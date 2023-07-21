12 купальников из фильмов, которые оказались настолько крутыми, что чуть не затмили сюжет

Купальные костюмы редко играют важную роль в сюжете. Но порой костюмеры умудряются подобрать настолько яркие и необычные наряды, что они быстро обретают культовый статус, и зрители не могут их забыть даже десятилетия спустя.

Элизабет Херли — «Ослепленный желаниями»

Возможно, сам сюжет фильма уже забылся, а вот потрясающий красный купальник актрисы до сих пор помнят и зрители, и критики. Тем более, что спустя более 10 лет после выхода ленты на экраны Херли еще раз примерила похожий наряд, но уже для поста в соцсети.

Анджелина Джоли — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

На самом деле не все запоминающиеся купальники потрясали зрителей своей откровенностью. Для фильма, рассказывающего о прославленной авантюристке, Джоли нарядили в черную спортивную модель, коорая отличная раскрывала характер ее героини.

Сирша Ронан — «Бруклин»

В ленте «Бруклин» актриса Сирша Ронан предстала перед зрителями в зеленом купальнике. В 50-х годах прошлого века, а именно в это время разворачивается действие фильма, такие модели купальных костюмов считались откровенным, хотя бы в том же самом Бруклине. На обложках журналов того периода обычно изображались более скромные наряды. Вернувшись из США обратно домой в Ирландию, героиня также удивила своих друзей смелым выбором костюма.

Марго Робби — «Фокус»

После выхода ленты на экраны, актриса призналась, что съемки в фильме больше напоминали ей игру в переодевание. На площадке она перемерила огромное количество разных нарядов от ведущих дизайнеров. А ее черное бикини выглядело просто потрясающе.

Дженнифер Энистон — «Притворись моей женой»

В этой ленте Энистон играет закомплексованную маму двоих отпрысков. Она предпочитает скромные наряды, и для того, чтобы нарядится в розовое бикини, ей пришлось призвать всю свою храбрость. На экране другие персонажи фильма восхищены ее физической формой. Актриса заметила, что с удовольствием наденет бикини даже в возрасте 80 лет.

Тара Рид — «Большой Лебовски»

Зрителям запомнился неоново-зеленый купальник Красотки Банни. Ее образ дополняли стильные очки и заколка того же оттенка. Любопытно, что на эту роль рассматривали также Шарлиз Терон и Лив Тайлер. Но получила ее именно Рид, и фильм «Большой Лебовски» стал важным поворотом в ее карьере.

Кира Найтли — «Искупление»

Хотя купальный наряд Киры Найтли выглядет достаточно скромно и выполнен в духе моды 30-ых годов, он пронизан чувственностью и выглядит на редкость элегантно.

Анна Фэрис — «Мальчикам это нравится»

Оказывается, в этой ленте актрисе пришлось примерить аж целых 72 наряда. Кроме того, ей нужно было постоянно ходить на каблуках. Анна призналась, что участие в съемках этого фильма сделало ее более раскованной и заставило выйти из зоны комфорта. Но, конечно, самым запоминающимся стало необычное бикини, которое так сильно впечатлило зрителей.

Дженнифер Кулидж — «Белый лотос»

Актриса Дженнифер Кулидж призналась, что изначально сомневалась и даже хотела отказаться от роли из-за набранного веса. Она рассказала, что из-за чрезмерного употребления сладкого чувствовала себя неуверенно на съемочной площадке. Но, к счастью, звезда все-таки решилась принять участие в проекте. Ее наряды выглядят просто потрясающе, особенно черный слитный купальник, на который она накинула яркий халат.

Дакота Джонсон — «Незнакомая дочь»

Так как в этой ленте множество пляжных сцен, героиня Дакоты часто появляется на экране в разных купальниках. Зрителям особенно запомнился золотой костюм. Создатели фильма признают, что такой наряд может показаться непрактичным, но он был выбран сознательно: красочные купальники Нины должны были контрастировать со спокойными нарядами главной героини Леды.

Дженнифер Лоуренс — «Пассажиры»

В этом фильме героиня Лоуренс появилась в захватывающем белом купальнике, выполненном в футуристическом стиле. Этот костюм великолепно подчеркивает атмосферу картины. Сайты, посвященные моде, тут же предложили своим читательницам приобрести этот уникальный наряд. Что радует, данную модель можно легко найти и купить в интернете.

Сальма Хайек — «От заката до рассвета»

Актриса исполнила роль вампирши в триллере «От заката до рассвета». Ее танец со змеями в аутентичном бикини стал культовым. Костюм героини был довольно откровенным — это не редкость даже для фильмов XX века.