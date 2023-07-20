12 настолько проникновенных фильмов, что при их просмотре расчувствуется даже камень

Нередко люди выражают скепсис по поводу так называемых плаксивых мелодрам. Мол, все они банальны и предсказуемы и уже давно не вызывают ничего, кроме иронической улыбки. А мы смогли-таки отыскать неординарные сентиментальные фильмы, при просмотре которых всплакнут даже циники. И тут не только ленты про ванильную любовь.

В метре друг от друга (2019)

Рейтинг IMDb — 7,2 Подростки Стелла и Уилл страдают тяжелым заболеванием — муковисцидозом. Они знакомятся в больнице, где оба проходят лечение. Только Уилл отчаялся поправиться и многие предписания не соблюдает. Стелла решает помочь парню и начинает контролировать его лечение. Постепенно герои влюбляются. Однако их чувствам мешает одно «но»: чтобы не подхватить инфекцию и не столкнуться с осложнениями, они всегда должны быть в метре друг от друга. Мы с мужем в свои 30 лет ревели весь фильм. © fatima_salamah / IMDb

В погоне за счастьем (2006)

Рейтинг IMDb — 8 Крис (Уилл Смит) с женой Линдой и сыном Кристофером живут в маленькой квартире. Они еле сводят концы с концами, а перспективная работа не предвидится. Линде в какой-то момент надоедает это. Она уходит от мужа, а он остается с сыном. Из-за долгов Крис с мальчиком лишаются жилья. В это время героя как раз приглашают на неоплачиваемую стажировку. Шанс попасть в штат — 1 из 20. Крис соглашается. Фильм играет эмоциями, вы будете плакать и смеяться вместе с персонажами. © khanaymal / IMDb

До встречи с тобой (2016)

Рейтинг IMDb — 7,4 Луиза вынуждена работать в кафе, чтобы прокормить семью. Она давно забросила мысли об образовании, саморазвитии и интересном деле. Неожиданно девушка теряет работу. Судьба подбрасывает ей новую, переворачивающую ее жизнь. Луиза становится сиделкой Уилла, парализованного молодого человека. Она пытается вернуть парню вкус к жизни, а он — изменить ее отношение к себе, своим желаниям и возможностям. И, конечно, герои влюбляются. Не люблю мелодрамы. Но это был первый романтический фильм, который заставил меня плакать. © nardi-56977 / IMDb

Великий (2020)

Рейтинг IMDb — 7,2 Юджин Смит (Джонни Депп) — гениальный фотограф. Но возраст и скверный характер почти лишают героя работы. От увольнения Юджина спасает девушка, которая однажды появляется на пороге его квартиры. Она просит помочь ей осветить экологическую проблему в ее родной Японии. Промышленная компания много лет сбрасывает ядовитые отходы в реку. Жители ближайших деревень, вынужденные питаться рыбой из отравленной реки, массово заболевают, рождаются дети с тяжелыми недугами. После долгих раздумий Юджин соглашается помочь. Фильм просто потрясает. Я до сих пор плачу. © cryptarchgurl / IMDb

Во власти стихии (2018)

Рейтинг IMDb — 6,6 Тэми и Ричард соглашаются за деньги перегнать через пол-океана яхту. Во время вояжа парень делает девушке предложение. После этого героев настигает мощнейший ураган. Ричарда выбрасывает за борт, яхта выходит из строя, а Тэми теряет сознание от травм. Позже она приходит в себя, но теперь вынуждена ждать, когда хоть кто-то проплывет мимо. Положение девушки усугубляют мучительные галлюцинации, в которых появляется и Ричард. Потрясающий фильм. Держит в напряжении, и он совершенно душераздирающий. © hbca-90914 / IMDb

Помни меня (2010)

Рейтинг IMDb — 7,1 Тайлер (Роберт Паттинсон) никак не может оправиться после гибели старшего брата. Поддержки от родителей он не видит: отца волнует лишь работа, а мать уделяет внимание новому мужу и младшей дочери. Единственная отрада для Тайлера — сестра и друг Эйдан. Однажды героя арестовывают. Парень узнает, что в его колледже учится дочь полицейского, забиравшего его. Желая отомстить мужчине, Тайлер заводит роман с девушкой. Неожиданно между ребятами оказывается много общего. Но их отношения ждут трагические испытания. Фильм лишил меня дара речи. Его стоит посмотреть хотя бы потому, что он напоминает нам о стольких важных вещах, которые мы считаем само собой разумеющимися. Настоящий шедевр. © rivertam26 / IMDb

Мой ангел-хранитель (2009)

Рейтинг IMDb — 7,3 Кейт, старшей дочери Сары (Кэмерон Диаз) и Брайана, еще в детстве поставили диагноз — лейкемия. Родители решаются на еще одного ребенка, который мог бы стать донором органов для Кейт. Рождается их дочь Энн, и долгие годы у нее постоянно берут то кровь, то плазму, то костный мозг. В 11 лет девочка узнает, что должна отдать Кейт свою почку. Тогда Энн находит адвоката и с его помощью начинает бороться за запрет на операцию. Реву каждый раз, как пересматриваю. © munchkinbabie / IMDb

Если я останусь (2014)

Рейтинг IMDb — 6,7 В жизни Мии много перемен. Она рассталась с парнем, и вот-вот придет весть о том, поступила ли она в престижное музыкальное учебное заведение. Внезапно Мия вместе с семьей попадает в автокатастрофу. Родители девушки погибают, а сама героиня оказывается в больнице в тяжелом состоянии. Дух Мии отделяется от тела и наблюдает за всем, что происходит: как ее лечат, как переживают ее бабушка с дедушкой и даже бывший парень. Теперь героиня должна выбрать: остаться с родителями или вернуться к возможностям, которые может дать ей жизнь. Фильм заставлял меня и смеяться, и плакать. А еще помог увидеть хорошее в своей жизни, чем я должна дорожить. © rannynm / IMDb

P.S. Я люблю тебя (2007)

Рейтинг IMDb — 7 Джерри, муж Холли, ушел из жизни после тяжелой болезни. Происшедшее повергает героиню в депрессию. Она не выходит из дома и не убирается — только смотрит телевизор и звонит на домашний телефон, чтобы услышать голос мужа на автоответчике. В день рождения Холли узнает, что супруг оставил для нее несколько посланий. В каждом он вспоминает о каком-то важном событии из их жизни, при этом предлагает любимой все новые приключения, чтобы она научилась наслаждаться новой жизнью, в которой нет его. Фильм — настоящая терапия. Смотрите его со своим партнером, когда вам кажется, что в ваших отношениях чего-то не достает. © CihanVercan / IMDb

Все еще Элис (2014)

Рейтинг IMDb — 7,5 Элис (Джулианна Мур) преподает лингвистику в университете. У нее есть любимый муж и трое взрослых детей. Жизнь прекрасна. Но все меняется, когда Элис узнает о том, что у нее болезнь Альцгеймера. Героиня понимает: со временем ее состояние будет только ухудшаться. И теперь ей надо подготовиться к этапу, когда память откажет ей окончательно. Это печальный, но красивый фильм, который останется в памяти после просмотра. © namashi_1 / IMDb

Звезда родилась (2018)

Рейтинг IMDb — 7,6 Стареющий музыкант Джексон знакомится с молодой певицей Элли. Она прекрасно поет и пишет песни, но не исполняет их. Когда-то она мечтала попасть в шоу-бизнес, но у нее не вышло, и теперь Элли работает официанткой. Джексон берется сделать из девушки звезду. Но то, как Элли меняется, попав в шоу-бизнес, только больше вгоняет мужчину в депрессию. И все это накладывается на творческий кризис Джексона и чувства между героями. Фильм оказался для меня абсолютно приятным сюрпризом. Я рыдал в кинотеатре. © damienshahsteer / IMDb

Небо розового цвета (2019)

Рейтинг IMDb — 7,6 Айша с рождения страдает иммунодефицитом. Нужна дорогостоящая операция, но у родителей девочки, Адити и Нирена, нет таких средств. Да к тому же в их родной Индии подобные операции не проводят. Семья едет за помощью в Лондон. Приложив огромные усилия, Адити и Нирен все-таки находят деньги. Операция проходит успешно. Девочка выздоравливает, взрослеет и живет полной жизнью. До тех пор, пока ей не ставят новый диагноз — фиброз легких. После просмотра так захотелось обнять кого-нибудь. Рекомендую всем, это не типичное коммерческое кино. © sayamasjad / IMDb