаться по залу, она просто не смогла. Ей даже пройтись по нему было сложно. В результате роль досталась Кэрри-Энн Мосс. Если бы Сальма попала на съемки трилогии, возможно, конфликты в расписании не позволили бы ей сыграть в лентах «Фрида» и «Однажды в Мексике».

Джулия Робертс отказалась сниматься во «Влюбленном Шекспире»

Изначально съемки фильма, вышедшего в 1998 году, должны были начаться еще в 1991. Однако Дэниэл Дэй-Льюис, которому прочили главную роль, не был заинтересован в проекте. Это расстроило Джулию Робертс, планировавшую играть в паре с ним. В итоге актриса поучаствовала в пробах всего с несколькими партнерами и отказалась от фильма, что привело к отмене съемок. Проект реанимировали спустя несколько лет, и ведущая роль досталась Гвинет Пэлтроу. Джулия же вместо этого смогла сыграть в коммерчески успешных лентах «В постели с врагом» и «Капитан Крюк».

Роберт Де Ниро провалил пробы на роль в «Крестном отце», только чтобы получить работу в следующей ленте Копполы

Де Ниро был подающим надежды молодым актером, когда решил попробоваться на роль Сонни Корлеоне в ленте «Крестный отец». Позже актер сказал, что нельзя сыграть что-то правильно или неправильно. Можно сделать это только хорошо или плохо. И плохо получается тогда, когда актер слишком сильно старается. В итоге роль Сонни досталась Джеймсу Каану, но режиссер Френсис Форд Коппола запомнил Де Ниро и отдал ему роль молодого Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец 2». За эту актерскую работу Роберт получил премию «Оскар».

Шарлиз Терон могла бы сыграть Розу в «Титанике»

Терон наряду с Вайноной Райдер и Риз Уизерспун проходила пробы на главную роль в ленте «Титаник». В итоге Джеймс Кэмерон отдал предпочтение Кейт Уинслет. При этом Терон смогла принять участие в съемках «Адвоката дьявола», который стал для нее настоящим прорывом.

Дженнифер Энистон почти попала в фильм Тарантино

Подыскивая актрису на роль Мии Уоллес для ленты «Криминальное чтиво», Тарантино в какой-то момент серьезно рассматривал кандидатуру Дженнифер Энистон. Но в итоге предпочтение отдали Уме Турман, и ее персонаж теперь считается культовым. Примерно в это же время Энистон смогла попасть в съемочную команду сериала «Друзья», что вряд ли бы случилось, если бы ее утвердили на роль Мии.