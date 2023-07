12 настолько проникновенных фильмов, что при их просмотре расчувствуется даже камень

В метре друг от друга (2019)

В погоне за счастьем (2006)

До встречи с тобой (2016)

Великий (2020)

Во власти стихии (2018)

Помни меня (2010)

Мой ангел-хранитель (2009)

Если я останусь (2014)

P.S. Я люблю тебя (2007)

Все еще Элис (2014)

Звезда родилась (2018)

Небо розового цвета (2019)

Фото на превью Five Feet Apart / CBS Films and co-producers